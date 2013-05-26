Lenovo yılın ilk çeyreğinde rekor kar artışı yaşadı

Haber Editörü
Durgun seyreden PC pazarına rağmen gelir rekorları kıran ve lider HP ile arasındaki farkı gitgide azaltan Lenovo, yılın ilk çeyreğinde de rekor gelir artışına imza attı.
Firmadan yapılan açıklamada ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 artışla 7.8 milyar dolar gelir elde edilirken, net faaliyet karı yüzde 67 artışla 169 milyon dolar, net kar ise yüzde 90 gibi rekor bir artışla 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Lenovo kar marjını yüzde 12.3'te tutmayı başardı. Dizüstü satışlarından firma 4.2 milyar dolar gelir, masaüstü satışlarından ise 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın ateşleyici gücü ise Çin pazarından geldi.
Nisan 2012-Mart 2013 tarihleri arasındaki 2012 mali yılında firma 52.44 milyon adet PC satışı gerçekleştirdi. Bu rakam global pazar payını yüzde 15.5'e çıkardı.
Durgunluğa rağmen satışlarını artırmayı başaran Lenovo, analizlerin de yakından takip ettiği bir firma. Dell'in pazar liderliğini devraldıktan sonra uzun bir süredir elinde tutan HP'nin Lenovo'ya geçilmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130524VL201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mavi ekran bile sorunu var pc de
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thinkpad kullandıktan sonra diğer bilgisayarlar biraz basit kalır. dışarıdan hiçbir albenisi olmayan ancak kullanınca farkı anlaşılan cihazlar bunlar.
her ne kadar ibm sonrası kalite düştü denilsede kalite seviyesi bence hala yüksek. bu tür üst seviye cihazlara aşık olduğumu söyleyebilirim.
diğer favorim dell precision serisidir. Bir tanıdığım precisionları workstationların rolls royce'u olarak tanımlamıştı. 4600'ü elime alınca neden bu tabiri kullandığını çok iyi anlamıştım.
Kaliteli olduğu ve müşteriyi onlar gibi kazıklamadığı için bu rakamlar böle. çin üretim teknolojileri sektöründeyim lenovo üretim kalitesi oalrak bunların misli fazlasını ayiriyor. ve ğer bu üç markayı ele alırsak aralarında en kalitesiz ve dayanıksız üretimi yapan firma samsung. apple ise çok uniqe üretim yöntemleri kullanıyor bazenleri fakat sürekli burada nasıl yapcz diye dolanıp duruyorlar :) sonuc basit yapmak zorunda değilsin çünkü ona gerekyok. onlarda ibliyor bunu ama firma politikası.
Lenovo IBM den aldığı mirası hiç bozmadan devam ediyor helal olsun. Piyasadaki en kötü lenovo bile çoğu konuda diğer laptoplardan üstün kalıyor. stabilite, sessizlik konularında.
127 milyon dolar net kâr..
Samsung veya apple olsaydı bu 7.8 milyar doların en az 2 milyar doları kâr di.......
Burdan anlaşılması lazım ki ...