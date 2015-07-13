LINE, Windows Phone tarafında güncellendi

Haber Editörü
231 farklı ülkeden 370 milyon kişi tarafından kullanıldığı açıklanan popüler mesajlaşma uygulaması LINE, Windows Phone (8 ve 7.5) tarafında yeni özellik ve geliştirmelerle 4.2 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle artık favori gruplar oluşturulmasına imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda bilinen önemli hatalardan kurtuluyor ve ciddi performans geliştirmeleri kazanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan LINE anlık mesajlaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/line-messenger-picks-update-favorite-groups-and-bug-fixing Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/line/9wzdncrfj2g6
Ücretsiz Mesajlaşma, Nerede ve Ne Zaman İsterseniz
Arkadaşlarınızla nerede ve ne zaman isterseniz kendi aranızda veya grup sohbetleriyle ücretsiz mesajlaşın. LINE'ı tüm akıllı telefonlarda (iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, Nokia), tabletlerde ve hatta bilgisayarınızda bile kullanabilirsiniz.
Ücretsiz Sesli ve Görüntülü Arama
LINE ile arkadaşlarınızı ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü arayabilirsiniz. Sevdiklerinizle aranıza mesafe koymadan hemen şimdi LINE ı deneyin.
iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry(Sesli Arama) ve bilgisayarlarda (Windows/Mac OS) kullanılabilir.
LINE Sticker’ları
Daha eğlenceli ve anlamlı sohbetler
10.000'den fazla sticker ve ifade ile geniş bir duygu aralığında kendinizi ifade edebilirsiniz. LINE sticker’larıyla daha çok eğlenin.
Orijinal LINE karakterlerinin yanı sıra dünya çapında ünlü karakterlerin sticker’larını bulmak için Sticker Dükkanı’nı ziyaret edin.
Fotoğraf ve video paylaşımından sesli mesajlara
LINE, arkadaşlarınızla fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, konum ve iletişim bilgilerini kolayca paylaşın.
Popüler sanatçılardan ve markalardan son haberleri alın
En sevdiğiniz sanatçıların, ünlülerin, markaların ve TV programlarının resmi hesaplarını arkadaş olarak ekleyin ve yalnızca LINE'da bulunan özel haberleri alın.
Timeline
Sevdiklerinizle hikayelerinizi paylaşmak için Timeline'ı kullanarak metin, fotoğraf, video ve sticker paylaşın.
Şipşak Video
Yalnızca 10 saniyede yüksek kalitede videolar oluşturun! Güzel fon müzikleri ekleyin ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Kolayca arkadaş ekleyin
"Salla!" özelliğini, QR kodunu veya LINE ID’nizi kullanarak hızlıca arkadaş ekleyin.
denediğim programlar
tango windowsphonede yok ...... buna bakamadım .....
line
oovoo
skype
agent icq
icq
indoona
kakaotalk
viber
deneme sonuçlarından sonra şu anda
line - skype - agent icq ve oovoo kullanmaya karar verdim
diğerlerini eledim
whatsappa sıra gelince
whatsapp ın menüsü ise çok karışık ve çok şarj yiyor 5 gün sonra kaldırdım
Kimlerle kullaniyorsun bu appleri