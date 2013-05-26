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Lenovo yılın ilk çeyreğinde rekor kar artışı yaşadı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo yılın ilk çeyreğinde rekor kar artışı yaşadı

Durgun seyreden PC pazarına rağmen gelir rekorları kıran ve lider HP ile arasındaki farkı gitgide azaltan Lenovo, yılın ilk çeyreğinde de rekor gelir artışına imza attı.

Firmadan yapılan açıklamada ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 artışla 7.8 milyar dolar gelir elde edilirken, net faaliyet karı yüzde 67 artışla 169 milyon dolar, net kar ise yüzde 90 gibi rekor bir artışla 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Lenovo kar marjını yüzde 12.3'te tutmayı başardı. Dizüstü satışlarından firma 4.2 milyar dolar gelir, masaüstü satışlarından ise 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın ateşleyici gücü ise Çin pazarından geldi.

Nisan 2012-Mart 2013 tarihleri arasındaki 2012 mali yılında firma 52.44 milyon adet PC satışı gerçekleştirdi. Bu rakam global pazar payını yüzde 15.5'e çıkardı.

Durgunluğa rağmen satışlarını artırmayı başaran Lenovo, analizlerin de yakından takip ettiği bir firma. Dell'in pazar liderliğini devraldıktan sonra uzun bir süredir elinde tutan HP'nin Lenovo'ya geçilmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130524VL201.html Yorum Yaz
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adriana lima <3 5 yıl
Lenovo bence hiç alınmamalı ben 3 yıl önce hata ettim ve y550 aldım şu an çok pişmanım .
Mavi ekran bile sorunu var pc de
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Guest-334F3CF19 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
Simdiye kadar bir sürü farkli markanin telefon, tablet ve bilgisayarini kullandim. Hicbir markanin "fanboy"u olmadim. Fakat ilk defa olmaya yakinim, zira bir aydir Thinkpad X230 kullanicisiyim. Bir arkadasin da bahsettigi gibi, eger Ideapad modellerini begenenler varsa, kesinlikle Thinkpad modellerine hayran kalacaklardir, zira Thinkpad'in isciligi, malzeme kalitesi, özel uygulamalari ve stabil calismasi takdire sayan. Simdiye kadar hicbir bilgisayarda bu kadar memnun olmamistim.
1 Yanıt Yanıtla
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magicboyguccino 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Simdiye kadar bir sürü farkli markanin telefon, tablet ve bilgisayarini kullandim. Hicbir markanin "fanboy"u olmadim. Fakat ilk defa olmaya yakinim, zira bir aydir Thinkpad X230 kullanicisiyim. Bir arkadasin da bahsettigi gibi, eger Ideapad modellerini begenenler varsa, kesinlikle Thinkpad modellerine hayran kalacaklardir, zira Thinkpad'in isciligi, malzeme kalitesi, özel uygulamalari ve stabil calismasi takdire sayan. Simdiye kadar hicbir bilgisayarda bu kadar memnun olmamistim.

+ 1
thinkpad kullandıktan sonra diğer bilgisayarlar biraz basit kalır. dışarıdan hiçbir albenisi olmayan ancak kullanınca farkı anlaşılan cihazlar bunlar.
her ne kadar ibm sonrası kalite düştü denilsede kalite seviyesi bence hala yüksek. bu tür üst seviye cihazlara aşık olduğumu söyleyebilirim.
diğer favorim dell precision serisidir. Bir tanıdığım precisionları workstationların rolls royce'u olarak tanımlamıştı. 4600'ü elime alınca neden bu tabiri kullandığını çok iyi anlamıştım.
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sacrificeson 5 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: wolf silver
7.8 milyar dolar gelir..
127 milyon dolar net kâr..
Samsung veya apple olsaydı bu 7.8 milyar doların en az 2 milyar doları kâr di.......
Burdan anlaşılması lazım ki ...

Kaliteli olduğu ve müşteriyi onlar gibi kazıklamadığı için bu rakamlar böle. çin üretim teknolojileri sektöründeyim lenovo üretim kalitesi oalrak bunların misli fazlasını ayiriyor. ve ğer bu üç markayı ele alırsak aralarında en kalitesiz ve dayanıksız üretimi yapan firma samsung. apple ise çok uniqe üretim yöntemleri kullanıyor bazenleri fakat sürekli burada nasıl yapcz diye dolanıp duruyorlar :) sonuc basit yapmak zorunda değilsin çünkü ona gerekyok. onlarda ibliyor bunu ama firma politikası.
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Legend3017 5 yıl
lenovo kullanmış biri olarak bidaha laptop alcak olsam z580 yerin kesinlikle az daha verip asus n56 alırım. soğutma olsun malzeme kalitesi olsun uzu süreli kullanımda farkı anlıyorsunuz.leovonun satış rakamlarıdana aldanmamak lazım çin pazarında lenovo ile rakabet edebilecek bir marka yok vergi olsun ithalat olsun öteki markalar çin markasına karşı tutanamıyor haliyle çin pazarını ele geçiren lenovonun bu satış rakamlarına ulaşması şasırtıcı değil
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JrMaster 5 yıl
son satılan Y400-500 Serisi ile bu seneyide es geçmezler 2013-2014 ^^
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Piêr Dé Sans 5 yıl
Yorumları okuyorumda y500 z500 leri beğenenler bir de T ve X serisi kullansa ne diyecekler acaba.

Lenovo IBM den aldığı mirası hiç bozmadan devam ediyor helal olsun. Piyasadaki en kötü lenovo bile çoğu konuda diğer laptoplardan üstün kalıyor. stabilite, sessizlik konularında.
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ensturk13 5 yıl
y580 kullanıyorum inanılmaz memnunum sonuna kadar hak ediyorlar.
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Luc4sHood 5 yıl
kendim msi almama rağmen arkadaşımın birine z500 birine z580 aldırdım.biride şuan y500 alma aşamasından.keşke bende y500 alsaydımda dedim.hiç şaşırmadım bu habere.sonuna kadar hakettiği bi gerçek.
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wolf silver 5 yıl
7.8 milyar dolar gelir..
127 milyon dolar net kâr..
Samsung veya apple olsaydı bu 7.8 milyar doların en az 2 milyar doları kâr di.......
1 Yanıt Yanıtla +2
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UçanAtPegasus 5 yıl wolf silver
wolf silver

7.8 milyar dolar gelir..

127 milyon dolar net kâr..



Samsung veya apple olsaydı bu 7.8 milyar doların en az 2 milyar doları kâr di.......

Burdan anlaşılması lazım ki ...
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by__metallica 5 yıl
HP GT 630 model ekran kartlı notebook'unu 2500'e satarken lenovo GT 650 SLI modelini 2000'e satıyor. Regal reklamı gibi olacak ama hangisini seçersiniz ? :))
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Tall Man 5 yıl
Sonuna kadar hak ediyorlar . Kaliteyi ucuza bulmak gibisi yok .
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