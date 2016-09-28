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Lenovo telefonları ülkemizde yükselişini sürdürüyor

Türkiye ile birlikte altı ülkeden sorumlu olan Weijian Zhou, Lenovo’yu sadece bilgisayar pazarında değil, her alanda birinciliğe taşıyacak stratejilerle hareket ettiğini belirtiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra mobil cihaz pazarına da adım atan Lenovo, agresif bir strateji ile mücadelesini sürdürüyor. Motorola gibi önemli satın alımlara imza atan firma, fiyat-performans ürünleri ile pazar payı arıyor.

Son olarak 5000mAh bataryalı Vibe P1 modeli ile raflarda boy gösteren firma, ülkemizde önemli işler yapmayı hedefliyor. Ülke müdürü Weijian Zhou tarafından yapılan açıklamaya göre Lenovo telefonları perakende segmentinde üçüncülüğe yükseldi. Sadece Lenovo değil Motorola markasını da yeniden ülkemize getiren firma, bunun karşılığını fazlasıyla alıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu"

Türkiye ile birlikte altı ülkeden sorumlu olan Zhou, ülkemize çok güvendiğini ve büyük potansiyeli gördüklerini ifade ediyor. Lenovo bundan sonra ülkemizdeki yatırımlarını arttırarak devam ettirecek. Firma geçen yıl global olarak Ar-Ge çalışmalarına 1.5 milyar dolar ayırdı. Bilgisayar pazarında hali hazırda lider olan firma, PC+ tablet kombinasyonunda da yine lider durumda. ThinkPad, firmanın en çok satan markası haline geldi.

Diğer taraftan Lenovo Türkiye bünyesinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Firmanın Türkiye Kanal Müdürü olarak çalışan Burç San, 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle Lenovo Türkiye Veri Merkezi ülke müdürü olarak görev yapmaya başlayacak. San 2006 yılından bu yana Lenovo bünyesinde çalışıyordu. 

 

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ufuk172 3 yıl en beğenilen
Birde zuklari gorsek lenovo? Güzel olmaz mı?
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game07 3 yıl bautahn
iambatuhan
bizim ayibimiz cinlilere prim veriyoruz

Bence araya amerikalıları koymaya gerek yok. Fabrikadan halka gibi düşün
iambatuhanbizim ayibimiz cinlilere prim veriyoruzBence araya amerikalıları koymaya gerek yok. Fabrikadan halka gibi düşün
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1 Yanıt Yanıtla +9
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serkan78689 3 yıl
Lenovo a7000 anneme aldık telefon çok hızlı kamerası bence rezalet ama annem için güzel geliyor.
Yani demek istediğim 600 liraya güzel bir ürün aldık teşekkürler lenovo.
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El_domingo 3 yıl
Lenovo turkiyede alt ve orta segmente fiyat/performans a gore bencede basarılı ama urun yelpaze si ve yeni urunlerin turkiye ye geliş tarihinde daha iyi olsalar herhalde pastadan iyi pay koparırılar..sahsen miix310 3g li olarak aklıllı mantıklı bir fiyatla satılsa mesela 990tl civarı, iş yerleri için iyi olurdu...sahsen bu fiyat aralıgında bana 5 adet lazım...




amazon.de/...
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Redunay 3 yıl
Sorsan cebinde iphone vardır bu adamın. İphone cu tipi var adamda. Bir tanede göstermelik lenovo taşıyordur.
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silversmith 3 yıl
Tavsiye: Bilgisayarlar kredi kartlarına 6 taksite düşürüldü. İthal telefonlara taksit yasağı devam ederken yerli telefonlara 6 taksit geldi. Bu nedenle uygun fiyatlara çeksinler ürünlerini. Haberleri tabii ki vardır ancak ne kadar tekrar o kadar sonuç! :D
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silversmith 3 yıl
Üst seviye telefonlarını, sanırım sahip oldukları Motorola markası adı altında pazarlayacaklar. Moto Z Force, Moto Z.
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mcebi001 3 yıl
Ben a6010,a7010,k5,ve şu anda s1 lıte kullanıyorum orta siklette iyi cihazlar fakat üst seviye cihazları pek yok z serisini devam ettirmediler..
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Azumi 3 yıl
f/p cihazlar, babama K5 plus aldık kendimde kullandım fiyatına göre iyi bir telefon benzer özellikteki Samsung J7 (2015) (sd615, 1.5gb ram) 1100 lira iken daha iyi donanıma sahip K5 Plus (sd616 2gb ram) 799lira tek eksik yanı arayüz üst seviye cihazları nasıl bilmiyorum ama ortsa seviyede yazılım kısmı biraz eksik sanki yazılım ekibi olduğu kadar diyip bırakmış gibi galeriye giriyorsun stock android galerisi ama bildirim çubuğu, ikonlar, arama ekranı falan değiştirilmiş arayüze biraz daha kasmalılar.
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chetyner 3 yıl
A7000 coşturdu bence piyasayı benim bile en yakınımda 4 kişide A7000 var
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alemburda34 3 yıl
Tr fiyatlandirmalari diger markalara gore cok basarili.
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ufuk172 3 yıl en beğenilen
Birde zuklari gorsek lenovo? Güzel olmaz mı?
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Mr.ED 3 yıl
Lenova iyi güzel hoşta çok çakal bir firma. Çeşitlilik artsın diye ya bataryadan ya ramden kısıyor. K5 note 3gb ram var batarya zayıf. P1 batarya deli ram az.
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