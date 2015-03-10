Lenovo yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Mart'ta açıklayacak

Weibo platformunda yapılan duyuruda cihaz ile ilgili herhangi bir ipucu yer almıyor. Cihazın Vibe Shot görünümü ile geleceği de iddialar arasında ancak teknik özellik konusunda oldukça güçlü bir cihaz olacağı söylentiler arasında. Bu iddialara göre Vibe Z3 Pro 5.5 inç ekran panelinde 2K çözünürlük ile gelecek, bu sayede ppi değerinin 534'e ulaşacağı söyleniyor. Ayrıca modelde Snapdragon 810 çipset, 4 GB sistem belleği, 3400 mAh batarya bulunacağı da söylentiler arasında.
İki hafta sonra yapılacak tanıtımla söylentilerin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.
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Bütün tüketiciler aynı düşünce de ama firmaların düşüncesi ne anlamak gerçekten çok güç. ppi değerini yarıştıracağına adam gibi pil koy batarya sürelerini yarıştır.