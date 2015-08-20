Lenovo yeni markası ZUK'u global satışa sunmaya hazırlanıyor

Lenovo geçtiğimiz hafta yeni markası ZUK'un Z1 modelini resmiyete kavuşturmuştu. Hem mobil internet hem de Nesnelerin İnterneti'ne yönelmeyi amaçlayan yeni marka globalleşme adında ilk adımını attı. Daha önce yalnızca Çin için duyurulan Z1 modeli bu kez global pazarda boy gösterecek.

Akıllı telefonun Çin dışındaki satışında Cyanogen OS 12.1 (Android Lollipop tabanlı) işletim sistemini kullanacak. Daha önce OnePlus One'da gördüğümüz Cyanogen saf Android deneyimine yakın ve temiz bir sistem olarak biliniyor. Bu da aslında kullanıcıların özelleştirilmiş farklı bir arayüzle karşılaşmadan daha kolay benimseyebilecekleri anlamına geliyor.

ZUK Z1'in teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse modelde ; 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 801 çipseti, 3 GB bellek, 64 GB depolama alanı, arka kısımda OIS desteğine sahip 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensör, ön tarafta 8MP çözünürlüğünde OmniVision sensör, USB 3.0 Type C bağlantı noktası ve 4100 mAh batarya yer bulunuyor.

ZUK Z1'in Çin'de ki fiyat etiketi yaklaşık 285 dolar seviyesindeydi. Ancak tam olarak hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve global pazardaki fiyatı yarın (21 Ağustos) açıklanacak.

http://www.zuk.hk/news/17