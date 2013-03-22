Lenovo, dört çekirdekli ve 5.3-inç HD ekranlı S920'yi tanıttı

Hakkındaki ilk bilgiler yaklaşık iki hafta önce gün yüzüne çıkarılan Lenovo S920 en sonunda resmiyet kazandı. S920'nin, 5.3-inç büyüklüğündeki ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün.



7.9 mm kalınlığındaki sade tasarımıyla dikkat çeken S920'ye, MediaTek firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli MT6589 yongada sistem çözümü ve 1 GB RAM güç veriyor. Enerji verimliliği konusunda iddialı ARM Cortex-A7 mimarisini temel alan MT6589, PowerVR SGX544 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor.



5.3-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen ve depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen S920'de biri önde biri arkada olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. Öndeki kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilirken, arkadaki kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel.

2.250 mAh kapasiteli bataryanın yeterli görüldüğü Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli akıllı telefon - tablet melezinin, Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise açıklanmamış. 8 Nisan'dan itibaren Çin'de satışına başlanacak S920'nin fiyatı yaklaşık 350$ olacak.



http://shop.lenovomobile.com/sp/S920/S920.aspx#ystfuv