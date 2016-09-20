Lexus'dan oyuncu koltuğuna benzeyen geleceğin araç koltuğu

Otomobil fuarı dönemi yaklaştı ve her dönem olduğu gibi yeni araçlar ve konsept modeller görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Her dönemde olduğu gibi bu dönem de bazı otomobil üreticilerinin ilginç, sıra dışı ve çılgın buluşlarını göreceğiz. Lexus’un duyurduğu yeni Kinetik Koltuk Konsepti de bunlardan biri olacağa benziyor.

Koltuğun arkasındaki fikir, koltuğun sizinle birlikte hareket etmesine dayanıyor ve böylece sürüş esnasında oluşan ve vücudumuzu hatta spesifik olmak boyun ve kafamızı hareket ettiren kinetik enerji absorbe ediliyor. Lexus’un belirttiğine göre bu sayede görüş açısının istikrarlı kalmasına yardım edilirken, boyun ve kafaya binen yük de azalarak daha fazla konfor sağlanıyor. Görsellerde de görüldüğü üzere çerçeve ve döşeme görevi gören ağa benzer materyalden oluşan koltuğun uzun süreli oturuşları daha konforlu hale getirdiği belirtiliyor.

Minder ve arkalık kısmını oluşturan materyale Lexus tarafından “sentetik örümcek ipeği” adı verilirken materyal petrol tarafından türetilmiş. Oldukça yüksek şok emme yeteneğine sahip koltukla ilgili daha fazla detayı Paris Otomobil Fuarı’nda öğreneceğiz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/stylish-gaming-chair-or-the-next-evolution-in-automotive-seats-ar174481.html