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Lenovo yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Mart'ta açıklayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Mart'ta açıklayacak
MWC 2015 etkinliğinden bir süre önce Vibe Z3 Pro modeline ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırılmıştı, Lenovo'nun da bu etkinlikte yeni amiral gemisini tanıtması bekleniyordu ancak beklentiler gerçekleşmedi. Etkinlikte Vibe Shot akıllı telefonunu tanıtılırken sızdırılan bazı görsellerin bu telefona ait olduğu anlaşılmıştı. Şimdi ise Çin'li teknoloji devi yeni amiral gemisi modelini 23 Mart'ta tanıtacağını duyurdu.

Weibo platformunda yapılan duyuruda cihaz ile ilgili herhangi bir ipucu yer almıyor. Cihazın Vibe Shot görünümü ile geleceği de iddialar arasında ancak teknik özellik konusunda oldukça güçlü bir cihaz olacağı söylentiler arasında. Bu iddialara göre Vibe Z3 Pro 5.5 inç ekran panelinde 2K çözünürlük ile gelecek, bu sayede ppi değerinin 534'e ulaşacağı söyleniyor. Ayrıca modelde Snapdragon 810 çipset, 4 GB sistem belleği, 3400 mAh batarya bulunacağı da söylentiler arasında.

İki hafta sonra yapılacak tanıtımla söylentilerin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Tanımadığı cihaz kalmadı Lenovo yönetiminin. Büyük olmak otomasyon değil. yazılım ve donanım uyumu güncel cihazlar yapmak. daha ortada Android varken 4. işletim sistemi yok. tek tuk deneme yanılma sistemleri var. Dünya akıllı telefonlara doymamış olacak ki herifler çat çat para basar gibi telefon yapıyor.
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teknikhergele 4 yıl
açıklasın piyasaya da sürsün z2 pro'nun fiyatı düşsün bizde alalım :)
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BirkanBilen 4 yıl
Kamera'nı ois olması kesin.Vibe Z2 pro da 16mp Ois'li kamera var.Sensor 21mp Imx 230 Ois'li vede xenon flash kullanırlarsa harika olur.Lenovo'nun dizaynı zaten beğendiğim dizayn.Ben iyi biş çıkaracaklarını düşünüyorum.RAm olarak 4gb Lpddr4 kullanırlar gibi geliyor çünki bir alt modelinde 3 gb lpddr3 kullandılar.(Lenovo Shot)Artırılabir hafıza mutlaka ekleyeceklerdir.Bu sene Galaxy S6'nın rakibinin LG G4 Xperia Z4 ve bu telefon olacağını düşünüyorum.Snapdrangon 810 da mutlaka fm radio olur.Bekleyip göreceğiz.
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walmon27 4 yıl
Yav arkadaş 2K ekranı ne yapacak millet. Full HD yap batarya daha fazla dayansın.
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sercandk 4 yıl walmon27
walmon27

Yav arkadaş 2K ekranı ne yapacak millet. Full HD yap batarya daha fazla dayansın.

Bütün tüketiciler aynı düşünce de ama firmaların düşüncesi ne anlamak gerçekten çok güç. ppi değerini yarıştıracağına adam gibi pil koy batarya sürelerini yarıştır.
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Nehalem 4 yıl
Kamerasında OIS olsun ve superfish benzeri yazılım koymasınlar telefona o zaman tutar tabi fiyatı uçuk yapmazlarsa. FM Radio'yu da kaldırmasınlar bi zahmet.
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