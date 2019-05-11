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Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ilk görseliyle karşımızda

Lenovo geçtiğimiz ay çıkardığı Lenovo Z6 Pro amiral gemisinin yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition olarak adlandırılan telefonun ilk görseli yayınlandı.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo geçtiğimiz ay Lenovo Z6 Pro olarak adlandırılan yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmüştü. Cihaz şirketin Snapdragon 855 yonga setiyle güçlendirilmiş ikinci akıllı telefonu oldu. Bugün, Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition varyantının bir görüntüsünü paylaştı.
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Yukarıdaki resimde görülebileceği gibi akıllı telefon Ferrari logosu ile süslenmiş kırmızı bir arka panele sahip. Deneyimli yönetici Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition'ın görselini paylaşsa da nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini veya ne zaman çıkacağını açıklamadı.

Fiyat etiketi cep yakabilir

Lenovo Z6 Pro, Çin'de aşağıda listelenen dört farklı varyant olarak piyasaya sürüldü:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 424 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 440 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı = 556 dolar
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı = 732 dolar
Amiral gemisi telefonun Ferrari Edition versiyonu büyük olasılıkla en yüksek donanım konfigürasyonu ile gelecek. Dolayısı ile daha pahalı bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/05/10/lenovo-z6-pro-ferrari-edition-image-shared-by-lenovos-vp/ Yorum Yaz
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kreat 1 ay en beğenilen
Daha ne kadar yüksek donanım olacak, 12 GB RAM ram var, işlemci son model, 2 sene sonra güncelleme alacak mı, ondan haber versinler.
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DH Misafiri 4 hf.
Türkiye de satılırsa 6-128 varyantını seneye alırım:) bu tür telefonlarda bence en büyük sorun "stabilize ve arayüz" arayüz saçmalıklarla dolu olmazsa alınır. Bu konuda bence Huawei iyi iş yapıyor.
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canmania 1 ay
Bu telefonlar eskiden özeldi şimdi bir espirisi kalmadı artık bırak kılıfı direkt ferrari kaplamasıyla bundan daha şık duran telefonlar var , ferrari teması desen o da kolay. Ferrarisi olan adama satacağım desen o zaten Lenovo kullanmaz.
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dodofran 1 ay
cep yakabilir dediği de en yüksek 512 gb hafızalı versiyon bile dandik iphone xr dan daha ucuz.

muhtemelen ferrari edition da xs lerden falan daha ucuz olacak.
apple haberlerinde ne zaman görürüz acaba bu ''fiyat etiketi cep yakabilir'' yorumunu
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innformatics 1 ay
Telefonum sekil, onumden cekil.
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TheJudgé 1 ay
Güzel Telefon
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kreat 1 ay en beğenilen
Daha ne kadar yüksek donanım olacak, 12 GB RAM ram var, işlemci son model, 2 sene sonra güncelleme alacak mı, ondan haber versinler.
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