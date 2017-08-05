Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor

Yıllar içerisinde akıllı telefon üreticilerinin gösterişli ve hantal kullanıcı arayüzlerinden daha sade, daha akıcı konseptlere doğru yol aldığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise Google’ın stok Android arayüzünün tercih edilmeye başladığını görüyoruz.

Kolaylık sağlıyor

Lenovo’nun yeni hamlesi de bunlardan birisi. Uzun süredir kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarında Vibe UI adı verilen bir arayüz kullanan Lenovo artık stok Android arayüzüne geçiş yapıyor. Firmanın Hindistan pazarlama şefi konu ile ilgili açıklama yaparken ilk modelin de Lenovo K8 Note olacağını dile getirdi.

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Lenovo’nun hali hazırda alt markası olan Motorola’nın da akıllı telefonlarda stok arayüze yakın bir deneyim sunuluyor. Muhtemelen firma Motorola teknolojileri ile haşır neşir olmaya başladıktan sonra böyle bir karar verdi.

Stok Android arayüzüne geçiş aslında önemli avantajlar sunuyor. İlk olarak kendi arayüzünü geliştirmek ve kaynak ayırmak ihtiyacı ortadan kalkıyor. İkinci olarak ise Android güncellemelerinde arayüz geliştirme devreden çıktığı için çok daha erken güncelleme yapılabilecek. Lenovo bu sayede belirli akıllı telefonlarına daha hızlı bir şekilde Android O güncellemesi verebilecek.