Lenovo'nun A7600-M modeli gün yüzüne çıktı

Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo bir süredir akıllı telefon sektöründe de kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Motorola'yı da bünyesine kattıktan sonra geçtiğimiz yıl yüksek satış rakamlarına ulaşan üreticini yeni bir modeli sızıntılarla gün yüzüne çıktı.

A7600-M modeli olduğu iddia edilen görsellere baktığımızda ilk olarak metal çerçeve dikkat çekiyor Bunun dışında tasarım olarak çok fazla detay ekstra detay göze çarpmıyor. Teknik detaylara göz atacak olursak sızıntılar cihazın MT6752 çipseti ile birlikte geleceğini işaret ediyor. Çipsetin detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli 1.7 GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 işlemciyi görüyoruz, grafik birimi olarak ise Mali-T760'e yer verilmiş. 64-bit çipsetin yanı sıra 5.5 inç ekrana sahip olacak cihazın HD çözünürlük sunması bekleniyor.

Cihaz ile ilgili bilgilerin henüz resmiyete kavuşmadığını hatırlatalım. Son olarak yine resmileşmeyen bir başka iddia ise modelin 163 dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Modelin çıkış tarihi de henüz belli değil.

Bunun dışına diğer bileşenlere göz attığımızda isesistem belleğidepolama alanı göze çarpıyor. Depolama kapasitesinin küçük olması dakart slotuna yer verileceğinin bir göstergesi. Kamera konusunda ana kameradaçözünürlüğünde bir kameradan söz edilirken, özçekimler içinön kameraya yer verileceği de iddialar arasında. Son olarakbatarya kapasitesine sahip olması beklenen modelinsürümü üzerine Lenovo'nun özelleştirilmiş arayüzüile birlikte geleceği konuşuluyor.