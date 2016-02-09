Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?





Lexus, LC500’ü gün yüzüne çıkardığında, kimse firmanın LF-LC konsept tasarımlarını hayata geçireceğine inanmıyordu. Üzerinde büyük ilgi uyandıran spor otomobil, yeni 10 ileri şanzımanı, 5.0 litre 467 beygirlik V8 motoru ve markanın diğer modellerine kıyasla artırılmış yol tutuş kabiliyeti ile Lexus’un bu aralar göz bebeği konumunda.





SL’e kıyasla daha iyi bir görünüme sahip olduğu kanaati yaygın olan LC500’ün, rakiplerinin bu segmentte pazar paylarından aşırmalar yapacağına inanılıyor. SL’in açılır tavanı ve sahip olduğu 4 farklı motor seçeneğinin yanında ( 6.0 litre V12 , 5.5 litre V8, 4.7 litre V8, 3.5 litre V6) tek motor seçeneği ile sunulan LC500’ün yerini sağlamlaştırması için atması gerekli diğer büyük adım da açılır tavan olarak gösteriliyor.





Otomobiller üzerinde yaptığı görsel değişiklikler ile ünlü Ophilus Chin LC500’ün Mercedes SL’e gerçek bir rakip olması için atması gerekli bir adımı şimdiden gerçekleştirmiş. Lexus’un gelecek planları arasında cabrio modele yer var mı bilinmiyor ama tasarımın otomobilin yapısına çok yakıştığını söyleyebiliriz.

http://www.carbuzz.com/news/2016/2/8/Mercedes-Needs-To-Watch-Out-The-SL-Could-Finally-Have-Some-Serious-Competition-7731881/