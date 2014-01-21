Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın alabilir

5 yıl
204
1
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın alabilir

Geçmiş yıllarda IBM'in bilgisayar bölümünü alarak pazarda iddialı olmayı hedefleyen ve bugün liderliği eline alan Çinli Lenovo, bu kez firmanın sunucu bölümüne talip.

Çin'den gelen bilgilere göre Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın alabilmek için büyük bir çalışma içerisinde ve oldukça da ısrarlı. Bunun yanında sunucu bölümü gelirlerde düşüş gösterdiği için IBM tarafı da satışa sıcak bakıyor.

Lenovo başkanı IBM ile görüşme halinde olduklarını teyit ediyor ancak son karar ne zaman verilecek bir bilgi yok. Bloomberg'e göre ise Şubat sonlarına doğru satış kararının açıklanması sözkonusu. 

Lenovo'nun bu görüşmede masaya koyduğu miktar 2.5 milyar dolar. Bunun yanında Dell'in de IBM'e iyi bir teklifle gittiği belirtiliyor. 

Sunucu pazarında bir süredir faaliyet gösteren Lenovo, bununla birlikte istediği paya erişebilmiş değil. Satın alma ile birlikte firmanın pazarda büyümesi bekleniyor.  

http://vr-zone.com/articles/lenovo-considers-buying-ibms-low-end-server-unit-deal-may-finalize-within-weeks/70075.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
La adamlar koca firmayı parça parça satın alıyor nasıl iş bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim