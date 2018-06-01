Lenovo Z5'in yeni görselleri çentik gizemini ortadan kaldırıyor

Tanıtılmasına bir haftadan daha az bir süre kalan Lenovo Z5, son haftarda manşetlerden inmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de çentiksiz ekran ve çerçevesiz bir tasarımla geleceğine yönelik büyük beklentilerin olması.

Zira artık piyasadaki yeni telefonların hepsi birbirine benzemeye başladı. Bununla birlikte çentik kullanılmadan ön kamera ve diğer sensörlerin nereye yerleştirileceği merak ediliyordu. Bu soru Weibo kaynaklı yeni bir sızıntı ile cevaplandı.

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"Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor"

Yayınlanan yeni Lenovo Z5 görseli, yok denecek kadar az çerçeveleri olan cihazın ön yüzünü gösteriyor. Ancak alt çerçeveye iyi baktığınızda, ön kamera ve diğer gerekli sensörleri barındırdığını fark edeceksiniz. Bu yerleşim hemen aklımıza Xiaomi'nin Mi MIX ve Mi MIX 2 akıllı telefonlarını getiriyor.

Lenovo Z5 için büyük gün 5 Haziran

Aynı yerleşimi, çerçevesiz tasarımın altını çizen ikinci Lenovo Z5 görselinde de görebilirsiniz. Buna ek olarak şirket, Lenovo Z5 lansmanının artık sadece dört gün uzağımızda olduğunu ortaya koyan yeni bir teaser paylaştı.

Yayınlanan poster yuvarlatılmış ve gerçekten ince çerçevelere sahip olduğunu gördüğümüz yan köşeler dışında hiçbir şey göstermiyor. Lenovo Z5, 5 Haziran tarihinde Çin'in Pekin şehrinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

https://www.weibo.com/5625009765/GjbviaIBx?type=comment#_rnd1527856756529