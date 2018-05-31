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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor

Lenovo'nun merakla beklenen akıllı telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaşıldı. Yayınlanan yeni render cihazın Huawei P20 gibi degrade renk kaplaması ile geleceğini gösteriyor.
11 ay
2,8b
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo bir süredir Lenovo Z5'in merak uyandıran görsellerini paylaşıyor. Şirketin başkan yardımcısı Chang Cheng, akıllı telefonun benzersiz özellikleri hakkında ipuçları vererek tüketicilerin tansiyonunu yükseltmeyi başardı. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerin son derece iddialı olduğunu belirtmek gerek. Akıllı telefonun şarjı yüzde 0 olsa bile 30 dakikalık konuşma süresi sunabileceği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu"
Ayrıca 4 TB depolama alanı ile gelmesi beklenen telefonun 45 gün bekleme süresine sahip olacağı gelen haberler arasında. Lenovo Z5, yapay zeka destekli çift arka kamera içeren gerçek anlamda çerçevesiz bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Cihazın 5 Haziran tarihinde Çin'de tanıtılacağı onaylandı. Yayınlanan görsellerde telefonun hep ön panelini görmüştük ancak bu kez Lenovo yöneticisi arka tasarımını sergileyen bir görsel paylaştı.

Arka panel mor ve yeşil görünecek

Kavisli cam arka panele sahip olacağını gördüğümüz Lenovo Z5, Huawei P20 serisinde karşımıza çıkan degrade renk kaplaması ile gelecek. Yani cihazın arka paneli renk geçişli olacağı için, ışığın yansımasına bağlı olarak mor ve yeşil tonlarda görünecek. Render görsel ayrıca akıllı telefonun metalik orta çerçeveye sahip çift taraflı cam tasarımla geleceğini de gösteriyor. Lenovo'nun yeni telefonu hakkındaki tüm detayları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde hep beraber öğreneceğiz.

https://www.weibo.com/ideamagic?is_hot=1#_rnd1527774669651 Yorum Yaz
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10ff 11 ay en beğenilen
simdi yenilikci olan apple oyle mi? hadi ordan...
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kımyasal 11 ay
Lenovo beklentileri yüksek tutuyor,umarım bunun hakkını verirler ve kendilerine özgü tasarım özellikleri ile piyasaya çıkarlar.Kalite imajını yeniden düzeltirler umarım.
Lenovo beklentileri yüksek tutuyor,umarım bunun hakkını verirler ve kendilerine özgü tasarım özellikleri ile piyasaya çıkarlar.Kalite imajını yeniden düzeltirle...
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damn2u 11 ay
Android One projesiyle sunsalar çok iyi olacak, yazılım konusunda çok çok berbat bir firma çünkü. Abartmıyorum şu cihaz ne kadar iyi ve albenili çıkarsa çıksın Lenovo firmasının yazılım konusunda ki tutumu beni çok tedirgin ediyor. Bir çok telefonunda video kaydederken ses bozulması var, bir çok P2 modelinde ekran uyandırmadan bildirimlerin gelmeme sorunu var.
Android One projesiyle sunsalar çok iyi olacak, yazılım konusunda çok çok berbat bir firma çünkü. Abartmıyorum şu cihaz ne kadar iyi ve albenili çıkarsa...
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tekin-71 11 ay
Lenovo ve Zenfone 2 ?
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kankixx123 11 ay
Haklısınız. En son dizüstü bilgisayarlarını kullanmıştım kendilerinin. Beni zaten orda soğuttular. Telefon olarak düşününce acayip çekincelerim oluyor. Albenili yapsalar da buna değer mi diye düşüneceğim telefondur. Yakın zamanda başka firmalar bu türlü tasarımlar çıkarmazsa düşünebilirim. Ama aklıma yatan şu ana kada Vivo Apex oldu. İnşallah yazılımını berbat etmezler de güzel bir telefon kullanmış olurum.
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renega 11 ay
sırf kapağı için mi8 yerine z5 alabilirim. yada paraya kıyar benzer bir mi8 kılıfı alırım
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simbolmina 11 ay 10ff
Bütün yenilikleri Apple yapmak zorunda olduğu icin haklısınız tabii ki.
Kaldı ki arkada kapaktaki bu renk tasarımı Huawei’ye ait. Lenovo burada, en azından bu yönde bir yenilik yapmamış.
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damn2u 11 ay
Android One projesiyle sunsalar çok iyi olacak, yazılım konusunda çok çok berbat bir firma çünkü. Abartmıyorum şu cihaz ne kadar iyi ve albenili çıkarsa çıksın Lenovo firmasının yazılım konusunda ki tutumu beni çok tedirgin ediyor. Bir çok telefonunda video kaydederken ses bozulması var, bir çok P2 modelinde ekran uyandırmadan bildirimlerin gelmeme sorunu var.
Yanıtla +6
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10ff 11 ay en beğenilen
simdi yenilikci olan apple oyle mi? hadi ordan...
1 Yanıt Yanıtla +11
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kımyasal 11 ay
Lenovo beklentileri yüksek tutuyor,umarım bunun hakkını verirler ve kendilerine özgü tasarım özellikleri ile piyasaya çıkarlar.Kalite imajını yeniden düzeltirler umarım.
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Whippoorwill 11 ay
Süper görünüyor. Çinliler dolu dizgin ilerliyor.
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