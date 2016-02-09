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Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?

Rekabet edeceği otomobiller, Mercedes S Coupe ve BMW 6 serisi olarak gösterilen Lexus'un yeni göz bebeği LC500 için merak edilen bir soru cevaplanıyor. Açılır bir tavana sahip olsa nasıl görünürdü?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?
 
Lexus, LC500’ü gün yüzüne çıkardığında, kimse firmanın LF-LC konsept tasarımlarını hayata geçireceğine inanmıyordu. Üzerinde büyük ilgi uyandıran spor otomobil, yeni 10 ileri şanzımanı, 5.0 litre 467 beygirlik V8 motoru ve markanın diğer modellerine kıyasla artırılmış yol tutuş kabiliyeti ile Lexus’un bu aralar göz bebeği konumunda.
Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?
 

SL’e kıyasla daha iyi bir görünüme sahip olduğu kanaati yaygın olan LC500’ün, rakiplerinin bu segmentte pazar paylarından aşırmalar yapacağına inanılıyor. SL’in açılır tavanı ve  sahip olduğu 4 farklı motor seçeneğinin yanında ( 6.0 litre V12 , 5.5 litre V8,  4.7 litre V8, 3.5 litre V6) tek motor seçeneği ile sunulan LC500’ün yerini sağlamlaştırması için atması gerekli diğer büyük adım da açılır tavan olarak gösteriliyor.
Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?
 

Otomobiller üzerinde yaptığı görsel değişiklikler ile ünlü Ophilus Chin LC500’ün Mercedes SL’e gerçek bir rakip olması için atması gerekli bir adımı şimdiden gerçekleştirmiş.  Lexus’un gelecek planları arasında cabrio modele yer var mı bilinmiyor ama tasarımın otomobilin yapısına çok yakıştığını söyleyebiliriz.
Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü?
 

http://www.carbuzz.com/news/2016/2/8/Mercedes-Needs-To-Watch-Out-The-SL-Could-Finally-Have-Some-Serious-Competition-7731881/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Süpersin Lexus üretirse bu otomobili yine çok güzel bir adım atmış olur. Amerika'da 12 yıl üst üste en güvenli marka olarak seçilerek Amerika'da Audi, BMW, Mercedes'in egemenliğine son veren Toyota'nın lüks markası Lexus'un ülkemizde de Almanların egemenliğine son vermesini temelli ediyorum
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venomboy_85 3 yıl
bir Lexus haberi daha )) teşekkürler dh
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kadirirdem 3 yıl
o araba olsun yeterki üstü açılmasın..
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BiggestNiko 3 yıl
Uzgunum ama Lexus un rakibi ne bmw ne mercedes...haber tuhaf olmus.Lexus premium sinif bir aractir,spor otomobilleri bile luxe ve ayrıcalıklı dehset bir teknoloji barındırır.Turkiye de Lexus un bu vergi uygulaması ile olması zaten mumkun olamaz,Zira arac su an avrupa ve amerika da bile cok para.
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Fenomenon 3 yıl
Caponların ruhu ölmüş. Eski Totoya'ların ruhu vardı. Şimdikiler nane ruhu
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Lockheed 3 yıl
10 ileri şanzıman otomatik değil de manuel olsaymış, vites değiştirmek nasıl olurdu acaba? :)
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BarGoS 3 yıl
Nede olsa Toyota kalitesi
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WB 3 yıl
Acilsa da olur acilmasa da
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OverClocK1ng 3 yıl
Alttaki mavi Merso çok güzelmiş be..
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Erasmus78 3 yıl
Türkiye sayfası açılmış ama henüz fiyatlandırma bilgisi yok.
lexus.com.tr/...
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Lexus, lexus cabrio ve
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