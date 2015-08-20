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Lenovo yeni markası ZUK'u global satışa sunmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo yeni markası ZUK'u global satışa sunmaya hazırlanıyor
 
Lenovo geçtiğimiz hafta yeni markası ZUK'un Z1 modelini resmiyete kavuşturmuştu.  Hem mobil internet hem de Nesnelerin İnterneti'ne yönelmeyi amaçlayan yeni marka globalleşme adında ilk adımını attı. Daha önce yalnızca Çin için duyurulan Z1 modeli bu kez global pazarda boy gösterecek.
Akıllı telefonun Çin dışındaki satışında Cyanogen OS 12.1 (Android Lollipop tabanlı) işletim sistemini kullanacak. Daha önce OnePlus One'da gördüğümüz Cyanogen saf Android deneyimine yakın ve temiz bir sistem olarak biliniyor. Bu da aslında kullanıcıların özelleştirilmiş farklı bir arayüzle karşılaşmadan daha kolay benimseyebilecekleri anlamına geliyor. 
Lenovo yeni markası ZUK'u global satışa sunmaya hazırlanıyor
 
ZUK Z1'in teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse modelde ; 5.5 inçlik Full HD IPS ekran,  Snapdragon 801 çipseti, 3 GB bellek, 64 GB depolama alanı, arka kısımda OIS desteğine sahip 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensör, ön tarafta 8MP çözünürlüğünde OmniVision sensör, USB 3.0 Type C bağlantı noktası ve 4100 mAh batarya yer bulunuyor. 
ZUK Z1'in Çin'de ki fiyat etiketi yaklaşık 285 dolar seviyesindeydi. Ancak tam olarak hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve global pazardaki fiyatı yarın (21 Ağustos) açıklanacak. 

http://www.zuk.hk/news/17 Yorum Yaz
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Kefelon 4 yıl
Bizim ülkeye gelsede bizde Zuk'u tutsak
. Şaka bir yana vergilerle 1099 TL'ye gelse yakın zamanda ülkemizde de ciddi satar ama 1200 TL'lere falan yaklaşırsa Xperia Z2 gibi daha mantıklı seçenekler ortaya çıkar ve kimse Zuk'la mukla uğraşmaz.
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köfteciŞakir 4 yıl
Bırakın gelsin gel hele gel gel.Fiyat iyi olursa satış kombo yapar.Ya okuna ya ZUKuna ehehe
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infom@n 4 yıl
ZUK gibi telefon olmuş
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huseyincarnege 4 yıl
bu saaten sonra insan 64 bit işlemci bekliyo
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cosica 4 yıl
Sony Z3+ çıkardı Lenovo hala Z1'de. Çok geriden geliyor. tasarımı güzel bence.
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kadirirdem 4 yıl
fiyat bence çok iyi olmuş tr yede 1200 civarı gelse yok satar..
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werty_tr 4 yıl
çin kökenli oppomart sitesinde 349 dolara satışa çıkmış (yeni çıkan telefonlara web siteleri maalesef fazlaca giydiriyor).

oppomart.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Önder bakılınca Huawei Mate 7, Arkadan bakılınca Meizu MX4 :)
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Redunay 4 yıl
Zuk mu👽
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hanıncipsi 4 yıl
Acaba türkiyeye ne zaman gelir?
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muccos 4 yıl
Cyanogen ile geliyor olması çok iyi olmuş
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redoracle 4 yıl
İsim sakat olmuş bizim ülke için
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Guest-B9BB7180A 4 yıl
285 dolar diyoruz 1100 diyorlar, ilginç.
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fthkn 4 yıl Guest-B9BB7180A
superior001

285 dolar diyoruz 1100 diyorlar, ilginç.

Alışmış garibanlar.
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eofdred 4 yıl Guest-B9BB7180A
superior001

285 dolar diyoruz 1100 diyorlar, ilginç.

ne desinler mahmut mu desinler?
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boostibo 4 yıl
türkiyeye 1099 liradan gelse yakar kavurur düşüncesindeyim tertemiz bi telefon gibi duruyor
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