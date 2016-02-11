Lenovo Vibe P1 artık Turbo





Lenovo'nun 5000mAh kapasiteli bataryaya sahip olan ve uzun kullanım sürelerine imza atan Vibe P1 modeli, biraz daha güçlendirilmiş şekliyle Vibe P1 Turbo olarak Endonezya'da satışa sunuldu. Lenovo Vibe P1 Turbo modeli, RAM kapasitesi açısından farklılık içeriyor.





Yeni modelde karşımıza çıkan yenilik 3GB RAM kapasitesi. Önceki versiyonda 2GB RAM kapasitesi bulunuyordu. 64-bitlik Snapdragon 615 yonga seti ile birlikte Lenovo Vibe P1 Turbo, performans çıtasını biraz daha yukarı çekecek. Turbo eklentisinin referansı da bu yenilik. Bunun haricinde herhangi bir farklılık görünmüyor.









5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Lenovo Vibe P1 Turbo; 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen arka kamera, Quick Charge 2.0 teknolojisi, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.1, WiFi AC, çift SIM desteği, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip.





Lenovo Vibe P1 Turbo modeli 295$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Yeni model ile birlikte serideki üye sayısı üçe yükseldi. Orijinal Lenovo Vibe P1-280$, Lenovo Vibe P1 Turbo-295$ ve 4000mAh kapasiteli bataryaya sahip Lenovo Vibe P1m-160$ şeklinde sıralan seride, Vibe P1 ve P1 m modelleri ülkemizde satışta.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-announces-Vibe-P1-Turbo-more-RAM-better-camera-and-same-beastly-5000-mAh-battery_id78252