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Lenovo Vibe Z3 Pro modeli MWC 2015 etkinliğinde tanıtılabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Vibe Z3 Pro modeli MWC 2015 etkinliğinde tanıtılabilir

Lenovo'nun son dönemde başlattığı akıllı telefon atağı sayesinde akıllı telefon pazarında üçüncülüğe kadar yükselişine şahit olduk. İddialı donanımları daha uygun fiyatla sunma stratejisi izleyen Lenovo, ülkemizde de pek çok akıllı telefon modelini piyasaya sürmüş durumda. Gelecek ay başlayacak MWC 2015 etkinliği ise firmanın bu yıl ki yol haritasını ortaya çıkaracak. 

Çin'den sızan görsellere göre etkinlikte Lenovo'nun tanıtacağı modellerden birisi Vibe Z3 Pro. Geçen yıl ki amiral gemi modeli Vibe Z2 Pro'nun devamı olacak Vibe Z3 Pro yine iddialı özelliklerle gelecek. 

Cihazdaki en büyük değişikliklerden birisi ekran boyutunun 6 inçten 5.5 inçe düşmesi. Çözünürlük ise 2560x1440 piksel olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede piksel yoğunluğu ve ekran keskinliği artırılmış olacak. 

Bu yılın en çok konuşulan yongaseti olmaya aday Snapdragon 810 yongaseti gerekli gücü sağlarken, cihaz 4GB RAM ile Asus Zenfone 2 gibi sayılı modellerin arasına katılacak. Dahili kapasitenin 64GB olarak belirlendiği model üçlü LED flaş ve OIS ile desteklenen 16MP çözünürlüğünde bir de arka kamera barındırıyor. 

Metal kasa geleneğinin devam ettiği modelde atanmış bir kamera butonu dikkat çekerken, 3400mAh gücünde çıkarılamayan bir batarya kullanılmış. Görsellerde şık bir tasarım göze çarparken, kameranın çıkıntı yaptığı da gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak olan modelin fiyatı şimdilik belirsiz.  

http://www.phonearena.com/news/Photos-and-specs-of-the-Lenovo-Vibe-Z3-Pro-leak-phone-will-be-unveiled-at-MWC_id65513 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon iyi guzeldir eminim fakat şu kamerayı köşelere koymayın. Hem eller cok engel oluyo hemde kullanim zorlaşıyor.
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dreamblue35 4 yıl
arkadaşlar ülkemizde yabancı menşei li şirketler bu yıl fabrika kuracaklar, sizin hayal ettiğiniz cep telefonları yarı yarıya fiyatı düşecek sabredin
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General. 4 yıl
Tasarım çok iyi fakat fiyat pahalı olacak.
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım çok iyi be
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nyyankees 4 yıl
Hayırlısı bakalım, beklemeye geçelim. Umarım yılın 2. yarısında ülkemizde satışı gerçekleşir
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sercandk 4 yıl
Türkiye de 2000 tl bandında satılır bu cihaz.
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