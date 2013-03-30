Lenovo da kendi mobil işlemcisini tasarlamak istiyor





Bir dönem fazla müşterisi olmayan ve kısıtlı bir alana hitap eden mobil işlemci sektörü, bugün birbirinden büyük pek çok firmanın boy gösterdiği dev bir sahne haline geldi. İstediği tasarımı bulamayan veya istediği miktarda sipariş veremeyen firmalar yavaş yavaş kendi tasarımını veya üretimini yapar hale geldi. Samsung, Qualcomm, Apple, LG, NVIDIA gibi pek çok firmayı bu sektörde saymak mümkün. Çin'den gelen bilgiler ise Lenovo'nun da listeye eklenmek istediği yönünde.





Lenovo yaygın kullanıma cihaz sağlayan bir firma olmasa da en azından Çin'de Samsung'u akıllı telefon pazarının liderliğinden indirmek istiyor.





EETimes tarafından verilen bilgilere göre Lenovo, yongada sistem hazırlıkları için kendi yonga tasarım bölümünün oluşturulması için çalışmalara başlamış durumda. Lenovo yıl ortasına kadar 100 mühendis istihdam ederek, Pekin ve Shenzen'de görevlendirmeyi planlıyor.





Ancak Lenovo'nun bu kadro ile kısa sürede son kullanıcıya yönelik yongada sistemler üretmesi pek mümkün görünmüyor. Lenovo'nun bu kararı almasındaki en önemli nedenin, Samsung gibi işlemci tasarımcıları ile yaptığı görüşmelerde avantaj elde etmek.





Lenovo, Exynos işlemcileri Samsung haricinde ilk kullanan firma ve bu konuda Lenovo biraz Samsung'a bağlı gibi duruyor. Ancak iki firmanın liderlik mücadelesi nedeniyle Samsung'un Exynos işlemcileri biraz kısıtlamaya başladığı belirtiliyor. Bu da Lenovo'yu olumsuz etkiliyor.





Devam eden süreçte Lenovo hem Samsung'a karşı koz elde etmek hem de gerekirse kendi yongada sistemlerini hazırlamak istiyor.

http://www.androidauthority.com/lenovo-chip-designer-181450/