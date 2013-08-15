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Lenovo'dan son çeyrekte rekor gelir

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan son çeyrekte rekor gelir

Son dönemde yaptığı hamlelerle PC pazarında HP'nin tahtını elinden alan Lenovo, rekor gelir elde ettiği yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı ilk çeyrek raporunu yayınladı.

Firma, tarihinde ilk kez PC pazarının bir numarası ünvanına kavuşmuş oldu. Lenovo'nun bu başarısının altında tüm sektör gerileme yaşarken büyümeye devam etmesi yatıyor. Firma son çeyrekte 12.6 milyon PC sevkiyatına imza atarken, pazar payı yıllık 1.7 puan artışla yüzde 16.7'ye yükseldi. Sevkiyat rakamı olarak ise yıl bazında yüzde 11 düşüş var. 

Firmanın elde ettiği gelir 8.8 milyar dolar oldu. Vergi öncesi gelir 215 milyon dolar iken, vergiler çıktığında net kar 174 milyon dolar oldu. Nakit birikim ise 3.1 milyar dolara yükseldi.

Lenovo içinde bulunduğumuz dönemi PC Plus olarak adlandırırken, satış tabloları da aslında mobil dünyanın kazandığı önemi gösteriyor. Firmanın son çeyrekte sevk ettiği mobil cihazlar PC cihazlarından daha fazla. Firmanın bölümleri yıl bazında düşüş veya durgunluk gösterirken, mobil bölüm yüzde 105 artışa sahne oldu. Lenovo ayrıca PC, tablet ve akıllı telefon sınıflarını içine alan internet bağlantılı akıllı cihazlar segmentinde de tedarik bakımından 3. sırada geliyor. Firma akıllı telefon pazarında ise dördüncülüğe yükseldiğini açıkladı.

Firmanın gelirine en büyük katkıyı Çin sağlarken, Asya'da bir gerileme sözkonusu. Ancak Avrupa, Amerika ve Afrika'da artış yaşanıyor. Firma ABD'de büyük bir üretim tesisini hizmete sokarak ThinkCentre M92p, ThinkPad Tablet 2 ve ThinkPad Helix gibi bazı modellerinin üretimini burada yapmaya başladı.

http://www.lenovo.com/ Yorum Yaz
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rorschach_ 5 yıl en beğenilen Muhibbi-
md_42
Lenovo İdeapad Y570 kullanıcısıyım
Lenovo tamamen ucuz kalitesiz malzeme, ucuz işçilik ve Şık tasarım ile kar sağlıyor sağlam ve dayanıklı ürünleri yok(thinkpad hariç) thinkpad seriside türkiyede yok kullandıkları plastik 1 liraya satılan oyuncakların plastiklerinden kalitesiz kimse kimseyi kandırmasın her marka notebook kullandım lenovo en kalitesizlerinden biri farkındaysanız aynı özelliklerdeki emsallerinden daha ucuz lenovo
Ben şunu belirteyim benimle dalga geçen BDH bilişim olduğu sürece kalitesiz ürünleri olduğu sürece ve malının arkasaında durmadığı sürece her yerde Lenovoyu önermeyeceğim ve almayı düşünenlerede yaşadığım olayları anlattıktan sonra direk vazgeçiyorlar zaten

