Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ilk görseliyle karşımızda

Lenovo geçtiğimiz ay Lenovo Z6 Pro olarak adlandırılan yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmüştü. Cihaz şirketin Snapdragon 855 yonga setiyle güçlendirilmiş ikinci akıllı telefonu oldu. Bugün, Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition varyantının bir görüntüsünü paylaştı.

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Yukarıdaki resimde görülebileceği gibi akıllı telefon Ferrari logosu ile süslenmiş kırmızı bir arka panele sahip. Deneyimli yönetici Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition'ın görselini paylaşsa da nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini veya ne zaman çıkacağını açıklamadı.

Fiyat etiketi cep yakabilir

Lenovo Z6 Pro, Çin'de aşağıda listelenen dört farklı varyant olarak piyasaya sürüldü:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 424 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 440 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı = 556 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı = 732 dolar

Amiral gemisi telefonun Ferrari Edition versiyonu büyük olasılıkla en yüksek donanım konfigürasyonu ile gelecek. Dolayısı ile daha pahalı bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/05/10/lenovo-z6-pro-ferrari-edition-image-shared-by-lenovos-vp/