Letgo, Emlak kategorisini ekleyerek sektöre giriş yaptı

Genelde 2. el eşya alım satım ilanlarının yayınlandığı alış veriş platformu Letgo, yakın zamanda bünyesine eklediği araba kategorisinden sonra şimdi de emlak kategorisini ekledi. Ocak ayında ABD'de başlattığı emlak ilanlarına Türkiye'yi de dahil etmiş oldu.



Uygulamanın hali hazırda 75 milyon kullancısı bulunmasına rağmen, kendi kategorisindeki uygulama marketlerinde zirveyi hedefliyor. Özellikle Apple Store'da Top Free Shopping (en popüler ücretsiz alış veriş uygulamaları) kategorisinde üçüncü olan Letgo, yeni emlak hamlesini globalleştirip zirveyi zorlayacağı benziyor.



Daha önce yeni eklenen özellik hakkında açıklama yapan Letgo’nun kurucu ortağı Alec Oxenford, "snowboard’dan SUV’ye, uygulamanın ihtiyaç duyulmayan şeyleri kolayca listelemek için yola çıktığını, şimdi de yeni özellik sayesinde iki odalı bir daire gibi ihtiyaç duyulan şeyleri de herkesin kendi mahallesinde bulabilmesini kolaylaştırdıklarını" dile getirdi.



Emlak kategorisinde eklenecek olan ilanlar şuan bireysel kullanıcıları kapsıyor. Kurumsal bir ilan giriş sistemi henüz yok. İlerde kurumsal müşteri desteği olup olmayacağı hakkında da bir bilgi aktarılmış değil.

Emlak ilanı vermek için eşyalarını sat butonuna bastıktan sonra emlak kategorisini seçip, satmak/kiralamak istediğiniz evin, işyerinin, arsanın v.s. resimlerini ve kısa tanıtımını ekleyerek ücretsiz bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

iOS için Letgo uygulamasını buradan , Android için Letgo uygualamasını da buradan indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.