Lenovo'dan son çeyrekte rekor gelir





Son dönemde yaptığı hamlelerle PC pazarında HP'nin tahtını elinden alan Lenovo, rekor gelir elde ettiği yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı ilk çeyrek raporunu yayınladı.





Firma, tarihinde ilk kez PC pazarının bir numarası ünvanına kavuşmuş oldu. Lenovo'nun bu başarısının altında tüm sektör gerileme yaşarken büyümeye devam etmesi yatıyor. Firma son çeyrekte 12.6 milyon PC sevkiyatına imza atarken, pazar payı yıllık 1.7 puan artışla yüzde 16.7'ye yükseldi. Sevkiyat rakamı olarak ise yıl bazında yüzde 11 düşüş var.





Firmanın elde ettiği gelir 8.8 milyar dolar oldu. Vergi öncesi gelir 215 milyon dolar iken, vergiler çıktığında net kar 174 milyon dolar oldu. Nakit birikim ise 3.1 milyar dolara yükseldi.





Lenovo içinde bulunduğumuz dönemi PC Plus olarak adlandırırken, satış tabloları da aslında mobil dünyanın kazandığı önemi gösteriyor. Firmanın son çeyrekte sevk ettiği mobil cihazlar PC cihazlarından daha fazla. Firmanın bölümleri yıl bazında düşüş veya durgunluk gösterirken, mobil bölüm yüzde 105 artışa sahne oldu. Lenovo ayrıca PC, tablet ve akıllı telefon sınıflarını içine alan internet bağlantılı akıllı cihazlar segmentinde de tedarik bakımından 3. sırada geliyor. Firma akıllı telefon pazarında ise dördüncülüğe yükseldiğini açıkladı.





Firmanın gelirine en büyük katkıyı Çin sağlarken, Asya'da bir gerileme sözkonusu. Ancak Avrupa, Amerika ve Afrika'da artış yaşanıyor. Firma ABD'de büyük bir üretim tesisini hizmete sokarak ThinkCentre M92p, ThinkPad Tablet 2 ve ThinkPad Helix gibi bazı modellerinin üretimini burada yapmaya başladı.

http://www.lenovo.com/