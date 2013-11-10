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Lenovo'dan yılın üçüncü çeyreğinde saniyede 4 cihaz satışı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan yılın üçüncü çeyreğinde saniyede 4 cihaz satışı

Sergilediği performansla yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon akıllı telefon satarak pazarda 5. sıraya yükselen Lenovo, mali tablolarına da bu rakamları yansıtmayı başarıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde firma 9.8 milyar dolar gelir elde ederken, yıl bazında yüzde 13 artış yaşadı. Firmanın vergi öncesi karı 265 milyon dolar iken net kar 220 milyon dolar oldu. Kasada biriken nakit rezervi ise 2.6 milyar dolar.

Lenovo 10 milyon akıllı telefon sevkiyatının yanında 2.3 milyon ünite tablet modeli satışı gerçekleştirdi. PC pazarındaki liderliğini sürdüren Lenovo, yaklaşık 17 milyon PC satışı ile toplam ürün sevkiyatını 29 milyona yükseltti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 36 artış anlamına geliyor.

Lenovo bu rakamlara göre saniyede 4 cihaz satarak kendi tarihinde yeni bir rekora imza atmış oldu. Firmanın tepe yöneticisi Yang Yuanqing PC pazarının toparlanmaya başladığını ve tablet pazarının ise yükselişini üsrdürdüğünü dile getirdi. 

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1733 Yorum Yaz
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jay jay justified 5 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 5 yıl
Son yıllarda müthiş çıkışlar yaptı gerçekten ama tr yi çok önemsemiyor bence ürün çeşidine bakılacak olursa :/
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darkaura 5 yıl
Demekki sadece cinde satiyor. Tek basina cin pazari yeter.
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wolf silver 5 yıl
adamlar 10 milyon akıllı telefon satıyor ben bır tane bıle gormedım.. bırak akıllı telefonunu akılsız telefonlarını bıle gormedım...:D :D
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Master_Evil 5 yıl
resmini bile görmedim lenovo telefon?
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SuperSantorelli 5 yıl
Valla nedense ben hiç çevrem'de ve piyasa'da lenovo kullanan kişi görmedim..
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Balawitz 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

Valla nedense ben hiç çevrem'de ve piyasa'da lenovo kullanan kişi görmedim..

Çünkü Türkiye'de satılmıyor.
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Kasatka 5 yıl
Miix 2 ne zaman cikiyor, onu bekliyorum ama hic haber yok, guya gectigimiz ay satisa cikacakti.
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JoeyBane 5 yıl
Lenovo mobil pazarda büyük işler başardı. Arkasında sağlam bir kitlesi var. Çizgisini bozmazsa daha da iyi işler çıkartır.
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jay jay justified 5 yıl
Yeni ölçü birimimiz: Ürün/Saniye
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