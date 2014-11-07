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Lenovo hem bilgisayar hem akıllı telefon pazarında yükselişte

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo hem bilgisayar hem akıllı telefon pazarında yükselişte

Geçen yıl bilgisayar pazarında liderliği HP'nin elinden söküp alan Lenovo, pazarın durgunluğuna rağmen satışlarını artırmayı bildi. Yine aynı şekilde akıllı telefon pazarında da firmanın büyük bir yükselişi sözkonusu.

Yılın üçüncü çeyreğine ait mali raporlara göre Lenovo toplamda 19.5 milyon bilgisayar ve tablet satışı gerçekleştirdi. Toplamda 10.5 milyar dolar gelir elde eden firma, net karda da yüzde 19 artışla 262 milyon dolara imza atmayı başardı.

Firmanın kendi ismi altında yaptığı akıllı telefon satışı ise yüzde 38 artışla 16.9 milyon adede yükseldi. Bu rakamla Lenovo, Ekim başında akıllı telefon pazarında dördüncülüğe yerleşmişti. Ancak Motorola satın alımı resmi olarak tamamlandığı için buradan gelen satış rakamları da eklendi ve 20 milyon rakamının üzerine çıkan Lenovo pazarda resmen üçüncü sıraya çıkmış oldu. Xiaomi ise dördüncülüğe geriledi. 

Lenovo yıl sonuna kadar ülkemiz de dahil pek çok yeni pazara açılmayı planlıyor. Motorola'nın da Amerika kıtasında yaptığı başarılı satışlar sayesinde Lenovo'nun bir süre daha üçüncülüğü kimseye kaptırmayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Now-number-three-in-smartphones-Lenovo-reports-a-strong-fiscal-second-quarter_id62557 Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
vestel gör bunları gör
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santhora 4 yıl
Lenovo'yı hiçbir zaman Çinli gibi görmedim. Özellikle IBM'in pc bölümünü satın aldıktan sonra bir çok üst düzey firmadan daha kaliteli iş yapmaya başladılar. Pc'ler bi yana telefonlarını bile ele alınca iphone, htc gibi firmalar tersine Çinli gibi duruyo Lenova'nın yanında
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dogukanacar 4 yıl
yükselişte ve gerçekten bunu hakediyor. kalitesi, bilgisayarlarında kullandığı donanımları, müşteri hizmetleri ile gerçekten tam bir tüketiciye değer veren marka. Ürünlerini kullanan tanıdıklarımdan hep övgü duydum
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DH Misafiri 4 yıl
olsun tabi 2300 tl ye aldım hala canavar leptop..
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ugurcankorkmaz 4 yıl
Lenovo kaliteli bir marka ben beğeniyorum ve akıllı telefonda da başarıyı elde ettiler kim tutar.
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nobu 4 yıl
Çinliler yukseli§te inş yararı olurda daha uygun fiyata ürünler alırız
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