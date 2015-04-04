Lenovo'nun A7600-M modeli gün yüzüne çıktı

Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo bir süredir akıllı telefon sektöründe de kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Motorola'yı da bünyesine kattıktan sonra geçtiğimiz yıl yüksek satış rakamlarına ulaşan üreticini yeni bir modeli sızıntılarla gün yüzüne çıktı.
A7600-M modeli olduğu iddia edilen görsellere baktığımızda ilk olarak metal çerçeve dikkat çekiyor Bunun dışında tasarım olarak çok fazla detay ekstra detay göze çarpmıyor. Teknik detaylara göz atacak olursak sızıntılar cihazın MT6752 çipseti ile birlikte geleceğini işaret ediyor. Çipsetin detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli 1.7 GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 işlemciyi görüyoruz, grafik birimi olarak ise Mali-T760'e yer verilmiş. 64-bit çipsetin yanı sıra 5.5 inç ekrana sahip olacak cihazın HD çözünürlük sunması bekleniyor.
Bunun dışına diğer bileşenlere göz attığımızda ise 2 GB sistem belleği 8 GB depolama alanı göze çarpıyor. Depolama kapasitesinin küçük olması da Micro SD kart slotuna yer verileceğinin bir göstergesi. Kamera konusunda ana kamerada 13 MP çözünürlüğünde bir kameradan söz edilirken, özçekimler için 5MP ön kameraya yer verileceği de iddialar arasında. Son olarak 3000mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen modelin Android 5.0 sürümü üzerine Lenovo'nun özelleştirilmiş arayüzü VIBE UI 2.5 ile birlikte geleceği konuşuluyor.
Cihaz ile ilgili bilgilerin henüz resmiyete kavuşmadığını hatırlatalım. Son olarak yine resmileşmeyen bir başka iddia ise modelin 163 dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Modelin çıkış tarihi de henüz belli değil.
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Devir değişti.
Eskiden sadece masaüstü bilgisayarlar vardı.
Şimdi laptoplar var.
Bilgisayarların neredeyse yaptığı her işi yapabilen tabletler cep telefonları var.
Eskiden msn vardı. Şimdi whatsapp var.
Eski camlar bardak oldu.