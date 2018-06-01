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Lenovo Z5'in yeni görselleri çentik gizemini ortadan kaldırıyor

Çentiksiz ekran ve çerçevesiz tasarımla geleceği söylenen Lenovo Z5'in yeni görselleri yayınladı. Görünüşe bakılırsa cihazın ön kamerası ve gerekli diğer sensörler Mi MIX gibi alt çerçevede yer alacak
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tanıtılmasına bir haftadan daha az bir süre kalan Lenovo Z5, son haftarda manşetlerden inmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de çentiksiz ekran ve çerçevesiz bir tasarımla geleceğine yönelik büyük beklentilerin olması.
Zira artık piyasadaki yeni telefonların hepsi birbirine benzemeye başladı. Bununla birlikte çentik kullanılmadan ön kamera ve diğer sensörlerin nereye yerleştirileceği merak ediliyordu. Bu soru Weibo kaynaklı yeni bir sızıntı ile cevaplandı.
Ayrıca Bkz. "Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor"
Yayınlanan yeni Lenovo Z5 görseli, yok denecek kadar az çerçeveleri olan cihazın ön yüzünü gösteriyor. Ancak alt çerçeveye iyi baktığınızda, ön kamera ve diğer gerekli sensörleri barındırdığını fark edeceksiniz. Bu yerleşim hemen aklımıza Xiaomi'nin Mi MIX ve Mi MIX 2 akıllı telefonlarını getiriyor.

Lenovo Z5 için büyük gün 5 Haziran

Aynı yerleşimi, çerçevesiz tasarımın altını çizen ikinci Lenovo Z5 görselinde de görebilirsiniz. Buna ek olarak şirket, Lenovo Z5 lansmanının artık sadece dört gün uzağımızda olduğunu ortaya koyan yeni bir teaser paylaştı.
Yayınlanan poster yuvarlatılmış ve gerçekten ince çerçevelere sahip olduğunu gördüğümüz yan köşeler dışında hiçbir şey göstermiyor. Lenovo Z5, 5 Haziran tarihinde Çin'in Pekin şehrinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

https://www.weibo.com/5625009765/GjbviaIBx?type=comment#_rnd1527856756529 Yorum Yaz
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nightdrive 11 ay en beğenilen
Bu telefonlar çentiksiz çerçevesiz olcak ne güzel dedik ama şimdide kesme tahtası gibi kocaman kocaman telefonlar yapıyorlar.Yok mu babayiğit şöyle 4.7"~5" civarı çerçevesiz telefon yapacak firma.
Bu telefonlar çentiksiz çerçevesiz olcak ne güzel dedik ama şimdide kesme tahtası gibi kocaman kocaman telefonlar yapıyorlar.Yok mu babayiğit şöyle 4.7"~5" civ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Escapetolife 11 ay
Ne anladık bu işten, daha önce paylaştığı görsellerle tamamen ekran izlenimi verip beklenti yaratmıştı.
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serafon 11 ay
İyi de tamamen ekran olsa kamera nerede olacak? Altta olması çok kötü olmuş ama.
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KalemKolik 11 ay serafon
Vivo apex gibi bir çözüm olabilir. Meizu gibi arkaya ufak ekranda yerleştirilebilir ön kamera ihtiyacı olmaz.
Çözüm var yani. 4tb hafızanın konuşulduğu ve birçok devrimsel özellikle geleceği söylenen telefonun çözüm üretebilir olması gerek.
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esmerbuyucu 11 ay
Sharp Aquos tasarımlı cihaz yapmışlar. Altta çerçeve olması gerektiği düşünüldüğünde mantıklı bir tercih, Vivo Nex'te bile altta bu kadar çerçeve var ama kamerası içeride Lenovo Z5'da ise dışarıda.
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TearsForFears 11 ay
Full ekran, %0 şarjla bilmem kaç dakika konuşma süresi falan bunlara inanan var mı yahu? Gidip üste koymak varken alta koymuşlar berbat olmuş. Çentikten daha kötü bir şey varsa oda aşağıya kamera sensör koymaktır.
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Johan Elmander 11 ay
1- Eğer telefon ekranını tazeleme aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde tutarsanız alt tarafta ekran sürücüleri olacaktır. Bu sürücüler ek çerçeveye yol açar, ancak büküp ekranın altına alırsanız o çerçeveyi önleyebilirsiniz ki bunun patenti Apple'da. Ya da Vivo'nun yaptığı gibi bu sürücülerin olabildiğince az alan kaplamasını sağlayabilirsiniz. Ancak yine de çerçebe olacaktır.
2- Eğer çerçeve yukarıda olsun diye ekranı ters monte ederseniz tazeleme aşağıdan yukarıya doğru olacağı için jelly effect olacaktır. OnePlus 5'de örneği görülebilir.
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yelkowan 11 ay
bu şekilde olsaydı muazzam olurdu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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renega 11 ay
Xiaomi mi mix çakması olmuş onda da altta çerçeve var üstte yok
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Golden Gate 11 ay
Çerçeveleri gereksiz seviyede küçültmek için, butun kullanilabilirligi bitiriyorlar. Bu kadarina da gerek yok.
Samsung tam ayarında yapti cerceveleri. Dsha da kuculdukce birseylerden fedakarlim ediliyor ve kullaniciyi kotu etkiliyor
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stalker(1979) 11 ay
Önceki çizimlerde tamamen ekran vardı. Lenovo bizi iyi kandırdı. Umudumuz Vivo'ya kaldı artık. 15 haziranı bekleyeceğiz. Umarım Vivo da bizi Lenovo gibi ters köşeye getirmez.
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12 Angry Men 11 ay
Altta değil de üstte olsa sanki daha kullanışlı olurmuş.
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Escapetolife 11 ay
Ne anladık bu işten, daha önce paylaştığı görsellerle tamamen ekran izlenimi verip beklenti yaratmıştı.
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