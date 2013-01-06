Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Nisan ayında iki bölüme ayrılacak

6 yıl
305
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2005 yılında IBM'in kişisel bilgisayar bölümünü satın aldıktan sonra, en büyük PC üreticileri sıralamasında önce üçüncü olan Lenovo, ardından ikinciliğe yükseldi ve liderliği HP'nin elinden almak için mücadele ediyor.

Lenovo adı altında genelde yaygın kullanım pazarlarında başarılı satışlara imza atan firma, ThinkPad markası altında da üst seviye pazarda güçlü bir etkiye sahip. Ancak daha iyi marka yerleşimi ve daha verimli bir profil çizmek için, Lenovo firmayı iki departmana ayırma kararı aldı.

Nisan ayından itibaren faaliyete geçecek olan departmanlar; Lenovo İş Grubu ve Think İş Grubu olacak. Duyuruyu bizzat firmanın tepe yöneticisi Yang Yuanqing eposta yolu ile yaptı.

Yuanqing şirketler grubunun başkanlığını yaparken, Lenovo grubunun başkanlığına kıdemli başkan yardımcısı Liu Jun, Think grubu başkanlığına ise diğer kıdemli başkan yardımcısı Peter Hortensius getirilecek.

Lenovo grubunun faaliyet alanı yaygın tüketici ve kurumsal dizüstü, masaüstü, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonlar olacakken, Think grubunun faaliyet alanı da son kullanıcı ve kurumsal anlamda Think markasını pazarlamak olacak. Firmanın en son faaliyete geçen iş istasyonu ve işletme faaliyetleri ekibi de bu gruba dahil olacak.

Yeniden yapılanma sürecinin global pazar paylarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.


http://tech.sina.com.cn/it/2013-01-05/20217949202.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
HP nasıl hala birinci okudukça şaşırıyorum. Anakartı yanan, pili şişen bilgisayarları sadece bize mi satıyor bu adamlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stansflower 6 yıl
Akıllı telefon ve bilgisayar olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Dominator Platinum "LED aydınlatmalı" bellek kiti video inceleme 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 2 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim