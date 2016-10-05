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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo: Microsoft, mobil işletim sistemine sahip çıkmıyor

Mobil cihaz pazarında en uzun ömürlü platformlardan birisi olan Windows, yavaş yavaş yok olmaya yüz tutuyor. Üretici ortaklar Microsoft’un samimiyetinden şüpheli.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un mobil cihaz pazarındaki hikayesi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bugünün popüler işletim sistemlerinin henüz bulunmadığı bir dönemde mobil pazara atılan Microsoft, Windows Mobile ile önemli bir başarı elde etmişti. Bununla birlikte bir önceki işletim sistemini tarihe gömen stratejisi firmaya yarar getirmedi.

Mobil Macerası

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile PDA tarafından bu cepheye doğru yönlenen firma WM 6.5 ile bazı modellerde kendisine yer bulmuştu. Hantal bir yapıdan kurtularak daha modern bir sisteme geçmek isteyen Microsoft, radikal bir kararla Windows Phone 7 işletim sistemini tanıttı ve WM platformunu geride bıraktı.

Bugünün Windows işletim sistemlerinde izlerini görebileceğimiz Windows Phone 7 o dönem için önemli bir adım olarak görülmüştü ancak rekabette kalıcı olabilmek adına yine radikal bir kararla geride bırakıldı ve Windows Phone 8 işletim sistemine geçildi.

Nokia’nın desteğiyle yaygın bir kullanım alanı bulan Windows Phone 8, bir dönem yüksek satış rakamlarına ulaşsa da yine rekabetin gerisinde kalmaya başladı ve Microsoft’tan yine radikal bir hamle geldi. Bu kez Windows Phone 8 geride bırakıldı ve Windows 10 mobil işletim sistemine geçildi.

Şimdi

Büyük vaatler ile piyasaya sürülen Windows 10 mobil işletim sistemi ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Microsoft donanım konusunda aktif rol almak istemiyor ve üretici ortaklarını teşvik ediyor. Bununla birlikte ortaklarını da ikna edebilmiş değil.

Bir süre önce Japon pazarı için bir Windows 10 mobil işletim sistemli akıllı telefon piyasaya süren Lenovo, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Firma yöneticilerinden Gianfranco Lanci bundan sonra herhangi bir Windows 10 mobil telefonu üretmeyeceklerini açıkladı. Firma, önümüzdeki yıllarda Microsoft’un mobil pazarda ciddi olduğuna ve işletim sistemini destekleyeceğine inanmıyor.

Lenovo’nun endişelerinde haklılık payı yok değil. Microsoft, işletim sistemini uzun yıllar destekleyeceğini açıklamıştı ancak hali hazırda birkaç tane model mevcut. Sadece HP Elite X3 modeli diğer amiral gemi modelleri ile yarışacak kapasitede. Bunun haricinde kalan Windows telefonları ise neredeyse bir yıl önce tanıtılmıştı.

Muhtemelen diğer üreticiler de Lenovo ile aynı düşünceye sahip. Geçmiş yıllarda Windows ekosisteminde görme imkanına sahip olduğumuz LG, HTC, Samsung, Huawei gibi isimler artık yok. Tekrar ekosistemde olacaklarına dair bir işaret de yok. Bu gelişmeler kafalardaki soru işaretlerini arttırıyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor"

Microsoft’un Windows 10 mobil üzerinde çalışmaya devam ettiği ve gelecek yıl Continuum özelliğini de geliştirecek Redstone adında büyük bir güncelleme hazırladığı biliniyor. Bununla birlikte henüz endişeleri giderebilmiş değil. Üretici ortakların da desteğini kaybederse, Windows 10 mobil beklenmedik bir anda rafa kalkabilir. 

