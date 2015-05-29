Lenovo ThinkPad 10 lanse edildi

Bu hafta pek çok önemli teknolojik yenilik ve ürünle teknoloji dünyasının karşısına çıkan Lenovo, gündeme oturmayı başardı. Firmanın lanse ettiği ürünlerden birisi ThinkPad 10 tablet modeli oldu.





Lenovo ThinkPad 10 modeli için ilk Windows 10 işletim sistemli tablet modeli sloganını kullanıyor. Zira model Windows 10 ile aynı dönemde piyasaya sürülmüş olacak.





10.1 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan model ThinkPad ailesinin geleneksel tasarım dilini aynen devam ettiriyor. Lenovo modelinde Intel'in 14nm sürecindeki Broadwell mimarisini temel alan işlemcilerini tercih etmiş.





1.44GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Atom Z8500 veya 1.6GHz saat hızında çalışan Atom Z8700 yongaseti tercihe göre kullanıcıya sunulacak. Bunların yanında 2GB/4GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı arka kamera, microSD girişi, 10 saate kadar pil ömrü şeklinde özellikler mevcut.





Lenovo ofis kullanımına yönelik olarak ince yapıda bir klavye aksesuarı, bir dock ünitesi, ekran kalemi gibi çeşitli yan ürünler de hazırlamış. Lenovo ThinkPad 10 modeli Ağustos ayında 549$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-unveils-the-new-ThinkPad-10-a-Surface-3-competitor-based-on-Windows-10_id69748