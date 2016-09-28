Lenovo telefonları ülkemizde yükselişini sürdürüyor

Bilgisayar pazarında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra mobil cihaz pazarına da adım atan Lenovo, agresif bir strateji ile mücadelesini sürdürüyor. Motorola gibi önemli satın alımlara imza atan firma, fiyat-performans ürünleri ile pazar payı arıyor.

Son olarak 5000mAh bataryalı Vibe P1 modeli ile raflarda boy gösteren firma, ülkemizde önemli işler yapmayı hedefliyor. Ülke müdürü Weijian Zhou tarafından yapılan açıklamaya göre Lenovo telefonları perakende segmentinde üçüncülüğe yükseldi. Sadece Lenovo değil Motorola markasını da yeniden ülkemize getiren firma, bunun karşılığını fazlasıyla alıyor.

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Türkiye ile birlikte altı ülkeden sorumlu olan Zhou, ülkemize çok güvendiğini ve büyük potansiyeli gördüklerini ifade ediyor. Lenovo bundan sonra ülkemizdeki yatırımlarını arttırarak devam ettirecek. Firma geçen yıl global olarak Ar-Ge çalışmalarına 1.5 milyar dolar ayırdı. Bilgisayar pazarında hali hazırda lider olan firma, PC+ tablet kombinasyonunda da yine lider durumda. ThinkPad, firmanın en çok satan markası haline geldi.

Diğer taraftan Lenovo Türkiye bünyesinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Firmanın Türkiye Kanal Müdürü olarak çalışan Burç San, 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle Lenovo Türkiye Veri Merkezi ülke müdürü olarak görev yapmaya başlayacak. San 2006 yılından bu yana Lenovo bünyesinde çalışıyordu.