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Lenovo Z5 Pro GT, AnTuTu'da en yüksek puanı aldı

Çinli teknoloji şirketi Lenovo'nun geçtiğimiz Aralık ayı ortasında tanıttığı ve ilk Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefonu Z5 Pro GT, AntTuTu'dan en yüksek puanı almayı başardı.
3 ay
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10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Lenovo geçtiğimiz Aralık ayında Z5 modellerinin tanıtım etkinliğinde sürpriz yapmış ve Z5 Pro GT modelini de duyurmuştu. Dünyanın ilk Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefonu olan Z5 Pro GT, AnTuTu testinden başarıyla çıktı.

Z5 Pro GT zirveye oturdu

Ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Lenovo Z5 Pro GT'nin 8 GB RAM ve 128 depolama alanı sunan varyantı AnTuTu testinden 371.273 puan almayı başardı. 7nm Kirin 980 yonga seti ve ikinci nesil 10nm Snapdragon 845 yonga setine sahip cihazların çoğunun ise 360 bin civarında puanlar aldığını da belirtelim. Z5 Pro GT, 370 bin bandını geçerek zirveye oturdu diyebiliriz.
22 Ocak tarihinde ön siparişe açılacak ve 29 Ocak'ta da satışa sunulacak olan 6.4 inçlik dev bir ekrana sahpi olan cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde belirlendi. 6 GB RAM / 128 GB versiyonu 390 dolar, 8 GB RAM / 256 GB versiyonu 500 dolar ve 12 GB RAM / 512 GB versiyonu ise 650 dolar.

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/lenovo-z5-pro-gt-records-highest-benchmarking-score-on-antutu/ Yorum Yaz
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gambit666 3 ay
türkiyede satışa çıkacak mı?
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Kayrabey 3 ay
Buna pahalı diyen çıktı. Eyvahlar olsun :D
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carloska 3 ay
telefona farklı romlar attığım için çökme durumunda orjinal rom atarken bütün veriler sıfırlanıyor o yüzden sdcard girişki telefon almak zorundayım fakat amiral gemisi telefonların(xiaomi-lenovo) hiç birinde sdcard girişi yok özel bi sebebi mi var..
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Bay Robot 3 ay
Bilgisayara yedekle.
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tobepeople 3 ay
Bence fazla kalın ; hatta ağır da biraz , fiyatı da aşırı gibi bu sebeplerle tutmaz gibi hele ki ülkemizde hiç tutmaz üzerine 150-200 dolar eklerler...(Z5 Pro GT =9.3 mm çok kalın Mi mix 2= 8.46 mm ve honor magic 2= 8.3 mm)
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Bay Robot 3 ay
Ülkemize gelmez bile merak etme ve öyle bi tutar ki..
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AtiMX4 3 ay
Kızaklı kamera olmamış. Çabuk bozulur cepten çıkarırken hep sorun çıkarır
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Xiaomiseverim 3 ay
Snapdragon 855 olacak o 845 değil
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Johnnn 3 ay Xiaomiseverim
Emin misin? :) İlk 855li telefon olduğu için alışık gelmemiştir belki ismi. [mention]Xiaomiseverim[/mention]
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lenovo, antutu ve
6 etiket daha test akıllı telefon lenovo z5 pro gt Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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