Lenovo yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Mart'ta açıklayacak

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MWC 2015 etkinliğinden bir süre önce Vibe Z3 Pro modeline ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırılmıştı, Lenovo'nun da bu etkinlikte yeni amiral gemisini tanıtması bekleniyordu ancak beklentiler gerçekleşmedi. Etkinlikte Vibe Shot akıllı telefonunu tanıtılırken sızdırılan bazı görsellerin bu telefona ait olduğu anlaşılmıştı. Şimdi ise Çin'li teknoloji devi yeni amiral gemisi modelini 23 Mart'ta tanıtacağını duyurdu.Weibo platformunda yapılan duyuruda cihaz ile ilgili herhangi bir ipucu yer almıyor. Cihazın Vibe Shot görünümü ile geleceği de iddialar arasında ancak teknik özellik konusunda oldukça güçlü bir cihaz olacağı söylentiler arasında. Bu iddialara göre Vibe Z3 Pro 5.5 inç ekran panelinde 2K çözünürlük ile gelecek, bu sayede ppi değerinin 534'e ulaşacağı söyleniyor. Ayrıca modelde Snapdragon 810 çipset, 4 GB sistem belleği, 3400 mAh batarya bulunacağı da söylentiler arasında.İki hafta sonra yapılacak tanıtımla söylentilerin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.