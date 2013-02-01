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Lenovo'dan geçen yıl son çeyrekte rekor gelir performansı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan geçen yıl son çeyrekte rekor gelir performansı

Global PC pazarında HP'nin hemen arkasında liderlik mücadelesi veren Lenovo, mobil pazarda da en azından kendi ülkesinde Samsung'u liderlik koltuğundan indirme hesapları yapıyor. Firmanın 2012 yılı son çeyreğe denk gelen 2012 mali yılı üçüncü çeyreği için açıkladığı raporlar rekor gelir performansını ortaya koyuyor.

Firmadan yapılan açıklamada son çeyrekte kendi tarihindeki en yüksek gelirin elde edildiği bildirildi. Firmanın son çeyrekte elde ettiği gelir 9.36 milyar dolar civarında. Net faaliyet karı 243 milyon dolar, net gelir ise 205 milyon dolar olarak açıklandı. Firmanın global PC pazarındaki payı yüzde 15.9 olurken kar marjı da yüzde 11.5 olarak gerçekleşti.

Firma toplamda 14.1 milyon adet PC ürünü satarken, dizüstü kategorisinde yıl bazında yüzde 8 artışla 4.8 milyar dolar, masaüstü kategorisinde ise yıl bazında yüzde 1 artışla 2.8 milyar dolar gelir elde etti. Global olarak PC pazarında daralma yaşanırken, Lenovo'nun satışlarını artırması dikkat çekiyor.

Firma en büyük geliri memleketi Çin'den elde ediyor. 4.1 milyar dolarlık geliri, 2.3 milyar dolar ile Avrupa/Afrika/Ortadoğu bölgesi izliyor. Firma sonraki çeyrekte global talep durgunluğu nedeniyle büyük bir yükseliş beklemiyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130131VL201.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bigbooss 6 yıl
sony Lenovo ile artık dizüstü üretmiyor mu ?
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talerk 6 yıl
Çinliler iddialı geliyor tehlikenin farkında mısınız
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