Arkadasimda var lenovo. Gormesem dediklerine inanicaz burda. Sen aluminyum kasayada kalitesiz malzeme dersin. Çelik lazım sana.
md_42Lenovo İdeapad Y570 kullanıcısıyımLenovo tamamen ucuz kalitesiz malzeme, ucuz işçilik ve Şık tasarım ile kar sağlıyor sağlam ve d...
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Killerboy33 5 yıl
Lenovo nun bu yaptığı birazda fiyat politikası ve ciddi ürün anlaşmaları.Bugun İntel den kapan parayı çok ciddi karlar elde ediyor heleki şu zamanda 3. nesiller biterken firmaların eldeki stokları en iyi fiyatlardan bitirmesi zaten normal.Şöyle ki İntel Lenovo tarafına 3. nesilde şu desteği verip uygun fiyatlı sattırıyor.Yakın zaman vatan computer da 3. nesil İ7 1399 TL ye kadar satıldı.Bu fiyata kim olsa satar.Bi keza Asus İ3 verdi 2. nesil 499 TL ye.Asusu İ7 koydular 1699 tl ye 15 dk da yook kalmadı.Fiyat bazlı satılır bu adetler yakalanır.Kar oranınn düşük olması da bu yüzden.8.8 milyar dolar dan kalan 174 milyon kar bu çok normal.
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DH Misafiri 5 yıl
Ne garip insanlarsınız, fanatiklik milletimizin ruhuna işlemiş. HTC mi yoksa Sony mi yoksa Lenovo mu, Samsung veya Apple mı?
Apple kendine o kadar çok güveniyor ki hiç istifini bile bozmuyor çünkü sırf insanlar birbirine hava atmak için bile alıyorlar, eskiden sağlam bir iOS vardı ama ben artık eskisi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü her yeni versiyon iOS eski model cihazları "Çöpe Atın" dercesine yavaşlıyor.
Samsung ise o kadar çok model ve alt model çıkardı ki ne ararsanız var, hani eskiler bilir Nokia'da öyleydi bir zamanlar sonra dokunmatik çıktı Nokia bitti.. Samsung'un endişesi yok o yüzden her türlü modeli çıkarıyor ama dikkat edin, bütçeye göre çıkarırken de para kazanmayı ihmal etmemek için ihtiyaca göre cihaz üretiyor.
Sony, HTC, Lenovo ve diğer markalar ise mobil pazarda Samsung ve Apple ile karışabilmek için birşeyler yapmaya çalışıyorlar kimi modellerde tutunmaya başladılar ama malesef Samsung gibi dünyanın modeline sahip ve mutlaka bir alıcı bulan varken tutunmak zor. Ancak Sony gibi "su geçirmez", "şık dizayn" vb. özellikler ile öne çıkmak veya HTC gibi "müzik herşeydir" diye düşünenlere hitap etmek ile birşeyler yapabiliyorlar..
Samsung'un ise yazılım tarafı yeni yeni eski cihazlardan sadece belirli segmenttekilerin Android versiyonlarını güncellemeye başlaması "sabit müşterisini" arttırmasına neden olacak yoksa cihazı çıkar sonra unut! şeklinde düşünürsen o zaman millette enayi değil uyanır.
SONUÇ: Zenginin malı züğürdün çenesini yormak dışında birşeye yaramaz. Kesinlikle "Fanatik" olmayın, alacağınız ürün de "Satış Sonrası Destek" ve "İhtiyacınız Nedir" şeklinde düşünün ki kazanan siz olun. Bazen 90 TL'lik basit bir cihaz bile işinizi görebilirken bol sıfırlı bir cihaz almanın "Mobil Dünyayı Zengin Etmek" dışında espirisi yok.
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emrecelik85 5 yıl
Ben bilgisayar kısmında asus ve dell dizüstü bilgisayarları şahsen daha kaliteli ve güzel buluyorum lenovo ya göre.
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GoldenPaw 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne garip insanlarsınız, fanatiklik milletimizin ruhuna işlemiş. HTC mi yoksa Sony mi yoksa Lenovo mu, Samsung veya Apple mı?

Apple kendine o kadar çok güveniyor ki hiç istifini bile bozmuyor çünkü sırf insanlar birbirine hava atmak için bile alıyorlar, eskiden sağlam bir iOS vardı ama ben artık eskisi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü her yeni versiyon iOS eski model cihazları "Çöpe Atın" dercesine yavaşlıyor.

Samsung ise o kadar çok model ve alt model çıkardı ki ne ararsanız var, hani eskiler bilir Nokia'da öyleydi bir zamanlar sonra dokunmatik çıktı Nokia bitti.. Samsung'un endişesi yok o yüzden her türlü modeli çıkarıyor ama dikkat edin, bütçeye göre çıkarırken de para kazanmayı ihmal etmemek için ihtiyaca göre cihaz üretiyor.

