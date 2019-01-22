Lenovo Z5 Pro GT, AnTuTu'da en yüksek puanı aldı

Akıllı telefon üreticisi Lenovo geçtiğimiz Aralık ayında Z5 modellerinin tanıtım etkinliğinde sürpriz yapmış ve Z5 Pro GT modelini de duyurmuştu. Dünyanın ilk Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefonu olan Z5 Pro GT, AnTuTu testinden başarıyla çıktı.

Z5 Pro GT zirveye oturdu

Ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Lenovo Z5 Pro GT'nin 8 GB RAM ve 128 depolama alanı sunan varyantı AnTuTu testinden 371.273 puan almayı başardı. 7nm Kirin 980 yonga seti ve ikinci nesil 10nm Snapdragon 845 yonga setine sahip cihazların çoğunun ise 360 bin civarında puanlar aldığını da belirtelim. Z5 Pro GT, 370 bin bandını geçerek zirveye oturdu diyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/lenovo-z5-pro-gt-records-highest-benchmarking-score-on-antutu/

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22 Ocak tarihinde ön siparişe açılacak ve'ta da satışa sunulacak olandev bir ekrana sahpi olan cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde belirlendi. 6 GB RAM / 128 GB versiyonu, 8 GB RAM / 256 GB versiyonuve 12 GB RAM / 512 GB versiyonu ise