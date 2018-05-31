Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor

Lenovo bir süredir Lenovo Z5'in merak uyandıran görsellerini paylaşıyor. Şirketin başkan yardımcısı Chang Cheng, akıllı telefonun benzersiz özellikleri hakkında ipuçları vererek tüketicilerin tansiyonunu yükseltmeyi başardı. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerin son derece iddialı olduğunu belirtmek gerek. Akıllı telefonun şarjı yüzde 0 olsa bile 30 dakikalık konuşma süresi sunabileceği söyleniyor.

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Ayrıca 4 TB depolama alanı ile gelmesi beklenen telefonun 45 gün bekleme süresine sahip olacağı gelen haberler arasında. Lenovo Z5, yapay zeka destekli çift arka kamera içeren gerçek anlamda çerçevesiz bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Cihazın 5 Haziran tarihinde Çin'de tanıtılacağı onaylandı. Yayınlanan görsellerde telefonun hep ön panelini görmüştük ancak bu kez Lenovo yöneticisi arka tasarımını sergileyen bir görsel paylaştı.

Arka panel mor ve yeşil görünecek

Kavisli cam arka panele sahip olacağını gördüğümüz Lenovo Z5, Huawei P20 serisinde karşımıza çıkan degrade renk kaplaması ile gelecek. Yani cihazın arka paneli renk geçişli olacağı için, ışığın yansımasına bağlı olarak mor ve yeşil tonlarda görünecek. Render görsel ayrıca akıllı telefonun metalik orta çerçeveye sahip çift taraflı cam tasarımla geleceğini de gösteriyor. Lenovo'nun yeni telefonu hakkındaki tüm detayları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde hep beraber öğreneceğiz.

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