Sony, HTC, Lenovo ve diğer markalar ise mobil pazarda Samsung ve Apple ile karışabilmek için birşeyler yapmaya çalışıyorlar kimi modellerde tutunmaya başladılar ama malesef Samsung gibi dünyanın modeline sahip ve mutlaka bir alıcı bulan varken tutunmak zor. Ancak Sony gibi "su geçirmez", "şık dizayn" vb. özellikler ile öne çıkmak veya HTC gibi "müzik herşeydir" diye düşünenlere hitap etmek ile birşeyler yapabiliyorlar..

Samsung'un ise yazılım tarafı yeni yeni eski cihazlardan sadece belirli segmenttekilerin Android versiyonlarını güncellemeye başlaması "sabit müşterisini" arttırmasına neden olacak yoksa cihazı çıkar sonra unut! şeklinde düşünürsen o zaman millette enayi değil uyanır.

SONUÇ: Zenginin malı züğürdün çenesini yormak dışında birşeye yaramaz. Kesinlikle "Fanatik" olmayın, alacağınız ürün de "Satış Sonrası Destek" ve "İhtiyacınız Nedir" şeklinde düşünün ki kazanan siz olun. Bazen 90 TL'lik basit bir cihaz bile işinizi görebilirken bol sıfırlı bir cihaz almanın "Mobil Dünyayı Zengin Etmek" dışında espirisi yok.

Sonuna kadar okudum kesinlikle katılıyorum :)
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Muhibbi- 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne garip insanlarsınız, fanatiklik milletimizin ruhuna işlemiş. HTC mi yoksa Sony mi yoksa Lenovo mu, Samsung veya Apple mı?

Apple kendine o kadar çok güveniyor ki hiç istifini bile bozmuyor çünkü sırf insanlar birbirine hava atmak için bile alıyorlar, eskiden sağlam bir iOS vardı ama ben artık eskisi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü her yeni versiyon iOS eski model cihazları "Çöpe Atın" dercesine yavaşlıyor.

Samsung ise o kadar çok model ve alt model çıkardı ki ne ararsanız var, hani eskiler bilir Nokia'da öyleydi bir zamanlar sonra dokunmatik çıktı Nokia bitti.. Samsung'un endişesi yok o yüzden her türlü modeli çıkarıyor ama dikkat edin, bütçeye göre çıkarırken de para kazanmayı ihmal etmemek için ihtiyaca göre cihaz üretiyor.

Sony, HTC, Lenovo ve diğer markalar ise mobil pazarda Samsung ve Apple ile karışabilmek için birşeyler yapmaya çalışıyorlar kimi modellerde tutunmaya başladılar ama malesef Samsung gibi dünyanın modeline sahip ve mutlaka bir alıcı bulan varken tutunmak zor. Ancak Sony gibi "su geçirmez", "şık dizayn" vb. özellikler ile öne çıkmak veya HTC gibi "müzik herşeydir" diye düşünenlere hitap etmek ile birşeyler yapabiliyorlar..

Samsung'un ise yazılım tarafı yeni yeni eski cihazlardan sadece belirli segmenttekilerin Android versiyonlarını güncellemeye başlaması "sabit müşterisini" arttırmasına neden olacak yoksa cihazı çıkar sonra unut! şeklinde düşünürsen o zaman millette enayi değil uyanır.

SONUÇ: Zenginin malı züğürdün çenesini yormak dışında birşeye yaramaz. Kesinlikle "Fanatik" olmayın, alacağınız ürün de "Satış Sonrası Destek" ve "İhtiyacınız Nedir" şeklinde düşünün ki kazanan siz olun. Bazen 90 TL'lik basit bir cihaz bile işinizi görebilirken bol sıfırlı bir cihaz almanın "Mobil Dünyayı Zengin Etmek" dışında espirisi yok.

