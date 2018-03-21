Lenovo’dan giriş seviyesine iddialı telefonlar

S5 modeli ile orta seviyede ses getirmek isteyen Lenovo, giriş seviyesine de dikkat çekici akıllı telefonlar sunuyor. Yenilenen Lenovo K5 ve K5 Play modelleri 18:9 görüntü oranı, çift arka kamera gibi özelliklere sahip.

Lenovo K5 2018 özellikleri ve fiyatı

Lenovo K5 modeli 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

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Telefonun arka kısmında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş. 3000mAh kapasiteli bir batarya barındıran model için 140$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

Lenovo K5 Play özellikleri ve fiyatı

Lenovo K5 Play modeli tasarım ve boyut olarak tamamen aynı. Yine 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran mevcut. Bunun yanında bazı kısımları farklı.

Donanım tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yonga setine yer verilmiş. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi seçeneği eklenmiş.

Arka çift kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve yüz tanıma yapabiliyor. Yazılım tarafında ise Android 8.0 işletim sistemi mevcut. Telefonun başlangıç fiyatı 110$ ve Nisan ayında satışa sunulacak.