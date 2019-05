Lenovo Nisan ayında iki bölüme ayrılacak

2005 yılında IBM'in kişisel bilgisayar bölümünü satın aldıktan sonra, en büyük PC üreticileri sıralamasında önce üçüncü olan Lenovo, ardından ikinciliğe yükseldi ve liderliği HP'nin elinden almak için mücadele ediyor.



Lenovo adı altında genelde yaygın kullanım pazarlarında başarılı satışlara imza atan firma, ThinkPad markası altında da üst seviye pazarda güçlü bir etkiye sahip. Ancak daha iyi marka yerleşimi ve daha verimli bir profil çizmek için, Lenovo firmayı iki departmana ayırma kararı aldı.



Nisan ayından itibaren faaliyete geçecek olan departmanlar; Lenovo İş Grubu ve Think İş Grubu olacak. Duyuruyu bizzat firmanın tepe yöneticisi Yang Yuanqing eposta yolu ile yaptı.



Yuanqing şirketler grubunun başkanlığını yaparken, Lenovo grubunun başkanlığına kıdemli başkan yardımcısı Liu Jun, Think grubu başkanlığına ise diğer kıdemli başkan yardımcısı Peter Hortensius getirilecek.



Lenovo grubunun faaliyet alanı yaygın tüketici ve kurumsal dizüstü, masaüstü, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonlar olacakken, Think grubunun faaliyet alanı da son kullanıcı ve kurumsal anlamda Think markasını pazarlamak olacak. Firmanın en son faaliyete geçen iş istasyonu ve işletme faaliyetleri ekibi de bu gruba dahil olacak.



Yeniden yapılanma sürecinin global pazar paylarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.





http://tech.sina.com.cn/it/2013-01-05/20217949202.shtml