Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek

2019 Mobil Dünya Kongresi öncesinde Lenovo Z6 Pro'nun Barcelona'da tanıtılacağına yönelik söylentiler çıksa da cihaz fuarda tanıtılmadı. Bunun yerine Asyalı teknoloji devi yeni akıllı telefonu ile ilgili bazı ilgi çekici bilgiler paylaşmayı tercih etti.

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Lenovo ekibi, 5G bağlantısının yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı telefonları form faktöründen başlayarak bugün gördüklerimize kıyasla radikal bir şekilde değiştireceklerini ve katlanabilir modellerin buna bir örnek olduğunu açıkladı.

Haziran'da tanıtılacak

5G sayesinde akıllı telefon diğer cihazlara bağlı ve tüm ekosistemi yönetmenin mümkün olacağı bir cihaz haline gelecek. Ayrıca, önümüzdeki birkaç ay içinde, akıllı telefon sektörü gittikçe daha güçlü kamera sensörleri (100 megapiksel bile konuşuluyor) ile tanışacak ve yavaşça hiper-video çağına girilecek.

Lenovo Z6 Pro'nun 5G bağlantı desteği ve şu an detaylarını çok fazla bilmediğimiz özel bir HyperVision kameraya sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Haziran ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.