Lenovo'nun yeni akıllı telefonları internete sızdı





Geçen yılı akıllı telefon pazarında önemli başarılarla kapatan Lenovo'nun bu yıl için de agresif bir hazırlık içerisinde olduğunu belirtmiştik. Hem daha fazla pazara açılmak isteyen hem de ürün gamını artırmak isteyen firma, MWC 2015 etkinliğinde adeta şov yapacak.

Son sızan bilgilere göre Lenovo fuarda 5 yeni akıllı telefon lansmanı yapacak. Bunlar Vibe, S ve P serilerine ait olacak. Bilgilerden anladığımız kadarıyla Lenovo bu yıl biraz daha tasarıma yönelecek ve metal alaşımlara ağırlık verecek.

Sızan modeller sırasıyla Lenovo Vibe X3, Vibe S1, Vibe P1, Vibe P1 Pro ve Vibe Shot olacak. Ancak Lenovo'nun tüm modelleri Vibe serisi altında toplama ihtimali üzerinde duruluyor. Yani bu sene P veya S gibi seriler olmayacak.

Lenovo Vibe X3 modeli 5.5 inçlik Full HD ekran yanında HiFi 3.0 stereo ses sistemi, 20MP çözünürlüğünde kamera, metal ve kenarları yuvarlatılmış kasa tasarımı şeklinde özelliklere sahip. Lenovo Vibe S1 ise arka kısmı cam kaplama ile dikkat çekiyor.

Lenovo Vibe P1 modelinde 64-bitlik 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, LTE desteği, 4000mAh gücünde batarya, hızlı şarj özelliği, Android 5.0 şeklinde özellikler mevcut. Vibe P1 Pro modelinde ise bu özelliklere ek olarak parmak izi okuyucu ve 5000mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Yani tüm Vibe cihazları sınıflarında öne çıkan özelliklere sahip olacak.

Lenovo Vibe Shot modelini ise bu haberimizde sizlere aktarmıştık. Lenovo'nun yeni modellerinin tüm detayları ve fiyatlandırması ise gelecek ay başındaki MWC 2015 fuarında belli olacak.









http://androidheadlines.com/2015/02/lenovo-vibe-x3-s1-p1-p1-pro-leak-specifications-pictures-mwc.html