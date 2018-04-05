Uber'e yerli rakip geldi: @taksi

Aylardır süren Uber ve sarı taksi çekişmesi şiddete varan olaylar doğurmuş ve adeta Türkiye'nin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelmişti. Görünen o ki bu çekişme yeni bir platforma taşınıyor. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu, Uber'e rakip olacak yerli taksi uygulaması @ataksi'yi basına tanıttılar.

Uygulamada 3 farklı taksi seçeneği mevcut

Bir süredir çalışmaları devam eden @taksi uygulaması ile akıllı telefonlarınız ile 7 gün 24 saat taksi çağırabiliyorsunuz. Tıpkı Uber uygulamasında olduğu gibi gideceğiniz noktayı ve ücretini sistem üzerinden hesaplayabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Buna ek olarak ödemeleri ise BKM Express, Kredi / Banka Kartı veya Nakit olarak yapabiliyorsunuz.

Sisteme kayıtlı kullanıcılar 3 çeşit taksi hizmeti alabiliyorlar. Uygulamada normal taksinin yanında, Turkuvaz Taksi ve Siyah VIP Taksi seçenekleri mevcut. Turkuvaz olarak tabir edilen taksiler %15, Siyah VIP taksiler ise taksimetrenin iki katı ücretle çalışacak ve yolcular taksi şoförlerini puanlayabilecekler. Yapılan açıklamada uygulamadan elde edilecek gelirin belli bir bölümü ile şoförlere eğitimler verileceği de belirtiliyor.

Şimdilik İstanbul'da hizmet veren @taksi'nin mobil uygulamalarına aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz: