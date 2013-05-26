Lenovo yılın ilk çeyreğinde rekor kar artışı yaşadı





Durgun seyreden PC pazarına rağmen gelir rekorları kıran ve lider HP ile arasındaki farkı gitgide azaltan Lenovo, yılın ilk çeyreğinde de rekor gelir artışına imza attı.





Firmadan yapılan açıklamada ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 artışla 7.8 milyar dolar gelir elde edilirken, net faaliyet karı yüzde 67 artışla 169 milyon dolar, net kar ise yüzde 90 gibi rekor bir artışla 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Lenovo kar marjını yüzde 12.3'te tutmayı başardı. Dizüstü satışlarından firma 4.2 milyar dolar gelir, masaüstü satışlarından ise 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın ateşleyici gücü ise Çin pazarından geldi.





Nisan 2012-Mart 2013 tarihleri arasındaki 2012 mali yılında firma 52.44 milyon adet PC satışı gerçekleştirdi. Bu rakam global pazar payını yüzde 15.5'e çıkardı.





Durgunluğa rağmen satışlarını artırmayı başaran Lenovo, analizlerin de yakından takip ettiği bir firma. Dell'in pazar liderliğini devraldıktan sonra uzun bir süredir elinde tutan HP'nin Lenovo'ya geçilmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.





http://www.digitimes.com/news/a20130524VL201.html