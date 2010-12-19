Lexus CT-200h Hybrid'in detayları ve Amerika satış fiyatı belli oldu

Ünlü Japon otomobil üreticisi Toyota'nın premium otomobiller üreten markası Lexus, 5.hybrid otomobilini de piyasaya çıkarıyor.Hybrid otomobil uzmanı olarak gösterilen Toyota ile beraber geliştirilen CT-200h Hybrid'in özellikle Amerika'da önemli satış başarısına ulaşması bekleniyor.

Amerika'da satılan Lexus modelleri arasında en düşük fiyat etiketine sahip olacak model olan CT-200h Hybrid'in 5 kapılı versiyonu 29.995 Dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak. Amerika'daki lüks hybrid otomobil satışlarının %90'ını Lexus modellerinin oluşturduğu düşünüldüğünde iddialı bir fiyatla satışa çıkarılan CT-200h ile bu başarının daha da artması bekleniyor.

Otomobilde görev alan 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motor ve elektrik motoru toplamda 134 beygir güce ulaşabiliyor. Güçlü motorları sayesinde 0'dan 100 kilometre/saat hıza 9.8 saniyede ulaşabilen otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 5.6 litre/100 kilometre olarak açıklanmış. CT-200h Hybrid'in 2011 Mart ayının başında teslim edilemeye başlanacağı belirtiliyor.