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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexus'dan oyuncu koltuğuna benzeyen geleceğin araç koltuğu

Lexus, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni geliştirdiği yüksek konfor sağlayan sürücü koltuğunu tanıtmaya hazırlanıyor. Oyuncu koltuğuna benzeyen ve örümcek ağından ilham alınan koltuk haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomobil fuarı dönemi yaklaştı ve her dönem olduğu gibi yeni araçlar ve konsept modeller görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Her dönemde olduğu gibi bu dönem de bazı otomobil üreticilerinin ilginç, sıra dışı ve çılgın buluşlarını göreceğiz. Lexus’un duyurduğu yeni Kinetik Koltuk Konsepti de bunlardan biri olacağa benziyor.
Koltuğun arkasındaki fikir, koltuğun sizinle birlikte hareket etmesine dayanıyor ve böylece sürüş esnasında oluşan ve vücudumuzu hatta spesifik olmak boyun ve kafamızı hareket ettiren kinetik enerji absorbe ediliyor. Lexus’un belirttiğine göre bu sayede görüş açısının istikrarlı kalmasına yardım edilirken, boyun ve kafaya binen yük de azalarak daha fazla konfor sağlanıyor. Görsellerde de görüldüğü üzere çerçeve ve döşeme görevi gören ağa benzer materyalden oluşan koltuğun uzun süreli oturuşları daha konforlu hale getirdiği belirtiliyor.
Minder ve arkalık kısmını oluşturan materyale Lexus tarafından “sentetik örümcek ipeği” adı verilirken materyal petrol tarafından türetilmiş. Oldukça yüksek şok emme yeteneğine sahip koltukla ilgili daha fazla detayı Paris Otomobil Fuarı’nda öğreneceğiz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/stylish-gaming-chair-or-the-next-evolution-in-automotive-seats-ar174481.html Yorum Yaz
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aytaccgl 3 yıl en beğenilen
oyuncu koltuğu dediğimiz şey zaten, yarış arabalarından alınmış tasarımlar değil mi?
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aydincell 3 yıl
Bu koltukta gazda kaçırılmaz.
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Hoparlöre benziyor


Yok arkadaş gelecekte böyle olacaksa hiç olmasın daha iyi.
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nightdrive 3 yıl
Koltuk değil soğutucu gibi.Bi pervanesi eksik
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Oldgamermaka 3 yıl
Şık bir koltuk ama rahat mı acaba
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QuexSeeL 3 yıl
Oto koltuk yıkmacıların pek hoşuna gitmez herhal.
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parker48 3 yıl
Fotoğraf bence koltuğun iskeleti, böyle koltuk mu olur, ne malzeme olursa olsun adamın kıçını ağrıtır bu şekilde.
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JoeyBane 3 yıl
Koltuk isitma olmazsa istemem
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aycibin 3 yıl
yazın şortla veya tişörtsüz bindikten sonra heryerimizde halkalarla arabadan ineriz
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DH Misafiri 3 yıl
"sentetik örümce ipeği" did you mean sentetik örümcek ipeği
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aydincell 3 yıl
Bu koltukta gazda kaçırılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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MrKemal17 3 yıl
Koltuk ısıtma ve koltuk havalandırma donanımlarını da eklemeleri lazım.
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aytaccgl 3 yıl en beğenilen
oyuncu koltuğu dediğimiz şey zaten, yarış arabalarından alınmış tasarımlar değil mi?
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kadirirdem 3 yıl
uzun süreli yolculuklarda tersleme vs de olmaz güzel olmuş...
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Delikli Nane 3 yıl
İyi işte uzun süre oturunca pantalonun rengi değişmez
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