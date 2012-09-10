Lenovo'nun ilk su geçirmez telefonu A660 tanıtıldı





Samsung'un yüksek performanslı Exynos 4 Quad çipsetini satın alarak yeni amiral gemisi K860'ta kullanarak dikkatleri üzerine çeken Lenovo, bugün yine önemli bir adım atarak ilk su geçirmez telefonu A660'ı ülkesinde resmen tanıttı. Toza karşı da dayanıklılığı bulunan IP67 sertifikalı cihaz, çift SIM kart slotuna sahip olacak.

4 inç WVGA (800 x 480 piksel) Gorilla Glass ile korunan LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemci ve PowerVR SGX531 GPU'yla donatılan MediaTek MT6577 çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka, VGA ön kamera, Bleutooth 4.0, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu ve Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzünün mevcut olduğu cihazda 1500mAh'lik bir pile yer verilmiş.

Alt kısmında su geçirmez olduğuna dair bir logonun konumlandırıldığı LePhone A660, 10.5mm kalınlığında tasarlanmış. Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle gelen aygıtın ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı bilinmiyor. WCDMA ve GSM olmak üzere Çin'de yaygın bir şekilde kullanılan iki farklı iletişim teknolojisine destek sunan SIM slotlarıyla Lenovo'nun ICS'li yeni ürününü ilk olarak kendi ülkesinde, daha sonra diğer Asya bölgelerinde tüketiciyle buluşturması bekleniyor.

http://mobile.zol.com.cn/319/3196713.html