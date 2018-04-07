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Letgo, Emlak kategorisini ekleyerek sektöre giriş yaptı

İkinci el eşya listeleme servisi Letgo, emlak kategorisini ABD'den sonra Türkiye için de aktif etti. Artık Letgo ile emlak ilanı verebilir, yakın çevremizdeki emlak ilanlarına göz atabileceğiz.
1 yıl
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13
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Genelde 2. el eşya alım satım ilanlarının yayınlandığı alış veriş platformu Letgo, yakın zamanda bünyesine eklediği araba kategorisinden sonra şimdi de emlak kategorisini ekledi. Ocak ayında ABD'de başlattığı emlak ilanlarına Türkiye'yi de dahil etmiş oldu.

Uygulamanın hali hazırda 75 milyon kullancısı bulunmasına rağmen, kendi kategorisindeki uygulama marketlerinde zirveyi hedefliyor. Özellikle Apple Store'da Top Free Shopping (en popüler ücretsiz alış veriş uygulamaları) kategorisinde üçüncü olan Letgo, yeni emlak hamlesini globalleştirip zirveyi zorlayacağı benziyor.

Daha önce yeni eklenen özellik hakkında açıklama yapan Letgo’nun kurucu ortağı Alec Oxenford, "snowboard’dan SUV’ye, uygulamanın ihtiyaç duyulmayan şeyleri kolayca listelemek için yola çıktığını, şimdi de yeni özellik sayesinde iki odalı bir daire gibi ihtiyaç duyulan şeyleri de herkesin kendi mahallesinde bulabilmesini kolaylaştırdıklarını" dile getirdi.

Emlak kategorisinde eklenecek olan ilanlar şuan bireysel kullanıcıları kapsıyor. Kurumsal bir ilan giriş sistemi henüz yok. İlerde kurumsal müşteri desteği olup olmayacağı hakkında da bir bilgi aktarılmış değil.
Emlak ilanı vermek için eşyalarını sat butonuna bastıktan sonra emlak kategorisini seçip, satmak/kiralamak istediğiniz evin, işyerinin, arsanın v.s. resimlerini ve kısa tanıtımını ekleyerek ücretsiz bir şekilde yayınlayabilirsiniz.
iOS için Letgo uygulamasını buradan, Android için Letgo uygualamasını da buradan indirebilir veya güncelleyebilirsiniz. 

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AlicanNalbat 1 yıl en beğenilen
Koca ülkenin piyasasının sahibinden.com belirler oldu. Altarnatif iyidir.
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FRAPS_TR 1 yıl
Bu uygulamada aradigin hiçbirseyi bulamiyorsun. Genelde google görsellerden ariyorum alacagim şeyi.

Görsellerde , mesela telefon için " htc10 letgo "yazip aratin.
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intel7mix 1 yıl
Rekabet her zaman iyidir
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ltrg 1 yıl
Uygulama cok kullanissiz.Karisik bi duzen kategori filtreleme vs yok.Sahibinden .com a herkes alisdi ve duzen var.Letgo arapsaçı.
Ayrica anlam veremedigim sekilde ne giris ne de uyelik yapabiliyorum.Destege yazdik.Sorunu cozemediler.sanirim.ban yedim.Bende kaldirdim.
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OmeaR 1 yıl
Önce arama sistemini bir düzeltsinler.
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tostumm 1 yıl
Letgo gibi bir sürü bu applerle emlakçılıkda bitiyor. Ortada full otonom bir sistem var. Robotlar iş gücünü gerektiren işleri el Eşya,elektronik cihaz satışı yapan robotlar iş gücü yine önemli. Bu Işçi kesimi oluşturuyor. Otonomlaşmada ise olayın tamamen farklı olacağını düşünürsek,işsiz kalacak kişi çok.Türkiye için düşünürsek,işsiz kalacak daha da çok. Türkiye'de, işsiz kalacak işçi kesimi çoktan oluştu. Otonomlaşmada ise olayın tamamen farklı olacağını düşünürsek,işsiz kalacak Türkiye nüfusu içinde Robotlar yeni iş gücünü önemli hale getirecek. Işçi kesimi önems,z kalacak. Otonomlaşmada ise olayın tamamen farklı olacağını Aynı konunun sanayi devriminde iş gücü tekrarlayacak şekilde yine önemli olacak. Otonomlaşmada ise olayın tamamen farklı olacağını düşünürsek,işsizlik önemli olmayacak. Işçi kesimi kalmayacak. Otonomlaşmada ise olayın tamamen farklı bir boyuta doğru yol alacak doğru şekilde analiz edersek , Türkiye yeni bir döneme girecek işsiz kalan olmayacak yine Türkiye içindeki insanların kişi başı geliri çok daha iyi olacak diye düşünüyorum.
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dostum kertenkele 1 yıl
Çok kullanışsız bir uygulama rezalet
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glekker 1 yıl
web sektorunun bitirmeyecegi meslek kalmayacak herhalde
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AlicanNalbat 1 yıl en beğenilen
Koca ülkenin piyasasının sahibinden.com belirler oldu. Altarnatif iyidir.
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kımyasal 1 yıl
Alışveriş konseptindeki bu değişim düşündürücü,dijitalleşme emlak işi yapan emlakçıları ekarte edecektir.Diğer sektörlerden örnek vermek gerekirse Amazon mağazaları arttıkça kasiyerlik vb. işler olmayacak.Letgo vb. uygulama üzerinden alım-satım işleri 2. el Eşya,elektronik cihaz satışı yapan işletmeleri etkileyecek.Yakın zamanda kullanılacak drone kargo ile kargoculuk değişime uğrayacak.Saymadığım daha çoğu sektörde bulunan ''insanlar'' işsiz kalacak.Türkiye için düşünürsek,işsiz kalan insanlar laboratuvar ortamında çalışacak düzeyde olmadığına göre bu insanlar nereye s...cak görüntüleri ile karşı karşıya kalabiliriz.
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broodofqueen 1 yıl kımyasal
Aynı konu sanayi devriminde de konuşuldu. Herşey otomatik olacaksa, insan ne yapacak? İyi o zaman, teknoloji gelişmesin, oturalım köşemizde. Değil mi?
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