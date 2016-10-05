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Leonardo DiCaprio, Elon Musk'ın Mars yolculuklarına kayıt yaptırdı

Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı Mars planları ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun ilgisini çekmişe benziyor. DiCaprio'yu, Kızıl Gezegen'e gitmek için bir uzay gemisine binerken görebiliriz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hollywood'un özellikle de son 20 yılına damgasını vuran Leonardo DiCaprio, çok beklediği Oscar ödülünü de elde etmesiyle beraber sinema sektöründe neredeyse kazanılabilecek başka hiçbir şey bırakmadı. Ünlü aktör bu durumdan sıkılmış olacak ki şimdilerde Mars'a gitmenin planlarını yapmaya başlamış.

Leonardo DiCaprio, dün gece Beyaz Saray'da düzenlenen bir iklim değişikliği konuşmasının konuklarından birisiydi. İklim değişikliği hakkında yaptığı çalışmalarıyla da bilinen ünlü aktör, ABD başkanı Barack Obama ve iklim uzmanı Dr. Katharine Hayhoe ile beraber katıldığı bu konuşma sırasında, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Mars yolculuklarına katılmak için kayıt olduğunu açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı"
Elon Musk ve Mars yolculukları konusu, Dr. Hayhoe'nin iklim değişikliği hakkında yaptığı bir konuşma sırasında gündeme geldi. Normal insanların da artık bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirten Hayhoe, "Gerçek şu ki, eğer bu gezegen üzerinde yaşayan bir insansınız - ki büyük çoğunluğumuz öyle, değil mi? Tabi bir Mars yolculuğu için kayıt yaptırmadıysanız..." şeklinde konuşurken sonrasında Elon Musk'ın ölümcül Mars planlarına katılmayı düşünen insanları da "çılgın" olarak nitelendirdi. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio da işte tam bu sırada "Ben kayıt yaptırdım." diyerek Mars yolculuklarına katılmayı planladığını açıkladı.

İklim bilimcisi Dr Hayhoe bu durumun ardından daha önce söylediği "çılgın" kelimesini geri aldı ancak başkan Barack Obama araya girerek DiCaprio'ya, "Bence kendisi de çılgın olduğunu anlayacaktır." şeklinde bir espri yaptı.

Tabi DiCaprio gerçekten de Mars'a gitmeyi planlıyor mu bilemiyoruz; ancak Elon Musk'ın 27 Eylül'de anlattığı tüm bu planlar kusursuz bir şekilde işlediği takdirde binlerce insanın Kızıl Gezegen'e gidebileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla DiCaprio olmasa bile birçok ilginç insanın Mars'a gitmek için yarışa girmesi epey olası görünüyor.


https://www.inverse.com/article/21717-leonardo-dicaprio-barack-obama-elon-musk-mars-trio-sxsl Yorum Yaz
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
O ayı saldırısından kurtulduysam marsta da ölmem diye düşünmüş olabilir :)
1 Yanıt Yanıtla +23
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FRAPS_TR 3 yıl
Tamamen reklam 10 yıl sonra trafiğe takıldım roketin kalkışını kaçırdım der :-)
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Mr.ED 3 yıl
Kusura bakma leo o rolü Matt Damon kaptı.
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1 Avatar
mahmut716 3 yıl
ne saçma haber sunumu bu böyle... canı sıkılmıșta marsa gidecek
belkim adam geleceğim teknolojisine önayak oluyor?
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ozkan_tpc 3 yıl
200 bin doları topliyim yan koltuğa rezervasyon alırım
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gs09gs09 3 yıl
Dublorunu yollar ellam
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fırat.ç. 3 yıl
Yorumlar cok guzel
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Krone 3 yıl
Adam Oscar'ı alarak dünyadaki misyonunu tamamladı.
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mavizaman 3 yıl
yakışır leoya.
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odb.odb 3 yıl
Gitmez. Yemez.
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kubilaymen78 3 yıl
Osıkar leo
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gxhero 3 yıl
Adam küvette ölü bulunacağıma marsta ölürüm diyor olabilir keza amerika da ünlü oyuncuların sonu bu oluyor.
Birde, biri rol yapar biri efsane yazar DiCaprio ödül alamaması ile bile efsane oldu bence, yürü seni kesseler de acımaz be... :P
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Zaym1n 3 yıl
Reklamda olabilir ama Leonardo'nun reklama ihtiyacı olduğunu sanmıyorum.
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hasanandnexus 3 yıl
Oskardan sonra bir cesaret gelmiş ??
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