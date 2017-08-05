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Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor

Akıllı telefonlarında Vibe UI adındaki bir kullanıcı arayüzüne yer veren Lenovo değişiklik yapıyor. Artık Lenovo telefonlarda stok Android arayüzünü görmeye başlayacağız.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar içerisinde akıllı telefon üreticilerinin gösterişli ve hantal kullanıcı arayüzlerinden daha sade, daha akıcı konseptlere doğru yol aldığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise Google’ın stok Android arayüzünün tercih edilmeye başladığını görüyoruz.

Kolaylık sağlıyor

Lenovo’nun yeni hamlesi de bunlardan birisi. Uzun süredir kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarında Vibe UI adı verilen bir arayüz kullanan Lenovo artık stok Android arayüzüne geçiş yapıyor. Firmanın Hindistan pazarlama şefi konu ile ilgili açıklama yaparken ilk modelin de Lenovo K8 Note olacağını dile getirdi.

Ayrıca Bkz. "Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı"

Lenovo’nun hali hazırda alt markası olan Motorola’nın da akıllı telefonlarda stok arayüze yakın bir deneyim sunuluyor. Muhtemelen firma Motorola teknolojileri ile haşır neşir olmaya başladıktan sonra böyle bir karar verdi.

Stok Android arayüzüne geçiş aslında önemli avantajlar sunuyor. İlk olarak kendi arayüzünü geliştirmek ve kaynak ayırmak ihtiyacı ortadan kalkıyor. İkinci olarak ise Android güncellemelerinde arayüz geliştirme devreden çıktığı için çok daha erken güncelleme yapılabilecek. Lenovo bu sayede belirli akıllı telefonlarına daha hızlı bir şekilde Android O güncellemesi verebilecek. 

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/8/4/16094460/lenovo-stock-android-k8-note-future-smartphone-vibe-pure-ui Yorum Yaz
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TIME 2 yıl en beğenilen
Miui,emui vs olmadan android kullanmak cok sıkıcı.
2 Yanıt Yanıtla +11
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fatalrhymex 2 yıl
Lenovo mobil haberi gördüğüm heryere yazıyorum. Lenovo almayın aldırmayın pişman olursunuz...
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pranis 2 yıl
Asusun arayüzü çöp, rezalet. Ama vibe ui-miui androidin görünüşünü farklı kılıyor. Bence olmamalıydı. vibe ui ı miui a tercih ederim.
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gurkanse 2 yıl
Androidin
en akıcı
en kişiselleştirilebilir
en derinlemesine bolca ayar vs barındıran
en lerin arayüzü MİUİ dir.
MİUİ candır geriye kalanlar sadece heyecandır.
Böyle beceriksiz firmalar telefon yapmasınlar
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kadirirdem 2 yıl
Bence en doğrusu bu.
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firtinax 2 yıl
Motorola Moto G'yi uzun zaman kullandım. Şimdi Xiaomi Mi5 kullanıyorum.
Büyük firmalar kendi arayüzünü geliştirerek Android ekosistemine renk katmalı diye düşünüyorum. Tabii ki bu arayüzler Android'i fonksiyonellik olarak geliştirmeli ama güncelleme ve stabillik konuşunda da zaafa uğratmamalı.
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Crauls 2 yıl
hatırladıgım kadarıyla akıllı telefon gecmısım 1 blackberry,1 samsung,1 lg, ve 4 sony cıhaz oldu.
bunların ıcınden lg (G2) efsane modelden cok memnundum 4.yılına gırdı hanımavermıstım hala sorunsuz kullanıyor.en cokta sony lerden memnundum kasma donma hıc yasatmadılar.
gecen yıl ısle alakalı asırı gorusme ve net kullanımımdan dolayı lenvo vıbe P1 pro aldım.
gecen zamanda batarya cok ısıme yaraıdıgı powerbankı evde bıraktıgım gıbı,ne arayuzde nede dusunce saglamlıgında, benı hıc uzmedı abuk sabuk kararsızlıklar yasatmadı.
dolayısıyla onerırım f-p acısından lenovo gayet dengelı kullancı dostu cıhazlar uretıyor.
stok arayuzle ram tuketımınden guncelleme zamanına kadar avantajlı bır durum olusacaktır.
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SyK112 2 yıl
Yorumları okuyunca şaşıp kalıyorum.
Birisi demiş ki -neye dayandığı belli olmadan, tecrübesinin ne olduğu belli olmadan- lenovo almayın, aldırmayın vs.
Ne yani şimdi ben General Mobile DSTL1'den beri -ki bu neredeyse 2009'dan beri yapıyor- android kullanan birisi olarak ve tecrübelerime dayanarak şunları mı söyleyeyim yani? Samsung kullanmayın, Sony kullanmayın, General Mobile kullanmayın, LG kullanmayın. Doğru bir söylem mi bu şimdi? Tabi ki hayır.
Neyse, Lenovo güzeldir, candır. Hele P2 ne yaptığını bilen birisi için biçilmiş kaftandır. Launcher'da iki seçenek sunuyor, standart android ve VIBEUI. Seçim yine kullananların. Android 7.0 bu arada.
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fatalrhymex 2 yıl
Lenovo mobil haberi gördüğüm heryere yazıyorum. Lenovo almayın aldırmayın pişman olursunuz...
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MehmetEmin95 2 yıl
4.4.4 kullanıyorum ben lenovo en iyisi o güncelleme geldi yaptım beğenmeyip geri döndüm. çift tıkla ekran açma dan tut bi sürü özellik gidiyo güncelleyince. alışkanlık meselesi tabi. stok olunca hiç bi özelleştirme olmaz.
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Whippoorwill 2 yıl
Akıllı telefonların birbirinden giderek fiziksel farkı kalmayacak anlaşılan.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Bu site 1 gün geriden veriyor haberleri, bazen 2-3 gün de olduğu oluyor. Hantallaşmış bi kadrosu var sanırım, dinamik kişilerle revizyona ihtiyaç var.
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pranis 2 yıl
Asusun arayüzü çöp, rezalet. Ama vibe ui-miui androidin görünüşünü farklı kılıyor. Bence olmamalıydı. vibe ui ı miui a tercih ederim.
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