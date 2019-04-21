Lenovo Z6 Pro’nun çentikli ekran ile geleceği kesinleşti

Lenovo Z6 Pro’nun tanıtım tarihi yaklaştıkça hakkında daha çok şey öğrenme şansı yakalıyoruz. Geçtiğimiz gün örnek kamera fotoğraflarını bizlere gösteren cihaz, bu sefer ön yüz tasarımını net olarak gördüğümüz reklam videosuyla ortaya çıktı. Daha öncesinde yukarıda görebileceğiniz fotoğraf sızdırıldığı için cihazın tamamıyla çerçevesiz bir tasarımla geleceği düşünülüyordu.

Su damlası çentik ile geliyor

Yeni reklam videosu sayesinde cihazın su damlası çentikli ekran ile geleceği kesinleşti. Buna ek olarak videoda görebildiğimiz diğer özellikler ekran üzerinden parmak izi okuma ve yüz tanıma oluyor. Tamamıyla çerçevesiz olacağı düşünüldüğü için açılır kapanır kamera mekanizması bekleyen kullanıcılar vardı ancak görünen o ki firma tercihini farklı yönde yapmış.

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Lenovo’nun yeni amiral gemisi Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855 temelinde şekilleniyor. Özellikle dörtlü arka kamera performansının şimdiden ilgi uyandırdığını söyleyebiliriz. Bu paketin içerisindeki ana sensör 48 MP çözünürlüğünde olacak.

Geçtiğimiz aylarda Lenovo Z6 Pro’nun 5G desteği ile geleceğini de sizlere aktarmıştık. Firmanın 5G destekli ilk akıllı telefonu olma özelliği de eklenince Z6 Pro’nun önemi iyice artıyor. Telefonun tanıtımı 23 Nisan tarihinde yapılacak. Kısacası iki gün sonra Lenovo Z6 Pro’nun fiyatını ve tüm teknik özelliklerini resmi olarak öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/latest_video_confirms_waterdrop_notch_and_ud_fingerprint_scanner_on_lenovo_z6_pro-news-36674.php