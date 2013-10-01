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Lenovo'dan Snapdragon 800'lü amiral gemi modeli Vibe Z

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan Snapdragon 800'lü amiral gemi modeli Vibe Z

Global pazarda çok fazla etkili olamasa da Çin pazarında Samsung'un arkasından ikinci sıradaki yerini koruyan Lenovo, MediaTek işlemcili Vibe X'den sonra amiral gemi klasmanında Vibe Z modelini duyurdu.

Genelde alt seviye pazarlara hitap ettiği için kar marjını düşük tutmak zorunda kalan Lenovo, Vibe serisi ile kar marjını bir nebze de olsa artırmak istiyor. 

Global pazarlarda da iddialı olmaya çalışacak Vibe Z modeli K910 model numarası taşıyor ve 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümüne yer veriyor. Metal kaplama gövde tahmini olarak 7mm civarında bir incelik sunarken, 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. 

Modelin diğer açıklanan özellikleri ise 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Vibe Z modelinin Çin sınırları dışında global pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-taking-on-the-international-market-with-new-high-end-Vibe-line-up_id47827 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Nejat6 5 yıl
Seffaf ve deri kılıf mevcut. Deri 1 adet şeffaf 4 adet kaldı
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Du7di34 5 yıl
eLimde bi adet siyah renk var almak isteyen olursa bide z7 max var sifir
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ebektasb 5 yıl
Arkadaşlar İstanbul da Lenovo k910 a tr. dil yükleyebilecek kimse var mı ?
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kdrsahin 5 yıl ebektasb
Hocam ben multilanguage 4.4.2 rom buldum, Türkçe'de var ama stock recovery ile yüklenmiyor.
CWM ile falan yüklemek lazım, fakat CWM kurmayı beceremedim.
CWM kurup romu yükleyebilirsem sizlere de yardımcı olabilirim.
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Nejat6 5 yıl
Vibe z de boot kilidi var. Önce kilidi açmak gerekiyor sanırım. Yoksa ben Cwm buldum ama kilit var diye hata veriyor
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berkanenes 5 yıl
Guzel telefon ama artik S805 geldi artik 800 ve alti bir islemcili telefon almak brz lotu duruma götürür insani
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elalembialem_ 5 yıl berkanenes
berkanenes

Guzel telefon ama artik S805 geldi artik 800 ve alti bir islemcili telefon almak brz lotu duruma götürür insani

hocam bu s805 işlemci modeli mi telefon modeli mi ?
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kdrsahin 5 yıl
Hocam bende Çin den k910 getirttim ama dil olarak sadece İngilizce ve Çin ce var. Türkçe olan rom varsa yardımcı olabilir misiniz
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die_caprio 5 yıl kdrsahin
kdrsahin
Hocam bende Çin den k910 getirttim ama dil olarak sadece İngilizce ve Çin ce var. Türkçe olan rom varsa yardımcı olabilir misiniz

needrom.com/...

Burada var.multilanguage
4 Yanıt Yanıtla
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losttime35 5 yıl
Lenovo gerçekten çok kaliteli lenovonun 2 laptop 1 tablet + telefonunu kullanıyorum gerçekten çok sağlam ve guzel yazılım desteği konusundada iyiler..
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Nejat6 5 yıl
arkadaşlar telefondan 1 adet aldım kullanıyorum ama kılıf bir türlü bulamadım. bende kendim getireyim dedim. şu an da sahibinden üzerinden satıyorum. ayrıca bu telefondan almak isteyen olursa bol miktarda elimizde mevcut. yardımcı olurum.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
gelmezki ülkemize zaten cinli firmalar genelde sorunlu cihazları ülkemize gönderiyor
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dolby-x 5 yıl
arkadaslar bu telefonu lenovo vibe z kullananalr varsa yorum alabılırmıyız ve turkıyeye ne zaman gelecek bır bılgısı olan varmı bunu nereden takıp edecegız tesekkurler
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LilTunechi 6 yıl
Çin malı telefona o kadar para verilmez hissiyatı varken zor tutar bu tel ancak kar marjı düşük olursa
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die_caprio 6 yıl LilTunechi
LilTunechi

Çin malı telefona o kadar para verilmez hissiyatı varken zor tutar bu tel ancak kar marjı düşük olursa

Lenovo kullanıyorum.Lenovo bildiğin dandik çin mallarından değildir.Lenovo şuan TR de satılan birçok ünlü telefonu tokatlar.2000 liraya millete dayadıklarından daha iyi yapıda.
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cübbeli gandalf 6 yıl
marka değilse satmaz isterse yıllarca en iyi cihaz olsun özellik bakamından yine herkes gider apple samsung vb. alır
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