Lenovo'dan Snapdragon 800'lü amiral gemi modeli Vibe Z





Global pazarda çok fazla etkili olamasa da Çin pazarında Samsung'un arkasından ikinci sıradaki yerini koruyan Lenovo, MediaTek işlemcili Vibe X'den sonra amiral gemi klasmanında Vibe Z modelini duyurdu.





Genelde alt seviye pazarlara hitap ettiği için kar marjını düşük tutmak zorunda kalan Lenovo, Vibe serisi ile kar marjını bir nebze de olsa artırmak istiyor.





Global pazarlarda da iddialı olmaya çalışacak Vibe Z modeli K910 model numarası taşıyor ve 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümüne yer veriyor. Metal kaplama gövde tahmini olarak 7mm civarında bir incelik sunarken, 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor.





Modelin diğer açıklanan özellikleri ise 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Vibe Z modelinin Çin sınırları dışında global pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-taking-on-the-international-market-with-new-high-end-Vibe-line-up_id47827