Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu

Çinli üretici Lenovo özellikle büyük pil kapasiteleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor, ancak bir çok kullanıcı için güncelleme desteği de en az pil kapasitesi kadar önemli. Bu durumun farkında olan Çinli üretici Android 6.0 güncellemesi için kendisine bir yol haritası çizmiş durumda. Weibo üzerinden paylaşılan fotoğraf Lenovo'nun güncellemeyi alacak modellerini ve yayınlanma tarihlerini ortaya çıkarıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vibe SHOT düşünenler de de hayal kırıklığı
Güncellemenizi aldınız daha ne bekliyonuz telefon orta segment genelde tek güncelleme ile bırakırlar.(4.4.4'den gelmişti.)
Ama A7000 direk lolipop ile gelmişti bakalım hayırlısı.Ona da bir güncelleme sonra bırak
Şaka bir yana baya geç verecekler Marshmelowu.
lenovo normalde güncelleme matrisinde tab2 a7 30'a jelibon vereceğim demesine rağmen tr'de vermedi. insanlar da bulgaristan ve rus romundan tab2 a7 kurdu. şu şekilde marshmallow'u da direkt vermeleri lazım ama yazılımla uğraşmak işlerine gelmiyor.
sattığın donanımın bir de yazılımı var, aynı donanım gibi onun da sorumluluğunu almak zorundasın EEEYYYY LENOVO.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4149 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
lenovo Andorid 6.0 güncellemeleri, lenovo android 6.0 alacak modeller ve