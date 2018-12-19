Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı

Lenovo, Z5 Pro GT isimli yeni modelini geçtiğimiz gün tanıttı. Snapdragon 855 platformu, 12 GB RAM derken dikkatler yeni cihazın üzerine toplandı. Bazı kaynaklar Ferrari Edition isimli özel bir modelin de dün yapılan lansmanda ortaya çıkacağını belirtiyordu ama bu durum gerçekleşmedi. Bugün ise Lenovo CEO’su Weibo sosyal medya ağı üzerinden Ferrari logolu modelin görselini paylaştı.

Lenovo ve Ferrari logosu beraber

Cihazın arka kısmının sadece orta bölümü karbon fiber yapıda bulunuyor. Z5 Pro GT’nin standart versiyonunda arka kapağın tamamı karbon fiber yapıda görünüyordu. Bu yapının en altında Lenovo logosu onun hemen üstünde ise oldukça büyük diyebileceğimiz Ferrari logosu bulunuyor. Spor otomobil üreticisi Ferrari’yle özdeşleşen kırmızı renk de hem kamera lenslerinde hem de cihazın etrafında kendine yer bulduğu için güzel bir kontrast oluştuğunu söyleyebiliriz.

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Lenovo Z5 Pro GT Ferrrari Edition’un ana modeli gibi 2019 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor. Donanım noktasında herhangi bir değişiklik olup olmadığı şu an için bilinmiyor ama ilk izlenimler donanımın aynı kaldığı yönünde.

Lenovo Z5 Pro GT özellikleri

Ekran: 6.39 inç boyutunda, 1080x2340 çözünürlüklü Super Amoled ekran (%95 ekran kasa oranı)

6.39 inç boyutunda, 1080x2340 çözünürlüklü Super Amoled ekran (%95 ekran kasa oranı) Boyut ve Ağırlık: 155.1 x 73 x 9.3 mm, 210 gram ağırlık

155.1 x 73 x 9.3 mm, 210 gram ağırlık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Kamera: 16 MP f/1.8 + 24 MP f/2.8 arka kamera, 25 MP f/2.0 ön kamera, 16 MP f/2.2 + 8 MP ön kamera

16 MP f/1.8 + 24 MP f/2.8 arka kamera, 25 MP f/2.0 ön kamera, 16 MP f/2.2 + 8 MP ön kamera Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya: 3350 mAh

3350 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (ZUI 10)

Android 9.0 Pie (ZUI 10) Diğer: Ekrandan parmak izi okuma, kızaklı ön kamera yapısı

Ekrandan parmak izi okuma, kızaklı ön kamera yapısı Fiyatlandırma: 6 GB RAM + 128 GB depolama 394 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama 435 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolama 638 dolar

https://www.gizmochina.com/2018/12/18/lenovo-ceo-shares-photo-of-lenovo-z5-pro-gt-ferrari-edition/