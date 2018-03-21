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Lenovo’dan giriş seviyesine iddialı telefonlar

Lenovo K5 ve K5 Play modelleri giriş seviyesinde çift arka kamera, ince ekran çerçevesi gibi özellikler sunuyor. Lenovo K5 ve K5 Play özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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S5 modeli ile orta seviyede ses getirmek isteyen Lenovo, giriş seviyesine de dikkat çekici akıllı telefonlar sunuyor. Yenilenen Lenovo K5 ve K5 Play modelleri 18:9 görüntü oranı, çift arka kamera gibi özelliklere sahip.

Lenovo K5 2018 özellikleri ve fiyatı

Lenovo K5 modeli 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

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Telefonun arka kısmında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş. 3000mAh kapasiteli bir batarya barındıran model için 140$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

Lenovo K5 Play özellikleri ve fiyatı

Lenovo K5 Play modeli tasarım ve boyut olarak tamamen aynı. Yine 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran mevcut. Bunun yanında bazı kısımları farklı.

Donanım tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yonga setine yer verilmiş. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi seçeneği eklenmiş.

Arka çift kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve yüz tanıma yapabiliyor. Yazılım tarafında ise Android 8.0 işletim sistemi mevcut. Telefonun başlangıç fiyatı 110$ ve Nisan ayında satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/20/lenovo-k5-k5-plus-announced-china/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zolzauza 1 yıl en beğenilen
Bi Allah ın kuluda 5-5.2" ekran, SD 6** serisi işlemci, 3-4gb ram, 32/64 rom, 4000-5000mAh çıkarılabilir bataryalı telefon üretsede alsak.
Sabit bataryalı telefonlardan nefret ediyorum. Servise veriyorsun bataryasını değiştireyim derken sağını solunu bozup kasasını bile doğru düzgün toplamadan (kasa açıklığı, ekrandan ışık sızması vs) sana geri veriyorlar birde utanmadan 100-120 tl para alıyorlar.
Bi Allah ın kuluda 5-5.2" ekran, SD 6** serisi işlemci, 3-4gb ram, 32/64 rom, 4000-5000mAh çıkarılabilir bataryalı telefon üretsede alsak.Sabit bataryalı ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Bi Allah ın kuluda 5-5.2" ekran, SD 6** serisi işlemci, 3-4gb ram, 32/64 rom, 4000-5000mAh çıkarılabilir bataryalı telefon üretsede alsak.
Sabit bataryalı telefonlardan nefret ediyorum. Servise veriyorsun bataryasını değiştireyim derken sağını solunu bozup kasasını bile doğru düzgün toplamadan (kasa açıklığı, ekrandan ışık sızması vs) sana geri veriyorlar birde utanmadan 100-120 tl para alıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +9
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espica 1 yıl zolzauza
çift hat ve sd kart desteğini de unutmayalım
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Musty3535123 1 yıl
xioami note 4x varken ne gerek var ?
sd430 ile sd620 arasındaki fark ne kadar bilen var mı?
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JQKER 1 yıl
bu yönden apple daha iyi kafan karışmıyor giriş seviye çıkış seviye yok
cebindeki parana göre eski yada yeni model var

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JabbaWockeeZ 1 yıl
SD 430'a 3GB ram koyup 900-1000 arasına satsa iş yapar ama 2GB ram koymuş, olmamış.
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