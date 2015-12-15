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Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu

Bir süredir ülkemizde de akıllı telefonlarını satışa sunan Lenovo'nun Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri ve güncelleme tarihleri sızdırılan bir görüntüde ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu
 
Çinli üretici Lenovo özellikle büyük pil kapasiteleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor, ancak bir çok kullanıcı için güncelleme desteği de en az pil kapasitesi kadar önemli. Bu durumun farkında olan Çinli üretici Android 6.0 güncellemesi için kendisine bir yol haritası çizmiş durumda. Weibo üzerinden paylaşılan fotoğraf Lenovo'nun güncellemeyi alacak modellerini ve yayınlanma tarihlerini ortaya çıkarıyor.

Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu
 
Fotoğrafa göre Lenovo K3 Note, Lenovo Vibe X3, Lenovo Vibe S1 , Lenovo P1 ve Lenovo A7000 modelleri Android'in şimdilik en güncel sürümü olan 6.0 Marhsmallow'a kavuşacak. Sızan yol haritasına göre ilk etapta K3 Note'un Android 5.1 Lollipop güncellemesi 2016 Ocak ayı itibariyle tamamlanacak. Bunun ardından 2016 Mart ayında Marshmallow güncellemeleri başlayacak ve ilk etapta K3 Note, Vibe X3 ve P1 modelleri için yayınlanacak. Bu modeller için güncelleme desteği ilerleyen aylarda da devam ederken sonrasında Vibe S1,A7000 ve A7000+'da güncelleme sırasındaki yerini alacak.
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a_y_k_u_t 3 yıl en beğenilen
a7000'e verir p70'e vermezsen ayıp edersin lenovo :/
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8585İ 3 yıl
VİBE X2 Dün aldım direkt lolipopa guncelledim..
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ironman 3 yıl

Vibe SHOT düşünenler de de hayal kırıklığı
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kty28 3 yıl
He he darısı Lenovo P70 diyenlerin başına:)
Güncellemenizi aldınız daha ne bekliyonuz telefon orta segment genelde tek güncelleme ile bırakırlar.(4.4.4'den gelmişti.)
Ama A7000 direk lolipop ile gelmişti bakalım hayırlısı.Ona da bir güncelleme sonra bırak

Şaka bir yana baya geç verecekler Marshmelowu.
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taner_bnz 3 yıl
ilk yayınlayanlar değil sorunsuz yayınlayan kazanır
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FreeRun 3 yıl
uçmuş bunlar
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eXXeLanCCe 3 yıl
Bir Vipe P1 kullanıcısı olarak güzel haber. :)
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genesis1 3 yıl
Z2 pro
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unpop 3 yıl
millet 6.0 yı kullanıp sıklamaya bile başladı, bunlar daha 5.1 verecek. 6.0 de 2017 sonunda gelir.
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Seyrim 3 yıl
Ona veririm buna vermem.. Bu ne arkadaş.. Sevgili mi seçiyorsun? Sattığın ürünlerin arkasında dur..
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balcis 3 yıl
android one cihazda gördüğüm kadarıyla jellibon'u kaldıran her donanım marshmallow'u da kaldırabilecek kapasitede.
lenovo normalde güncelleme matrisinde tab2 a7 30'a jelibon vereceğim demesine rağmen tr'de vermedi. insanlar da bulgaristan ve rus romundan tab2 a7 kurdu. şu şekilde marshmallow'u da direkt vermeleri lazım ama yazılımla uğraşmak işlerine gelmiyor.
sattığın donanımın bir de yazılımı var, aynı donanım gibi onun da sorumluluğunu almak zorundasın EEEYYYY LENOVO.
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Cenkay KESER 3 yıl
Adamlar daha 5.1 verecekler. Özel arayüzler yeni güncelleme portlamak bu kadar zor olmamalı. Zira Xiaomi bile direkt olarak kitkattan marsmelowa kayıpsız şekilde geçiş yaptıysa bu firmaların biz nerde hata yapayiyoruz diye kendilerine bir bakmaları gerek.
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a_y_k_u_t 3 yıl en beğenilen
a7000'e verir p70'e vermezsen ayıp edersin lenovo :/
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