İşte Bağnaz ve sabit fikirli olmayan bilinçli bir teknolojisever dediklerin kesinlikle doğru
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DH Misafiri 5 yıl
Lenovo y580 ekranı full hd olup ışıklı kılavyesi olan modeline sahibim.
piyasada diğer bu özelliklere sahip laptoplara oranla daha ucuz olduğu için tercih ettim lenovoyu.
Yaklaşık 8 aydır kullandığım bu cihaz oyun ve programlarda gerçekten iyi bir performans sağlıyor.
Satış sonrası servis için sunu söylemek istiyorum . Laptopu aldıktan 2 ay sonra hdd de bir sorun meydana geldi garantiyi aradıktan sonra gayet iyi ilgilendiler baya bi mail atıp bir kaç kere aradılar bu konudada çok memnun kaldım olayı bizzat kendim yaşadığım için söyleme istedim.
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demircisumeyra 5 yıl
lenovo yu senelerdir anlamadım nasıl bir politika sergiliyor nasıl bir düşüncesi var kararsızım :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lenovada parayı buldu
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wolf silver 5 yıl
Lenovo pc almak istiyordum bır türlü yüksek bır donanım li lenovo pc bulamadım.. Bılen arkadaşlar varsa yardımçı olsunlar :D :D
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katamuk 5 yıl
lenovo z500 de kalite sıkıntısı yok.aleminyum pc sadece ekran çerçevesi çok kalitesiz.eh 1400 liraya 645m i5 3230 m ve 8gb ram ile 1tb diski bana veriyorsa kusura bakmayında okadarda olsun.
donanım olarak denkleri 1800 civarında.
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HitmaN_47 5 yıl
lenovo isminden kaybeti simdiden :D en azindan beni su andan itibaren hihi
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yunuss.10 5 yıl
8.8 milyar dolar Satış yapıp, 175 milyon dolar kar elde etmesi hiç inandırıcı gelmiyor
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AppleFans 5 yıl yunuss.10
yunuss.10

8.8 milyar dolar Satış yapıp, 175 milyon dolar kar elde etmesi hiç inandırıcı gelmiyor


Bence mantıklı. Yok fiyatına üst seviye notebook satıyorlar.
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ec38 5 yıl
milletin maduriyetini gidermek için bozuk ürünlerini deri alsın önce.. kötü bir şana sahip olmadan kendini toplamazsa bu karlılık tersine döner.. z500 ler ve y500 ler için insanlar isyan ediyor
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Muhibbi- 5 yıl
Lenovo İdeapad Y570 kullanıcısıyım
Lenovo tamamen ucuz kalitesiz malzeme, ucuz işçilik ve Şık tasarım ile kar sağlıyor sağlam ve dayanıklı ürünleri yok(thinkpad hariç) thinkpad seriside türkiyede yok kullandıkları plastik 1 liraya satılan oyuncakların plastiklerinden kalitesiz kimse kimseyi kandırmasın her marka notebook kullandım lenovo en kalitesizlerinden biri farkındaysanız aynı özelliklerdeki emsallerinden daha ucuz lenovo
Ben şunu belirteyim benimle dalga geçen BDH bilişim olduğu sürece kalitesiz ürünleri olduğu sürece ve malının arkasaında durmadığı sürece her yerde Lenovoyu önermeyeceğim ve almayı düşünenlerede yaşadığım olayları anlattıktan sonra direk vazgeçiyorlar zaten
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rorschach_ 5 yıl Muhibbi-
md_42
Lenovo İdeapad Y570 kullanıcısıyım
Lenovo tamamen ucuz kalitesiz malzeme, ucuz işçilik ve Şık tasarım ile kar sağlıyor sağlam ve dayanıklı ürünleri yok(thinkpad hariç) thinkpad seriside türkiyede yok kullandıkları plastik 1 liraya satılan oyuncakların plastiklerinden kalitesiz kimse kimseyi kandırmasın her marka notebook kullandım lenovo en kalitesizlerinden biri farkındaysanız aynı özelliklerdeki emsallerinden daha ucuz lenovo
Ben şunu belirteyim benimle dalga geçen BDH bilişim olduğu sürece kalitesiz ürünleri olduğu sürece ve malının arkasaında durmadığı sürece her yerde Lenovoyu önermeyeceğim ve almayı düşünenlerede yaşadığım olayları anlattıktan sonra direk vazgeçiyorlar zaten

Arkadasimda var lenovo. Gormesem dediklerine inanicaz burda. Sen aluminyum kasayada kalitesiz malzeme dersin. Çelik lazım sana.
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