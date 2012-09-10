Lenovo'nun ilk su geçirmez telefonu A660 tanıtıldı

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Samsung'un yüksek performanslı Exynos 4 Quad çipsetini satın alarak yeni amiral gemisi K860'ta kullanarak dikkatleri üzerine çeken Lenovo, bugün yine önemli bir adım atarak ilk su geçirmez telefonu A660'ı ülkesinde resmen tanıttı. Toza karşı da dayanıklılığı bulunan IP67 sertifikalı cihaz, çift SIM kart slotuna sahip olacak.
4 inç WVGA (800 x 480 piksel) Gorilla Glass ile korunan LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemci ve PowerVR SGX531 GPU'yla donatılan MediaTek MT6577 çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka, VGA ön kamera, Bleutooth 4.0, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu ve Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzünün mevcut olduğu cihazda 1500mAh'lik bir pile yer verilmiş.
Alt kısmında su geçirmez olduğuna dair bir logonun konumlandırıldığı LePhone A660, 10.5mm kalınlığında tasarlanmış. Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle gelen aygıtın ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı bilinmiyor. WCDMA ve GSM olmak üzere Çin'de yaygın bir şekilde kullanılan iki farklı iletişim teknolojisine destek sunan SIM slotlarıyla Lenovo'nun ICS'li yeni ürününü ilk olarak kendi ülkesinde, daha sonra diğer Asya bölgelerinde tüketiciyle buluşturması bekleniyor.
http://mobile.zol.com.cn/319/3196713.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 tane sıfırı elımde can verdı 2 tamesı kutusundan cıktıgında olu pixelliydi.
alınmaz...
hocam su an lenovo y580 serisi bir laptop kullanıyorum ki çok çok memnunum. Bundan önce de hemen hemen her markaya ait bir laptop alıp kullanmışlığım var. Konuya gelirsek lenovo a660 cep telefonundan yaklasık olarak 6 tane almısşlığım var tabi çoğu hediye edildi. Bununla beraber lenovo ya ait, lenovo a800, lenovo a820, lenovo s820, lenovo p770, lenovo p780 cihazlarını kullandım ve de su an yakın cevremdekıler de kullanmakta. Hiçbir anlamda sorun yasayan surası da boyle olsaydı diyen bir geri dönüş olmadı. Hepsi fiyat performans olarak çok çok iyiler. Benım bu konudakı dusuncem turkıyede 750 tl ye kadar alınabilecek tüm markalara ait androidli cihazlardan kat ve kat daha üstün ve iyidir. Çin telefonlarına genel olarak bakarsak 2 tane jiayu g3s, 5 tane jiayu g4 alıp cevremdeki insanlar kullanmaktadır. Son zamanlara bakarsanız lenovo dünyanın en çok satış yapan 3. cep telefonu firmasıdır. bkz google.
He 1de 12yasındayım okuldan dersaneye ordanda kampa yani bu tellerden hangisi iii
2012 Eylül'ünde piyasaya çıkan telefonlarda durum neydi acaba?
memleketimizde 95 dolara renkli ekran telefon dahi alınmazken hala mala çöp diyorlar.Lenovo P770 kullanıcısıyım çok kaliteli her yönüyle.bin liraya aldıkları telefona 100 basar.her yönüyle.
Gümrükte yakalansaydı görürdün o zaman. Vergisi ödenmemiş kaçak malınla övünmen çok saçma.
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