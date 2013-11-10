Lenovo'dan yılın üçüncü çeyreğinde saniyede 4 cihaz satışı





Sergilediği performansla yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon akıllı telefon satarak pazarda 5. sıraya yükselen Lenovo, mali tablolarına da bu rakamları yansıtmayı başarıyor.





Yılın üçüncü çeyreğinde firma 9.8 milyar dolar gelir elde ederken, yıl bazında yüzde 13 artış yaşadı. Firmanın vergi öncesi karı 265 milyon dolar iken net kar 220 milyon dolar oldu. Kasada biriken nakit rezervi ise 2.6 milyar dolar.





Lenovo 10 milyon akıllı telefon sevkiyatının yanında 2.3 milyon ünite tablet modeli satışı gerçekleştirdi. PC pazarındaki liderliğini sürdüren Lenovo, yaklaşık 17 milyon PC satışı ile toplam ürün sevkiyatını 29 milyona yükseltti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 36 artış anlamına geliyor.





Lenovo bu rakamlara göre saniyede 4 cihaz satarak kendi tarihinde yeni bir rekora imza atmış oldu. Firmanın tepe yöneticisi Yang Yuanqing PC pazarının toparlanmaya başladığını ve tablet pazarının ise yükselişini üsrdürdüğünü dile getirdi.

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1733