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Lenovo Vibe P1 artık Turbo

Akıllı telefonlarında uzun kullanım süreleri arayan tüketicilerin tercih ettiği modellerden birisi olan Lenovo Vibe P1, artık daha güçlü olarak karşımıza geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Vibe P1 artık Turbo


Lenovo'nun 5000mAh kapasiteli bataryaya sahip olan ve uzun kullanım sürelerine imza atan Vibe P1 modeli, biraz daha güçlendirilmiş şekliyle Vibe P1 Turbo olarak Endonezya'da satışa sunuldu. Lenovo Vibe P1 Turbo modeli, RAM kapasitesi açısından farklılık içeriyor.

Yeni modelde karşımıza çıkan yenilik 3GB RAM kapasitesi. Önceki versiyonda 2GB RAM kapasitesi bulunuyordu. 64-bitlik Snapdragon 615 yonga seti ile birlikte Lenovo Vibe P1 Turbo, performans çıtasını biraz daha yukarı çekecek. Turbo eklentisinin referansı da bu yenilik. Bunun haricinde herhangi bir farklılık görünmüyor. 


5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Lenovo Vibe P1 Turbo; 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen arka kamera, Quick Charge 2.0 teknolojisi, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.1, WiFi AC, çift SIM desteği, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip. 

Lenovo Vibe P1 Turbo modeli 295$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Yeni model ile birlikte serideki üye sayısı üçe yükseldi. Orijinal Lenovo Vibe P1-280$, Lenovo Vibe P1 Turbo-295$ ve 4000mAh kapasiteli bataryaya sahip Lenovo Vibe P1m-160$ şeklinde sıralan seride, Vibe P1 ve P1 m modelleri ülkemizde satışta.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-announces-Vibe-P1-Turbo-more-RAM-better-camera-and-same-beastly-5000-mAh-battery_id78252 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kedi leblebisi 3 yıl
Lenovo Türkiye nin sitesinde haziranda satışa çıkacak diye yazıyordu haziran bitti hala çıkmadı
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arel.gr 3 yıl
çıkar durur, bundan sonra ne gündem tutturabilirse....
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arel.gr 3 yıl
günlük kullanım asla "ağır oyunlar oynamak" olamaz !
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Morphinz 3 yıl
280$ = 1.260 TL
Matematiğim yetmedi lan bu nası vergi :@
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GamerFX 3 yıl
Vala madem yeni model yapacan sd650 3gb ram yapsalardi daha guzel olurdu artik 6000mah bataryali telefonlarida gormeye basladik bataryayi da 6000mah yapsalardi super olurdu ama yinede vibe p1 turbo alinir ne yaparsan yap 1gun rahat gider ram 3gb olmus performansida biraz artmistir alinabilir
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OverClocK1ng 3 yıl
Artık öldürseler Lenovo telefon almam. Zira Vibe X2 almıştım. G2 kullanıcısıyım. Mesela bende kask interkom var. G2 ile başlandığım zaman sıkıntı yok. Lenovo ile bağlandığım zaman, her 1 dakikada bir telefondan ses geliyor ve ekrana "Bağlandı" diyor. Size rahatsız edici gelmeyebilir ama kafamda kask varken ve telefon pantolon cebinde bile olsa o sesi duyuyorsun. Her dakika kıtık kıtık edip duruyor. Ayrıca dokunmatiği de aşırı hassastı. 1 dokunuyorsun, 2 basıyor. Şifre girilen ve ne yazdığını görmediğin yerlerde neler çektim anlatamam. Sil sil tekrar yaz. Yine 2 bastı, yine sil yine baştan yaz. Ayrıca ben klavye olarak swype kullanıyorum. Ekrana kaydırarak yazıyorsun. Lenovo'da nasıl bir güç tüketim koruması varsa, bazen sorunsuz çalışıyor, bazen ise kaydırırken yarıda kesiyor. Dolayısıyla yazamıyorsun. Aklıma gelenler bunlar. Bunlar haricinde daha bir sürü sorunla karşılaştım. Bir daha LG, Samsung gibi bilindik, adam akıllı markalar haricinde düşünmüyorum. Ha, telefonu verirler, birkaç gün test ederim, uyarsa o zaman başka marka düşünebilirim. O da pek olmayacağına göre...
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kadirirdem 3 yıl
sadece ram artmış bence olması gereken normal model buydu....
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

sadece ram artmış bence olması gereken normal model buydu....

alat acele, telaşla bi dalıyorsun ROM 'un 32GB oldugunu bile farketmiyorsun.
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Krone 3 yıl
Snapdragon 615 güç tüketimi konusunda çok iyi. Cihazın batarya kapasitesi de fazla olunca ortaya pili bitmeyen bir telefon çıkıyor. Bence günlük kullanıma en uygun işlemci 615.
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wolf silver 3 yıl
Bunun yanında Xaomi redmi note 3 Pro gibi Snapdragon 650 kullansaydi çok daha iyi olabilirdi...
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seyru 3 yıl
Lenovo p1 pro diye bir model var zaten bu özelliklerde Türkiye'ye gelmeyen o telefonu endonezyada turbo diye isimlendirmişler olay bu yeni çıkan bir telefon veya bir donanım güncellmesi yok.
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canguler917 3 yıl
snapdragon 615 degismedikce telefon orta-alt seviye performans gösterecek
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Rezn0v.dll 3 yıl canguler917
Sd 615 orta segmentin islemcisidir. Htc One a9 kullanma firsatim oldu catir catir calisiyor. En ufak delay, lag vs yasatmiyor o islemci. Gunluk kullanim icin oldukca yeterli. Bahsettiginiz islemci android one'da kullanilan sd 410 islemcisidir.
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lenovo, lenovo vibe p1 ve
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