 

http://wccftech.com/lenovo-isnt-going-make-windows-10-mobile-devices-since-microsoft-cannot-keep-word/ Yorum Yaz
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Hobar 2 yıl en beğenilen
Mobil işletim sistemine sahip çıkmadığı gibi masaüstü sistemi de ona benzetmeye çalışarak masaüstü sistemin de içine etti.
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CoreXXX 2 yıl
eline yüzüne bulaştırdı tabiri microsofta tam uyuyor:)
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mcrew 2 yıl
windows 10 ile beraber mobil ve masaüstü işletim sistemlerinin birbirine olan senkronizasyonu windows mobile satışlarının patlamasına neden olacağına inanan bir tayfa vardı donanimhaber de. Win10 çıksın asıl siz o zaman göreceksiniz mobil platformu diyorlardı

windows 10 ile beraber mobil ve masaüstü işletim sistemlerinin birbirine olan senkronizasyonu windows mobile satışlarının patlamasına neden olacağına inanan bi...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Manchester United 2 yıl
Adam gibi destek çıksaydı, geliştirseydi şuan çok farklı yerlerde olurdu.
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abrenax 2 yıl
Yıllardır yaptığı şey. Şaşırmaya gerek yok.
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leventdln 2 yıl
Microsoft'un mobil işi neredeyse başlamadan bitti
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SixSixSix 2 yıl
Microsoft'un hiçbir şeyi tutmuyor zaten. Güzel olan şeylerini de güncelleme getirerek mahveden bir şirket kendileri. Yaklaşık 2 sene önce Nokia Lumia 1520 almıştım. Tasarım, malzeme kalitesi, kamera; bunların hepsi dört dörtlüktü. İşletim sistemi kötü olunca, diğer özelliklerin bir önemi kalmıyor. Neredeyse 1 yıl bekledim Windows 10 Mobile'ı. Baktım ki yine güncelleme ile geriye gitti bunlar, telefonu satma kararı aldım.

Şimdi de Lumia yerine Surface ismini kullanıp birşeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Almayın kardeşim. Macera aramayın. iOS ya da Android, gerisi boş.
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savasserter 2 yıl
Hiç bir uçak havada kalmaz diye bi laf var...
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FRAPS_TR 2 yıl
Zamanında nokiaya 1 milyar karşılıksız para vermişlerdi sırf wpli telefon yapsın diye, bırak işletim sistemi satmayı üstüne para verseler tutanın elinde kalıyor.
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Zampara1234 2 yıl
Uzun vade de windows kalmayacak. Herseyi android ile yapar duruma geleceğiz. Microsoft da avcunu yalayacak.
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mmucit 2 yıl
Microsoft mobilde çırpına çırpına batıyor. İnşallah durum değişir. Mobilde 3. bir sistem de olsa iyi olurdu. Microsoft un acilen birşeyler yapması lazım ama sanki onlar da çok onemsemiyor gibi?
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FRAPS_TR 2 yıl
Bir ara bu wpciler ios ve android uygulamaları port ile markete yağacak vss diyorlardı. Ne oldu hiçbiri olmadı. 3-5 geliştirici haricinde hiçbirisi port etmekle uğraşmadı , zaten senin işletim sistemini önemseler sıfırdan yaparlardı port etmeyi beklemezlerdi. Ne uygulama geliştiricisi şu sistemi önemsedi nede donanım üreticileri önemsedi. Hatta ms bile kendi işletim sistemini önemsemedi , android markette ms firmasının windowsa göre çok daha iyi uyglamaları var. Rakip platformu daha fazla önemsediler.

Birileri gelişecek diye hala beklesin. Ben en çok 950 950xl gibi telefonlara para bayılanlara üzülüyorum. Atsan atılmaz satsan satılmaz , kullanmaya çalışsan kullanılmaz
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Symbianist 2 yıl
Nihayet biri çıkıp acı gerçeği resmi dilden açıkladı. Her yeni sürümde kullanıcıyı mağdur eden, güncelleme gelecek, geliyor, geldi derken yıllar geçirten, mağazasında hâlâ doğru dürüst uygulama olmayan bir platform. Üreticiler gelecek görmedikleri için üretip de zarar edecekleri bir platforma bu saatten sonra destek vermezler. HTC ki WM'den beri bugüne kadar en fazla Windows telefon çıkaran yılların Windows telefon üreticisi bile artık yeni cihaz çıkarmıyor. Microsoft artık mobil dünyada yolun sonuna geliyor. Bu adamlarda bir beceriksizlik var. Yıllardır mobil piyasada varlar ama bir türlü istenen pazar payına ulaşamadılar. Tüketicilerin geneline hitap edemediler. MeeGo ve Symbian'ın gitmesine sebep olan bir sistemin battığını görmek çok keyif verici. Çırpına çırpına silinin şu piyasadan.
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