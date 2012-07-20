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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo tepe yöneticisi, 3 milyon dolarlık ikramiyesini işçilere dağıttı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'in en büyük dünyanın ise ikinci büyük PC üreticisi olan Lenovo, son rakamlara göre liderliğe oldukça yaklaşmışken, tepe yöneticisi Yan Yuanqing, çalışanlarını sevindirecek önemli bir adım attı.

Mart ayının bitiminde rekor bir mali yıl geliri açıklayan Lenovo'da, tepe yöneticisi Yan Yuanqing ek ikramiye olarak 3 milyon dolar almaya hak kazanmıştı. Yuanqing, üretim bandı işçisinden asistanına kadar 10 000 ilk seviye çalışana bu ikramiyeyi paylaştıracağını açıkladı.

Yuanqing mali yılı 30 milyar dolar gelirle kapatan şirketi tarafından 5.2 milyon dolar ile ödüllendirilmişti. Sonrasında bir 3 milyon dolar daha kazandı. Yuanqing'in yıllık toplam kazancı ise 14 milyon doları buldu.

Yuanqing'in bu dağıtımında çalışan başına 314$ düşecek.

http://edition.cnn.com/2012/07/19/business/lenovo-bonus-ceo/index.html Yorum Yaz
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esqhia 6 yıl en beğenilen
Apple gibi çalışanlarından yardım için bağış toplamamış en azından :) Gerçi bu ödülün üstüne bağış toplamaya kalksa,apple onun da patenti bizde diyip lenovoya dava açardı kesin..
Apple gibi çalışanlarından yardım için bağış toplamamış en azından :) Gerçi bu ödülün üstüne bağış toplamaya kalksa,apple onun da patenti bizde diyip lenovoya d...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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JrMaster 6 yıl
Helal olsun valla diyecek söz bulamadım
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balomer 6 yıl
bizimkilerde nasil daha fazla kazanıriz aman sigortasini yapmayalim vs
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OverClocK1ng 6 yıl
esqhia
Apple gibi çalışanlarından yardım için bağış toplamamış en azından :) Gerçi bu ödülün üstüne bağış toplamaya kalksa,apple onun da patenti bizde diyip lenovoya dava açardı kesin..

İşte yorum - Pardon "Kapak" budur. Lenovo'nun yöneticisi bunu yapar, Apple ise kasasına paraları depolar.
Aferin Apple. Bak ta İnsan nedir öğren...
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Portraitclub 6 yıl
biz çalıştığımız mesaileri alamıyoruz adam ikramiyesini işçisine veriyor tam patronların görmesi gereken haber
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nurettinaz 6 yıl
Bir firma her gecen gun kat kat ona olan sevgimi nasil arttiriyor anlamis degilim. Boyle firmalar artmali desteklenmeli...
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karayulun 6 yıl
Adam dedigin boyle olur. Comert, eli acik olacak.
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esqhia 6 yıl en beğenilen
Apple gibi çalışanlarından yardım için bağış toplamamış en azından :) Gerçi bu ödülün üstüne bağış toplamaya kalksa,apple onun da patenti bizde diyip lenovoya dava açardı kesin..
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sürgün34 6 yıl
kazandığını paylaşıcaksın ki daha çok kazanman için demiş eskiden birileri yada demiş tir herhalde
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alito 6 yıl
burada olsa "nereme saklıyayım" ın peşine düşerler
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TavaSapı 6 yıl
myhotyro
Aynen bizim CEO lar gibi.

Kahkaha attım birden bire
Allahda seni güldürsün.
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khaos 6 yıl
foxconn da çinli lenovo da kalite sadece ürünle olmuyor!
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_bluescream_ 6 yıl
Herşeyiyle birinci olmak budur bence, gidipte orda burda beleş iş gici namına insanları sömürüpte biz onu yaptık ınsanlık adıne felan demesinler
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