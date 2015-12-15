Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu

Çinli üretici Lenovo özellikle büyük pil kapasiteleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor, ancak bir çok kullanıcı için güncelleme desteği de en az pil kapasitesi kadar önemli. Bu durumun farkında olan Çinli üretici Android 6.0 güncellemesi için kendisine bir yol haritası çizmiş durumda. Weibo üzerinden paylaşılan fotoğraf Lenovo'nun güncellemeyi alacak modellerini ve yayınlanma tarihlerini ortaya çıkarıyor.





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Fotoğrafa göre Lenovo K3 Note, Lenovo Vibe X3, Lenovo Vibe S1 , Lenovo P1 ve Lenovo A7000 modelleri Android'in şimdilik en güncel sürümü olan 6.0 Marhsmallow'a kavuşacak. Sızan yol haritasına göre ilk etapta K3 Note'un Android 5.1 Lollipop güncellemesi 2016 Ocak ayı itibariyle tamamlanacak. Bunun ardından 2016 Mart ayında Marshmallow güncellemeleri başlayacak ve ilk etapta K3 Note, Vibe X3 ve P1 modelleri için yayınlanacak. Bu modeller için güncelleme desteği ilerleyen aylarda da devam ederken sonrasında Vibe S1,A7000 ve A7000+'da güncelleme sırasındaki yerini alacak.