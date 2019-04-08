Lenovo Z6 Pro'nun Snapdragon 855 ile güçlendirileceği kesinleşti

Lenovo, önümüzdeki günlerde Lenovo Z6 Pro olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket resmi lansmandan aylar önce sosyal medya aracılığıyla cihazın özellikleri hakkında ipuçları veren teaser görseller yayınlamaya başladı.

Ayrıca Bkz.

"Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı"

Şirket CEO'su Chang Cheng yeni bir teaser ile akıllı telefonun Snapdragon 855 yonga seti ile donatılacağını ve bu ayın sonlarında tanıtılacağını doğruladı. Yayınlanan görsel cihazın büyük bir arka kamera sensörü, metal çerçeve ve muhtemelen cam arka panel ile geleceğini gösteriyor.

Hyper Vision kamera ile gelecek

Lenovo Z6 Pro'nun 100 megapiksel çekim yapabileceği söylenen bir Hyper Vision kameraya sahip olması bekleniyor. Ancak bunu nasıl başaracağı konusunda herhangi bir detay açıklanmadı. Akıllı telefon ayrıca 5G bağlantısını da destekleyecek.

Bununla birlikte Lenovo Z6 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ve kablosuz şarj özelliği ile geleceği belirtiliyor. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.

https://www.weibo.com/1729866554/HoDrGxkVn