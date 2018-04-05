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Uber'e yerli rakip geldi: @taksi

Uber'in Türkiye'de hizmet vermesini istemeyen taksiciler dev şirkete rakip olacak bir sistem kurdu. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin desteklediği ve @taksi adı verilen uygulamanın detayları:
1 yıl
7,8b
1
49
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Aylardır süren Uber ve sarı taksi çekişmesi şiddete varan olaylar doğurmuş ve adeta Türkiye'nin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelmişti. Görünen o ki bu çekişme yeni bir platforma taşınıyor. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu, Uber'e rakip olacak yerli taksi uygulaması @ataksi'yi basına tanıttılar.

Uygulamada 3 farklı taksi seçeneği mevcut

Bir süredir çalışmaları devam eden @taksi uygulaması ile akıllı telefonlarınız ile 7 gün 24 saat taksi çağırabiliyorsunuz. Tıpkı Uber uygulamasında olduğu gibi gideceğiniz noktayı ve ücretini sistem üzerinden hesaplayabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Buna ek olarak ödemeleri ise BKM Express, Kredi / Banka Kartı veya Nakit olarak yapabiliyorsunuz.
Sisteme kayıtlı kullanıcılar 3 çeşit taksi hizmeti alabiliyorlar. Uygulamada normal taksinin yanında, Turkuvaz Taksi ve Siyah VIP Taksi seçenekleri mevcut. Turkuvaz olarak tabir edilen taksiler %15, Siyah VIP taksiler ise taksimetrenin iki katı ücretle çalışacak ve yolcular taksi şoförlerini puanlayabilecekler. Yapılan açıklamada uygulamadan elde edilecek gelirin belli bir bölümü ile şoförlere eğitimler verileceği de belirtiliyor.
Şimdilik İstanbul'da hizmet veren @taksi'nin mobil uygulamalarına aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz:

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ProsesMuhendisi 1 yıl en beğenilen
Sorunun hala Uber ya da başka bir şirket olmadığını anlayamadılar. Sorun insanlar. Uyuşturucu kullanan, sol tarafında sopa olan, uyanıklığın en babasının yapıp daha fazla para almaya çalışan ve sicili kabarık adamlar taksi şoförü oluyor. İnsanlar zaten düzgün olsa Uber piyasadan çekilirdi.
Sorunun hala Uber ya da başka bir şirket olmadığını anlayamadılar. Sorun insanlar. Uyuşturucu kullanan, sol tarafında sopa olan, uyanıklığın en babasının yapıp ...
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krach55 1 yıl
Milletin uberi tercih etmesinin sebebi kaliteli ve uygun fiyat olması yönünde fakat bu uygulama 2 katı ücretine kadar çıkartıyor. Tercih edip kullanan olur mu bilmem fakat kullanan sayısı nadir olur.
Milletin uberi tercih etmesinin sebebi kaliteli ve uygun fiyat olması yönünde fakat bu uygulama 2 katı ücretine kadar çıkartıyor. Tercih edip kullanan olur mu b...
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Rachsuchtig 1 yıl
@taksi, iTaksi, biTaksi böyle farklı farklı sistemler yerine bir tane sistem olacak gittikçe tüm Türkiyede yaygınlaştırılacak. Bunu yapmak bu kadar zor olmasa gerek
@taksi, iTaksi, biTaksi böyle farklı farklı sistemler yerine bir tane sistem olacak gittikçe tüm Türkiyede yaygınlaştırılacak. Bunu yapmak bu kadar zor olmasa g...
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fthkn 11 ay
Dünyadaki en yozlaşmış yolsuzlaşmış ülkelerden biri Türkiye. Taksicilik de simgesi gibi bu düzenin. Kokuşmuş çarpık hukuksuz mantıksız rekabetten kaliteden yoksun. tam bir zorbalık düzeni. Herşey değişir. Önemli olan değişimi istemektir.
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justruth 1 yıl
Tabir artık değiştir. "Taksiye Binme" değil "Taksinin bize binmesi"..
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kumdanşato 1 yıl
vip araçlar için iki kat fiyat uygulanıyormuş. Ataksinin kullanıcı yorumlarına verdiği cevaplar bomba
daha yapıcı olması gerekir
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aktassa 1 yıl
Bence gelirlerinin bir kısmı ile eğitim verme işini revize edip, elde ne var ne yoksa eğitime harcamalar. Zihniyet değiştirmek pahalıya mal olacak gibi ama o esnada elin uber i pastasını yer yer gider.
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alemburda34 1 yıl
Kullandiklarim:
Careem, Uber, bitaksi
Encok kullandigim ise ekonomik olmasi sebebiyle careem ancak yerli bir uygulama ariyorsaniz bitaksidende gayet memnun kalirsiniz.
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DH Misafiri 1 yıl
Ultra ötesi amatör logo ve yazı fontları... yine süpersiniz sarı taxiler... böyle devam edin her şey çok güzel olacak. UBER +++
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spirituals 1 yıl
Sorunun taksi yada araç değil de "taksiyi süren kişi" olduğunu halen çözemedi. Adamların beyinleri çok garip çalışıyor.
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NimbleSoul 1 yıl
Uygulama yorumları ve şirketin cevapları on numara. Yemeksepetinde atarlı bir çiğ köfteci vardı onun gibi saydırmış adamlar. :D Birde olumlu yorumların bazılarındaki yazım hataları-tarzı ve verilen cevaplardaki yazım hataları-tarzı aynı olduğu dikkatimi çekti. Birde profil fotoğrafları(ön yargılı olmak istemem ama bir gariplik var) hiçte online taksi hizmeti kullanacakmış gibi durmayan tiplerle dolu. Yoksa... :D
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HakanG22 1 yıl
Bugün ilk defa Uber kullandım acayip memnun kaldım şoför çok kibardı araç tertemiz mercedes vito 10 numaraydı valla
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ssbrutality 1 yıl
En kısa sürede batması dileğiyle..
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