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Lenovo da kendi mobil işlemcisini tasarlamak istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo da kendi mobil işlemcisini tasarlamak istiyor

Bir dönem fazla müşterisi olmayan ve kısıtlı bir alana hitap eden mobil işlemci sektörü, bugün birbirinden büyük pek çok firmanın boy gösterdiği dev bir sahne haline geldi. İstediği tasarımı bulamayan veya istediği miktarda sipariş veremeyen firmalar yavaş yavaş kendi tasarımını veya üretimini yapar hale geldi. Samsung, Qualcomm, Apple, LG, NVIDIA gibi pek çok firmayı bu sektörde saymak mümkün. Çin'den gelen bilgiler ise Lenovo'nun da listeye eklenmek istediği yönünde.

Lenovo yaygın kullanıma cihaz sağlayan bir firma olmasa da en azından Çin'de Samsung'u akıllı telefon pazarının liderliğinden indirmek istiyor.

EETimes tarafından verilen bilgilere göre Lenovo, yongada sistem hazırlıkları için kendi yonga tasarım bölümünün oluşturulması için çalışmalara başlamış durumda. Lenovo yıl ortasına kadar 100 mühendis istihdam ederek, Pekin ve Shenzen'de görevlendirmeyi planlıyor.

Ancak Lenovo'nun bu kadro ile kısa sürede son kullanıcıya yönelik yongada sistemler üretmesi pek mümkün görünmüyor. Lenovo'nun bu kararı almasındaki en önemli nedenin, Samsung gibi işlemci tasarımcıları ile yaptığı görüşmelerde avantaj elde etmek.

Lenovo, Exynos işlemcileri Samsung haricinde ilk kullanan firma ve bu konuda Lenovo biraz Samsung'a bağlı gibi duruyor. Ancak iki firmanın liderlik mücadelesi nedeniyle Samsung'un Exynos işlemcileri biraz kısıtlamaya başladığı belirtiliyor. Bu da Lenovo'yu olumsuz etkiliyor. 

Devam eden süreçte Lenovo hem Samsung'a karşı koz elde etmek hem de gerekirse kendi yongada sistemlerini hazırlamak istiyor.

http://www.androidauthority.com/lenovo-chip-designer-181450/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 yıl
Dua edin de piyasaya daha fazla üretici girsin, ki bundan sadece biz yararlanırız.
Apple a iphone a kalsaydık şimdi akıllı telefonları 5 binlere alıyor olurduk.
Rahmetli S. Jobs amcamızın mirası daha da katlanmış olurdu.

Forumda böyle yararlı ve doğru yazılar yazan insanlar da varmış demek ki:)
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sas_sas 6 yıl
Dua edin de piyasaya daha fazla üretici girsin, ki bundan sadece biz yararlanırız.
Apple a iphone a kalsaydık şimdi akıllı telefonları 5 binlere alıyor olurduk.
Rahmetli S. Jobs amcamızın mirası daha da katlanmış olurdu.
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stalker(1979) 6 yıl
fail! panel patentlerinin hepside SHARP'a aittir..

Desenize Samsung hiç bir şey üretemiyor. CHİP com da bir haber vardı. Samsung Nokia'ı geçerek dünyada en çok patent sahibi olan firma olmuş diyordu. Demek ki adamlar hep tırı vırıdan patentler almışlar. Neyse bu forumunda suyu çıktı:)
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ali4444 6 yıl
Huawei ve Samsung kendi işlemcilerini üretiyor.Lenovo'nun neyi eksik oda üretir.Yanlız haberde yanlışlık var LG mobil işlemci üretmiyor.
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MxFxOx 6 yıl
resimdeki telefon lenovo mı ! işe tasarımdan başlasın işlemci yetmez.
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Stygián 6 yıl
Ben bu saatten sonra mobil donanım piyasasına dışarsan girip de pastadan dilim alınacağına inanmıyorum.At-üsküdar ilişkisi...
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interwap 6 yıl
Al ST-Ericsson'u olsun bitsin.
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stalker(1979) 6 yıl

muratzilla
31.3.2013 05:30:47
Iste sizin gibilere neden fanboy denildiginin sebebide bu. samsung islemciyi tasarlamiyor bile, bildigin arm tasarimi islemciyi ve mobil gpu yu koyup islemciyi uretiyor, cekirdek basinada arm ve gpu firmasinada lisans oduyor.

Ne alaka fanboy amma saçmalamışsın. Ben sadece kendi ürettiği donanımı rakibine vermez dedim sen bundan fanboyluk çıkarmışsın. Demek ki asıl sen Apple fanısın.Böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Benim gözümde dün Samsung'un üretildiği Kore de savaş çıkmasına sevinen Apple fanı olan 15'lik ergenden bir farkın kalmadı.
Bırakın bu fanlık sempatilik boş işleri hiç biri babamızın şirketi değil ben sadece tespitimi yaptım. Yaptığım yorumdan bunları çıkardıysan gerçekten ciddi sorunların var demektir. Kendinizi rahatlatmak, stres atmak için yorum yapmayın yapacaksanız adam gibi yorum yapın!
Benim amacım kavga çıkarmak değildi adam gibi yorum yaptım işi başka yerlere çevirmeye gerek yok.
Lütfen cevap yazma olur mu?
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ardaalisahin 6 yıl
Piyasada samsung varken lenovo bu ise girismemeli
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stalker(1979) 6 yıl
Mali yi karıştırdım demek ki:) Sağol arkadaş:)
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