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Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek

Lenovo, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Lenovo Z6 Pro olarak piyasaya sürülecek telefon aynı zamanda HyperVision kameraya sahip olacak.
2 ay
4,9b
2
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019 Mobil Dünya Kongresi öncesinde Lenovo Z6 Pro'nun Barcelona'da tanıtılacağına yönelik söylentiler çıksa da cihaz fuarda tanıtılmadı. Bunun yerine Asyalı teknoloji devi yeni akıllı telefonu ile ilgili bazı ilgi çekici bilgiler paylaşmayı tercih etti.
Ayrıca Bkz. "Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek"
Lenovo ekibi, 5G bağlantısının yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı telefonları form faktöründen başlayarak bugün gördüklerimize kıyasla radikal bir şekilde değiştireceklerini ve katlanabilir modellerin buna bir örnek olduğunu açıkladı.

Haziran'da tanıtılacak

5G sayesinde akıllı telefon diğer cihazlara bağlı ve tüm ekosistemi yönetmenin mümkün olacağı bir cihaz haline gelecek. Ayrıca, önümüzdeki birkaç ay içinde, akıllı telefon sektörü gittikçe daha güçlü kamera sensörleri (100 megapiksel bile konuşuluyor) ile tanışacak ve yavaşça hiper-video çağına girilecek.
Lenovo Z6 Pro'nun 5G bağlantı desteği ve şu an detaylarını çok fazla bilmediğimiz özel bir HyperVision kameraya sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Haziran ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

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aliofage 2 ay en beğenilen
Donanimhaber i takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz be :( Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki biz ülkemize girecek teknolojik ürünlere vergi, zam yapmaya yetişemiyoruz. Oturup devleşen teknolojinin ardından vergi kesmekle mesai harcıyoruz. Ve en kötüsü de giderek batıyoruz
Donanimhaber i takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz be :( Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki bi...
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gambit666 2 ay
yahu bu haberlere türkiyeye gelecek mi gelmeyecek mi onları da yazın.
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scorpion20 2 ay
olsun, düşünürüz
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xpugur 2 ay
habere hypervision kamera ne diye girdim, hiç bahsedilmediğini gördüm, sinirle çıkıyorum ....
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sinanx 2 ay
"Atma ziyaaaaaaa" ...
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kadalt 2 ay
Bu lenovo bi model getirmeden önce öyle bir sallıyor ki akp nin seçim vaatleri halt etmiş yanında en son modelde gelirken 1 tb hafıza ile geliyordu ama max 128 gb cıktı
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aliofage 2 ay en beğenilen
Donanimhaber i takip ettikçe şu acı gerçek hep aklıma geliyor. Ülke olarak çok gerideyiz be :( Dünya o kadar hızlı büyüyor ve maliyetler o kadar ucuzluyor ki biz ülkemize girecek teknolojik ürünlere vergi, zam yapmaya yetişemiyoruz. Oturup devleşen teknolojinin ardından vergi kesmekle mesai harcıyoruz. Ve en kötüsü de giderek batıyoruz
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ONIONBUD 2 ay
" 5G sayesinde akıllı telefon diğer cihazlara bağlı ve tüm ekosistemi yönetmenin mümkün olacağı bir cihaz haline gelecek. " Zombi tlf çağı başlayack.Çekirdek içi donanım arka kapıları da bir 5 sene içinde bulunur.
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