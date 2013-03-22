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Lenovo, dört çekirdekli ve 5.3-inç HD ekranlı S920'yi tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Lenovo, dört çekirdekli ve 5.3-inç HD ekranlı S920'yi tanıttı
Hakkındaki ilk bilgiler yaklaşık iki hafta önce gün yüzüne çıkarılan Lenovo S920 en sonunda resmiyet kazandı. S920'nin, 5.3-inç büyüklüğündeki ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün.
7.9 mm kalınlığındaki sade tasarımıyla dikkat çeken S920'ye, MediaTek firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli MT6589 yongada sistem çözümü ve 1 GB RAM güç veriyor. Enerji verimliliği konusunda iddialı ARM Cortex-A7 mimarisini temel alan MT6589, PowerVR SGX544 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor.
5.3-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen ve depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen S920'de biri önde biri arkada olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. Öndeki kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilirken, arkadaki kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel.
2.250 mAh kapasiteli bataryanın yeterli görüldüğü Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli akıllı telefon - tablet melezinin, Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise açıklanmamış. 8 Nisan'dan itibaren Çin'de satışına başlanacak S920'nin fiyatı yaklaşık 350$ olacak.

http://shop.lenovomobile.com/sp/S920/S920.aspx#ystfuv Yorum Yaz
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nightsofguardian 5 yıl
Bu fiyata bu cihaz alınır
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Litminov 6 yıl
2 GB ram olsaymış tadından yenmezmiş.
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oktayakgoz 6 yıl Litminov
Litminov

2 GB ram olsaymış tadından yenmezmiş.

niye ramın tatlandırıcı özelliği mi var.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Önüde arkasında one X olmuş.
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Berbat Ferhat 6 yıl
Ben çok beğendim. Çözünürlüğe, çekirdeğe abanmak yerine bunları makul tutup bir de tutumlu Cortex-A7 işlemci koymuşlar. Harika bence.
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12 Angry Men 6 yıl
sanki değil, gerçektende kopyası htc dava açsa para kazanır :D
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Guest-334F3CF19 6 yıl
İşlemci ve ekran değiştirip satmışlar resmen kasayada lenovo logosu
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haymatloshan 6 yıl
HTC'nin modeline benzemiş ama ondan daha hoş duruyor.Özellikleri itibariyle güzel lakin 1 gb ram mi kaldı ki android cephesinde.
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oktayakgoz 6 yıl
920 uğurlu bir rakam heralde lg Nokia ve lenovo bakalım daha hangi markalar kullanacak
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Krone 6 yıl
Lenovo One X
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Hborn72 6 yıl
Bence yenilik içermiyor. Sanki HTC kopyası gibi
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Kurshoo 6 yıl
S4 bile S3 e bunun htc one x e benzediği kadar benzemiyor !
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frux 6 yıl
Lenova akıllı telefonlar Türkiye de distribütör garantisi ile satılsa, iyi iş yapar..
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