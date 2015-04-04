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Lenovo'nun A7600-M modeli gün yüzüne çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo'nun A7600-M modeli gün yüzüne çıktı
 
Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo bir süredir akıllı telefon sektöründe de kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Motorola'yı da bünyesine kattıktan sonra geçtiğimiz yıl yüksek satış rakamlarına ulaşan üreticini yeni bir modeli sızıntılarla gün yüzüne çıktı.
A7600-M modeli olduğu iddia edilen görsellere baktığımızda ilk olarak metal çerçeve dikkat çekiyor Bunun dışında tasarım olarak çok fazla detay ekstra detay göze çarpmıyor. Teknik detaylara göz atacak olursak sızıntılar cihazın MT6752 çipseti ile birlikte geleceğini işaret ediyor. Çipsetin detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli 1.7 GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 işlemciyi görüyoruz, grafik birimi olarak ise Mali-T760'e yer verilmiş. 64-bit çipsetin yanı sıra 5.5 inç ekrana sahip olacak cihazın HD çözünürlük sunması bekleniyor.
Bunun dışına diğer bileşenlere göz attığımızda ise 2 GB sistem belleği 8 GB depolama alanı göze çarpıyor. Depolama kapasitesinin küçük olması da Micro SD kart slotuna yer verileceğinin bir göstergesi. Kamera konusunda ana kamerada 13 MP çözünürlüğünde bir kameradan söz edilirken, özçekimler için 5MP ön kameraya yer verileceği de iddialar arasında. Son olarak 3000mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen modelin Android 5.0 sürümü üzerine Lenovo'nun özelleştirilmiş arayüzü VIBE UI 2.5 ile birlikte geleceği konuşuluyor.

Cihaz ile ilgili bilgilerin henüz resmiyete kavuşmadığını hatırlatalım. Son olarak yine resmileşmeyen bir başka iddia ise modelin 163 dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Modelin çıkış tarihi de henüz belli değil.
Lenovo'nun A7600-M modeli gün yüzüne çıktı
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
efsane heathrow 4 yıl en beğenilen BekirHan
BekirHan
Eskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberleri o kadar çok yer kaplıyor ki kusmak istiyorum.

Devir değişti.

Eskiden sadece masaüstü bilgisayarlar vardı.

Şimdi laptoplar var.

Bilgisayarların neredeyse yaptığı her işi yapabilen tabletler cep telefonları var.

Eskiden msn vardı. Şimdi whatsapp var.

Eski camlar bardak oldu.
BekirHanEskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberler...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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BekirHan 4 yıl
Eskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberleri o kadar çok yer kaplıyor ki kusmak istiyorum.
Eskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberleri o kadar çok yer kaplıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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pranis 4 yıl
700 lira olursa burayı sallar. iq plusa gerek kalmaz. ama buraya geleceği fiyat LENOVO fiyat farkıyla 1200 başlangıç 1000 lira civarında gezer.
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sercandk 4 yıl
Fiyatına göre yine çok iyi olmuş bir cihaz. Şimdi 8gb depolama da ne abi diyenler çıkar. Bir de fiyatına bakın sonra yorum yapın.
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BekirHan 4 yıl
Eskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberleri o kadar çok yer kaplıyor ki kusmak istiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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efsane heathrow 4 yıl BekirHan
BekirHan
Eskiden DH denildiğinde ekran kartı, yeni işlemci modeli, ilginç cihazlara ait haberler görür dikkatle okurduk. Artık telefon haberleri o kadar çok yer kaplıyor ki kusmak istiyorum.

Devir değişti.

Eskiden sadece masaüstü bilgisayarlar vardı.

Şimdi laptoplar var.

Bilgisayarların neredeyse yaptığı her işi yapabilen tabletler cep telefonları var.

Eskiden msn vardı. Şimdi whatsapp var.

Eski camlar bardak oldu.
1 Yanıt Yanıtla +8
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