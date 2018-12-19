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Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı

Dün tanıtılan Lenovo Z5 Pro GT modeli Snapdragon 855 platformu ve 12 GB RAM ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün telefonun Ferrari Edition isimli özel modeli ortaya çıktı.
5 ay
6,1b
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4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı
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Lenovo, Z5 Pro GT isimli yeni modelini geçtiğimiz gün tanıttı. Snapdragon 855 platformu, 12 GB RAM derken dikkatler yeni cihazın üzerine toplandı. Bazı kaynaklar Ferrari Edition isimli özel bir modelin de dün yapılan lansmanda ortaya çıkacağını belirtiyordu ama bu durum gerçekleşmedi. Bugün ise Lenovo CEO’su Weibo sosyal medya ağı üzerinden Ferrari logolu modelin görselini paylaştı.

Lenovo ve Ferrari logosu beraber

Cihazın arka kısmının sadece orta bölümü karbon fiber yapıda bulunuyor. Z5 Pro GT’nin standart versiyonunda arka kapağın tamamı karbon fiber yapıda görünüyordu. Bu yapının en altında Lenovo logosu onun hemen üstünde ise oldukça büyük diyebileceğimiz Ferrari logosu bulunuyor. Spor otomobil üreticisi Ferrari’yle özdeşleşen kırmızı renk de hem kamera lenslerinde hem de cihazın etrafında kendine yer bulduğu için güzel bir kontrast oluştuğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın"

Lenovo Z5 Pro GT Ferrrari Edition’un ana modeli gibi 2019 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor. Donanım noktasında herhangi bir değişiklik olup olmadığı şu an için bilinmiyor ama ilk izlenimler donanımın aynı kaldığı yönünde.

Lenovo Z5 Pro GT özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç boyutunda, 1080x2340 çözünürlüklü Super Amoled ekran (%95 ekran kasa oranı)
  • Boyut ve Ağırlık: 155.1 x 73 x 9.3 mm, 210 gram ağırlık
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
  • Kamera: 16 MP f/1.8 + 24 MP f/2.8 arka kamera, 25 MP f/2.0 ön kamera, 16 MP f/2.2 + 8 MP ön kamera
  • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • Batarya: 3350 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (ZUI 10)
  • Diğer:  Ekrandan parmak izi okuma, kızaklı ön kamera yapısı
  • Fiyatlandırma: 6 GB RAM + 128 GB depolama 394 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama 435 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolama 638 dolar

https://www.gizmochina.com/2018/12/18/lenovo-ceo-shares-photo-of-lenovo-z5-pro-gt-ferrari-edition/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 5 ay
Belki bunun arkasını gerçek karbon-fiber yaparlar.
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alaz1903 5 ay
Dün Erdi Özüağ'ın ön tanıtım videosunda da gördüğümüz kadarıyla standart z5 pro GT modeli de logo hariç aynı tasarım ve malzeme özelliklerini barındırıyordu.
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Shovel Knight 5 ay
hiç özel bir şeymiş gibi hissettirmiyor bu telefondan haberi olmayan adam 5 liraya telefon kabı aldın sanacak
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mhrUca 5 ay
Lenovo isi biliyor bide samsunga bak
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