Lenovo: Microsoft, mobil işletim sistemine sahip çıkmıyor

Microsoft’un mobil cihaz pazarındaki hikayesi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bugünün popüler işletim sistemlerinin henüz bulunmadığı bir dönemde mobil pazara atılan Microsoft, Windows Mobile ile önemli bir başarı elde etmişti. Bununla birlikte bir önceki işletim sistemini tarihe gömen stratejisi firmaya yarar getirmedi.

Mobil Macerası

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile PDA tarafından bu cepheye doğru yönlenen firma WM 6.5 ile bazı modellerde kendisine yer bulmuştu. Hantal bir yapıdan kurtularak daha modern bir sisteme geçmek isteyen Microsoft, radikal bir kararla Windows Phone 7 işletim sistemini tanıttı ve WM platformunu geride bıraktı.

Bugünün Windows işletim sistemlerinde izlerini görebileceğimiz Windows Phone 7 o dönem için önemli bir adım olarak görülmüştü ancak rekabette kalıcı olabilmek adına yine radikal bir kararla geride bırakıldı ve Windows Phone 8 işletim sistemine geçildi.

Nokia’nın desteğiyle yaygın bir kullanım alanı bulan Windows Phone 8, bir dönem yüksek satış rakamlarına ulaşsa da yine rekabetin gerisinde kalmaya başladı ve Microsoft’tan yine radikal bir hamle geldi. Bu kez Windows Phone 8 geride bırakıldı ve Windows 10 mobil işletim sistemine geçildi.

Şimdi

Büyük vaatler ile piyasaya sürülen Windows 10 mobil işletim sistemi ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Microsoft donanım konusunda aktif rol almak istemiyor ve üretici ortaklarını teşvik ediyor. Bununla birlikte ortaklarını da ikna edebilmiş değil.

Bir süre önce Japon pazarı için bir Windows 10 mobil işletim sistemli akıllı telefon piyasaya süren Lenovo, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Firma yöneticilerinden Gianfranco Lanci bundan sonra herhangi bir Windows 10 mobil telefonu üretmeyeceklerini açıkladı. Firma, önümüzdeki yıllarda Microsoft’un mobil pazarda ciddi olduğuna ve işletim sistemini destekleyeceğine inanmıyor.

Lenovo’nun endişelerinde haklılık payı yok değil. Microsoft, işletim sistemini uzun yıllar destekleyeceğini açıklamıştı ancak hali hazırda birkaç tane model mevcut. Sadece HP Elite X3 modeli diğer amiral gemi modelleri ile yarışacak kapasitede. Bunun haricinde kalan Windows telefonları ise neredeyse bir yıl önce tanıtılmıştı.

Muhtemelen diğer üreticiler de Lenovo ile aynı düşünceye sahip. Geçmiş yıllarda Windows ekosisteminde görme imkanına sahip olduğumuz LG, HTC, Samsung, Huawei gibi isimler artık yok. Tekrar ekosistemde olacaklarına dair bir işaret de yok. Bu gelişmeler kafalardaki soru işaretlerini arttırıyor.

Ayrıca Bkz.

"Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor"

Microsoft’un Windows 10 mobil üzerinde çalışmaya devam ettiği ve gelecek yıl Continuum özelliğini de geliştirecek Redstone adında büyük bir güncelleme hazırladığı biliniyor. Bununla birlikte henüz endişeleri giderebilmiş değil. Üretici ortakların da desteğini kaybederse, Windows 10 mobil beklenmedik bir anda rafa kalkabilir.