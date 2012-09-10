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Lenovo'nun ilk su geçirmez telefonu A660 tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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40
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lenovo'nun ilk su geçirmez telefonu A660 tanıtıldı
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Samsung'un yüksek performanslı Exynos 4 Quad çipsetini satın alarak yeni amiral gemisi K860'ta kullanarak dikkatleri üzerine çeken Lenovo, bugün yine önemli bir adım atarak ilk su geçirmez telefonu A660'ı ülkesinde resmen tanıttı. Toza karşı da dayanıklılığı bulunan IP67 sertifikalı cihaz, çift SIM kart slotuna sahip olacak.
4 inç WVGA (800 x 480 piksel) Gorilla Glass ile korunan LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemci ve PowerVR SGX531 GPU'yla donatılan MediaTek MT6577 çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka, VGA ön kamera, Bleutooth 4.0, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu ve Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzünün mevcut olduğu cihazda 1500mAh'lik bir pile yer verilmiş.
Alt kısmında su geçirmez olduğuna dair bir logonun konumlandırıldığı LePhone A660, 10.5mm kalınlığında tasarlanmış. Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle gelen aygıtın ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı bilinmiyor. WCDMA ve GSM olmak üzere Çin'de yaygın bir şekilde kullanılan iki farklı iletişim teknolojisine destek sunan SIM slotlarıyla Lenovo'nun ICS'li yeni ürününü ilk olarak kendi ülkesinde, daha sonra diğer Asya bölgelerinde tüketiciyle buluşturması bekleniyor. 
Lenovo'nun ilk su geçirmez telefonu A660 tanıtıldı
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http://mobile.zol.com.cn/319/3196713.html Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
suya değilde darbeye dayanıklı olması bence daha önemli.
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Blindfire 6 yıl
Telefonun Fiyatı 100 dolardan 160 dolara çıktı sebep ne acaba_?
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oguzhant 6 yıl
lenovo laptoplarındn ne cektım be
3 tane sıfırı elımde can verdı 2 tamesı kutusundan cıktıgında olu pixelliydi.
alınmaz...
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razr58 6 yıl oguzhant
oguzhant

lenovo laptoplarındn ne cektım be
3 tane sıfırı elımde can verdı 2 tamesı kutusundan cıktıgında olu pixelliydi.
alınmaz...

hocam su an lenovo y580 serisi bir laptop kullanıyorum ki çok çok memnunum. Bundan önce de hemen hemen her markaya ait bir laptop alıp kullanmışlığım var. Konuya gelirsek lenovo a660 cep telefonundan yaklasık olarak 6 tane almısşlığım var tabi çoğu hediye edildi. Bununla beraber lenovo ya ait, lenovo a800, lenovo a820, lenovo s820, lenovo p770, lenovo p780 cihazlarını kullandım ve de su an yakın cevremdekıler de kullanmakta. Hiçbir anlamda sorun yasayan surası da boyle olsaydı diyen bir geri dönüş olmadı. Hepsi fiyat performans olarak çok çok iyiler. Benım bu konudakı dusuncem turkıyede 750 tl ye kadar alınabilecek tüm markalara ait androidli cihazlardan kat ve kat daha üstün ve iyidir. Çin telefonlarına genel olarak bakarsak 2 tane jiayu g3s, 5 tane jiayu g4 alıp cevremdeki insanlar kullanmaktadır. Son zamanlara bakarsanız lenovo dünyanın en çok satış yapan 3. cep telefonu firmasıdır. bkz google.
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Blindfire 6 yıl
Lenovo en iyi akilli telefon ureticilerinden biridir. Ve onlarca modeli vardir. Sadece ulkemizde satista degildir. Bir arastirin ozellikle K serisi modellerine bakin[:'(
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Lethero 6 yıl
Htc desire s gibi ayni tasarim
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DH Misafiri 6 yıl
Ben tel alacamda htc deseir z mi lenova a660
He 1de 12yasındayım okuldan dersaneye ordanda kampa yani bu tellerden hangisi iii
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SPeaky 6 yıl
Tamam su geçirmez telefon yaparsın da,bu özellikler ne böyle 512 MB Ram? Bari güçlü bir şey yapsaydın.
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CertificatedStaff 6 yıl
Donanım olmamış lenovo
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kırmızımercimek 6 yıl SPeaky
SPeaky

Tamam su geçirmez telefon yaparsın da,bu özellikler ne böyle 512 MB Ram? Bari güçlü bir şey yapsaydın.

2012 Eylül'ünde piyasaya çıkan telefonlarda durum neydi acaba?
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefona çamur atıp, bilip bilmeden saçma sapan yorum yapanlara sesleniyorum: bu telefonu kargo dahil 95 dolara (www.aliexpress.com) aldım. kullanıyorum. net, mail, googleplay, ... ne istersen var! siz hala distribitörleri zengin edip aynı malı on katı fiyatına kullanın!
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die_caprio 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefona çamur atıp, bilip bilmeden saçma sapan yorum yapanlara sesleniyorum: bu telefonu kargo dahil 95 dolara (www.aliexpress.com) aldım. kullanıyorum. net, mail, googleplay, ... ne istersen var! siz hala distribitörleri zengin edip aynı malı on katı fiyatına kullanın!





memleketimizde 95 dolara renkli ekran telefon dahi alınmazken hala mala çöp diyorlar.Lenovo P770 kullanıcısıyım çok kaliteli her yönüyle.bin liraya aldıkları telefona 100 basar.her yönüyle.
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mesincır 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefona çamur atıp, bilip bilmeden saçma sapan yorum yapanlara sesleniyorum: bu telefonu kargo dahil 95 dolara (www.aliexpress.com) aldım. kullanıyorum. net, mail, googleplay, ... ne istersen var! siz hala distribitörleri zengin edip aynı malı on katı fiyatına kullanın!

Gümrükte yakalansaydı görürdün o zaman. Vergisi ödenmemiş kaçak malınla övünmen çok saçma.
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scankurban 6 yıl DH Misafiri
Link verirmisin.
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Blindfire 6 yıl
Baska kullann varmi soracaklarim var mi?
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1tiger1 6 yıl
Çöp
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Srcn81 6 yıl
Vay güzelmiş.
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ByKodhan 6 yıl
casperdan sonra lenova ne oluyor bu üreticilere...
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UçanAtPegasus 6 yıl
Neden Lenovo neden sen
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