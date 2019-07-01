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Lenovo Z6, 4 Temmuz tarihinde tanıtılacak

Lenovo’nun uzun zamandır gündemi meşgul eden Z6 modelinin 4 Temmuz tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Özellikle fiyatlandırma konusu hala büyük bir soru işareti oluşturuyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Z6, 4 Temmuz tarihinde tanıtılacak
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Lenovo’nun Z6 isimli yeni bir model geliştirdiği uzun zamandır biliyor. Hatta firma tarafından cihazın teknik özellikleri hakkında birçok resmi paylaşım yapıldı. Tanıtım tarihi uzun süredir belirsizliğini koruyan Z6’nın 4 Temmuz tarihinde resmiyet kazanacağı açıklandı.

Süper orta sınıfa katılıyor

Şu an için Lenovo Z6 Pro isimli amiral gemisi ve Lenovo Z6 Youth Edition modelleri raflardaki yerini almış durumdalar. Bu iki model arasına yerleşecek Lenovo Z6, süper orta sınıfa odaklanıyor diyebiliriz. Bunun temel sebebi orta sınıfın iddialı yonga setlerinden Snapdragon 730 ile gelmesi. HDR10 destekli 6.39 inç OLED ekran ile yüzde 93.1 ekran gövde oranı sunulacak. 24 MP Sony IMX576 ana kameraya ek olarak 8 MP telefoto ve 5 MP derinlik algılama sensörleri cihaza eşlik edecek.

4000 mAh boyutundaki bataryada bir diğer önemli nokta. Cihazın toplam ağırlığı 159 gram. Batarya boyutu göz önüne alındığında oldukça hafif olduğunun altını çizmeliyiz. 15W hızlı şarj desteği, ekrandan parmak izi okuma gibi farklı özellikler de mevcut.

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Lenovo Z6 Pro ve Lenovo Z6 Youth Edition modelleri fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başardılar. Büyük ihtimalle Lenovo Z6 modeli de aynı çizgiyi devam ettirecektir. Neyse ki yalnızca üç gün sonar fiyatlandırma dahil tüm detayları öğrenme şansı yakalayacağız.


https://www.gsmarena.com/lenovo_z6_set_to_arrive_on_july_4-news-37861.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vaskin77 6 gün
Ah Lenovo ah... Türkiye'den çıktıktan sonra adam gibi telefon yapmaya başladın. Z6 pro efsane bir cihaz olmuştu. Z6 da harika görünüyor. Kötü yanı resmi olarak gelmeyecek.
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TearsForFears 5 gün vaskin77
Hem lenovo hem de bizler için çok kötü oldu. Çünkü Lenovo bu cihazları yurtdışında olduğu gibi ucuz fiyatlandırmayla ülkemize getirse yok satardı. Hem Lenovo Türkiye kazanırdı hemde biz ucuza çok iyi cihazlar alırdık. Z6 Youth 170 dolar falandı bu cihaz 250 dolar civarında satışa çıkabilir.
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