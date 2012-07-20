Lenovo tepe yöneticisi, 3 milyon dolarlık ikramiyesini işçilere dağıttı

Çin'in en büyük dünyanın ise ikinci büyük PC üreticisi olan Lenovo, son rakamlara göre liderliğe oldukça yaklaşmışken, tepe yöneticisi Yan Yuanqing, çalışanlarını sevindirecek önemli bir adım attı.





Mart ayının bitiminde rekor bir mali yıl geliri açıklayan Lenovo'da, tepe yöneticisi Yan Yuanqing ek ikramiye olarak 3 milyon dolar almaya hak kazanmıştı. Yuanqing, üretim bandı işçisinden asistanına kadar 10 000 ilk seviye çalışana bu ikramiyeyi paylaştıracağını açıkladı.





Yuanqing mali yılı 30 milyar dolar gelirle kapatan şirketi tarafından 5.2 milyon dolar ile ödüllendirilmişti. Sonrasında bir 3 milyon dolar daha kazandı. Yuanqing'in yıllık toplam kazancı ise 14 milyon doları buldu.





Yuanqing'in bu dağıtımında çalışan başına 314$ düşecek.