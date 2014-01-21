Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın alabilir





Geçmiş yıllarda IBM'in bilgisayar bölümünü alarak pazarda iddialı olmayı hedefleyen ve bugün liderliği eline alan Çinli Lenovo, bu kez firmanın sunucu bölümüne talip.





Çin'den gelen bilgilere göre Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın alabilmek için büyük bir çalışma içerisinde ve oldukça da ısrarlı. Bunun yanında sunucu bölümü gelirlerde düşüş gösterdiği için IBM tarafı da satışa sıcak bakıyor.





Lenovo başkanı IBM ile görüşme halinde olduklarını teyit ediyor ancak son karar ne zaman verilecek bir bilgi yok. Bloomberg'e göre ise Şubat sonlarına doğru satış kararının açıklanması sözkonusu.





Lenovo'nun bu görüşmede masaya koyduğu miktar 2.5 milyar dolar. Bunun yanında Dell'in de IBM'e iyi bir teklifle gittiği belirtiliyor.





Sunucu pazarında bir süredir faaliyet gösteren Lenovo, bununla birlikte istediği paya erişebilmiş değil. Satın alma ile birlikte firmanın pazarda büyümesi bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/lenovo-considers-buying-ibms-low-end-server-unit-deal-may-finalize-within-weeks/70075.html