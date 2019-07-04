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Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Lenovo’nun uzun zamandır gündemi meşgul eden Z6 modeli an itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 730 yonga seti temelinde şekillenen yeni telefonun detayları haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
3,3b
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8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Lenovo, Z6 Pro ve Z6 Youth Edition modellerinin ardından sonunda serinin ortanca üyesi olan Z6’yı tanıttı. Çin’de düzenlenen etkinlikte tüm özelliklerini ve fiyatını öğrenme şansı yakaladık. Özellikle 4000 mAh bataryayı sadece 159 gram ağırlık ile sunması oldukça dikkat çekici. Gelin tüm özelliklerine birlikte bakalım.

Tasarım ve ekran

Lenovo Z6, 6.39 inç boyutunda 2340x1080 çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Su damlası çentik tasarımı sayesinde yüzde 93.1 gibi oldukça iddialı ekran çerçeve oranı mevcut. Ek olarak HDR10+, DCI-P3 renk gamutu destekli ve 600 nit parlaklık veriyor. Tüm bu özelliklere ekran üzerinden parmak izi sensörü de eklendiğinde ortaya etkileyici bir paketin çıktığını söyleyebiliriz. 

Arka tarafı çevirdiğimizde Lenovo logosu ve üçlü kamera paketi haricinde herhangi bir farklılık görmüyoruz. Ancak 6000 serisi alüminyum çerçeve sayesinde dayanıklılık konusunda iddialı. Arka kapak cam yapıda ve renk seçeneği yalnızca haberimiz içerisinde gördüğünüz mavi renkten ibaret. Daha önce de belirttiğimiz üzere 157 x 74.5 x 7.97 mm boyutlarındaki cihaz, 159 gram ile emsallerine göre oldukça hafif. Hafifliğin arkasındaki temel sebebin ThinkPad notebooklarda da kullanılan Rollcage tasarım anlayışı olduğu aktarıldı.

Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Performans ve Batarya

Orta sınıfın en iddialı yonga seti olan Snapdragon 730, Lenovo Z6’nın da temelini oluşturuyor. Bu yonga setine tercihinize göre 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Abisi Z6 Pro gibi Snapdragon 855 yonga seti ile performans noktasında tepeye oynamasa da geride kalır bir yanı yok.

4000 mAh bataryayla gelen Z6, Lenovo tarafından açıklanan rakamlara göre 7-8 saat çevrimiçi oyun oynamaya imkan tanıyor. 15W şarj desteği de bataryayı hızla doldurmak için yardımcı olacak.

Kamera ve diğer özellikler

Lenovo Z6 üçlü arka kamera paketi ile geliyor. Ana sensör 24 MP çözünürlüğündeki Sony IMX576. f/1.8 diyagram aralığı sunan bu ana kameraya, 2x optik 8x hybrid yakınlaştırma için 8 MP ve derinlik algılama için 5 MP yardımcı sensörler eşlik ediyor. Su damlası çentik içerisinde ise 16 MP ön kamerayı görüyoruz.

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Android 9 Pie üzerine kurulu ZUI11 arayüzüyle gelen telefonun diğer özellikleri, microSD hafıza kartı desteği, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi, çift sim, Dolby Atmos vb. şeklinde sıralanabiliyor. 

Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Lenovo Z6, tasarım kısmında da belirttiğimiz gibi tek renk seçeneği ile geliyor. Koyu mavi bu renk seçeneği oldukça sade ve şık görünüyor. 9 Temmuz tarihinden itibaren ilk olarak Çin’de satışa çıkacak cihazın RAM ve depolama kapasitesine göre değişen fiyatları ise şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 276 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 305 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 363 dolar

Lenovo Z6 özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç, Full HD+ (OLED) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 735
  • Boyut ve ağırlık: 157 x 74.5 x 7.97 mm, 159 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 24 MP + 8 MP + 5 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (ZUI11)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı

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koyunsayar 3 gün en beğenilen
Bu çin telefonlarını sanki aynı eleman tasarlıyor. Hepsi birbirinin kopyası
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cumhurfatih 2 gün
276 tl ..oo supermıs...aaa pardon usdymiş:( paramız ne kadar da değersiz dimi:(
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scorpion20 3 gün
çentik
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dreamblue35 3 gün
tek kötü tarafı çentik olmuş, gm9 pro bile çentiksiz ! örnek alın ...
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koyunsayar 3 gün en beğenilen
Bu çin telefonlarını sanki aynı eleman tasarlıyor. Hepsi birbirinin kopyası
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KeremVhdt 3 gün koyunsayar
aynen öyle:D yok şurayı incelttik yok burayı yaptık filan ulan hepsi aynı ya:D
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Manhunt Three 3 gün koyunsayar
Çin telefonların mı hepsi aynı ? Sizi görmeye davet ediyorum.
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Biyturs_OnSr 3 gün koyunsayar
Piyasada kopyalayacak bir şey kalmayınca birbirlerini kopyalıyorlar, yapacak bir şey yok
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Kerim5100 3 gün
Düşünsenize şu telefonu 363
Pardon o Xiaomi'ydi Lenovo Türkiye'den çekilmişti :d
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