LILA projesi ile kapı veya pencere haberiniz olmadan açıldığında uyarı alabiliyorsunuz





Günümüzde ev veya ofis hırsızlıklarına karşı farklı çözümler yer alırken, Kickstarter üzerinde destek arayan LILA projesi küçük çaplı bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.





Londra kaynaklı QL London girişimi tarafından geliştirilen LILA (Her Zaman Kilitli Bırak), kapı veya pencere kenarlarına yerleştirilen küçük sensörler içeriyor. İki parçalı bu sensörün kapıya veya pencereye takılan parçası ayrıldığında sistem harekete geçiyor ve Bluetooth 4.0 standardı sayesinde mobil uygulama yoluyla kullanıcıları uyarıyor.





Sensörler birbirleri ile bir ağ kurduğu için kullanıcı en uzakta olduğu sensörden bile uyarı alabiliyor. Ayrıca WiFi üzerinden sensörleri internete bağlayabilen bir istasyon da mevcut. Böylece kullanıcı ev dışındayken de herhangi bir hareketlilikten haberdar olabilecek. Sensörler bir yıla kadar kullanım ömrü sunabiliyor.





LILA başarıyla hayata geçerse anahtar prizin açık olup olmadığını tespit eden bir sensör de geliştirecek. LILA projesinin hayata geçmesi için bir ayda 22 000 pound toplanması gerekiyor.

https://www.kickstarter.com/projects/815934496/lila-leave-it-locked-always