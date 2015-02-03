Lenovo Vibe Z3 Pro modeli MWC 2015 etkinliğinde tanıtılabilir





Lenovo'nun son dönemde başlattığı akıllı telefon atağı sayesinde akıllı telefon pazarında üçüncülüğe kadar yükselişine şahit olduk. İddialı donanımları daha uygun fiyatla sunma stratejisi izleyen Lenovo, ülkemizde de pek çok akıllı telefon modelini piyasaya sürmüş durumda. Gelecek ay başlayacak MWC 2015 etkinliği ise firmanın bu yıl ki yol haritasını ortaya çıkaracak.





Çin'den sızan görsellere göre etkinlikte Lenovo'nun tanıtacağı modellerden birisi Vibe Z3 Pro. Geçen yıl ki amiral gemi modeli Vibe Z2 Pro'nun devamı olacak Vibe Z3 Pro yine iddialı özelliklerle gelecek.





Cihazdaki en büyük değişikliklerden birisi ekran boyutunun 6 inçten 5.5 inçe düşmesi. Çözünürlük ise 2560x1440 piksel olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede piksel yoğunluğu ve ekran keskinliği artırılmış olacak.





Bu yılın en çok konuşulan yongaseti olmaya aday Snapdragon 810 yongaseti gerekli gücü sağlarken, cihaz 4GB RAM ile Asus Zenfone 2 gibi sayılı modellerin arasına katılacak. Dahili kapasitenin 64GB olarak belirlendiği model üçlü LED flaş ve OIS ile desteklenen 16MP çözünürlüğünde bir de arka kamera barındırıyor.





Metal kasa geleneğinin devam ettiği modelde atanmış bir kamera butonu dikkat çekerken, 3400mAh gücünde çıkarılamayan bir batarya kullanılmış. Görsellerde şık bir tasarım göze çarparken, kameranın çıkıntı yaptığı da gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak olan modelin fiyatı şimdilik belirsiz.

http://www.phonearena.com/news/Photos-and-specs-of-the-Lenovo-Vibe-Z3-Pro-leak-phone-will-be-unveiled-at-MWC_id65513