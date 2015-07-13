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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LINE, Windows Phone tarafında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LINE, Windows Phone tarafında güncellendi
 
231 farklı ülkeden 370 milyon kişi tarafından kullanıldığı açıklanan popüler mesajlaşma uygulaması LINE, Windows Phone (8 ve 7.5) tarafında yeni özellik ve geliştirmelerle 4.2 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle artık favori gruplar oluşturulmasına imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda bilinen önemli hatalardan kurtuluyor ve ciddi performans geliştirmeleri kazanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan LINE anlık mesajlaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/line-messenger-picks-update-favorite-groups-and-bug-fixing Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
LINE 4.2.1.698

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/line/9wzdncrfj2g6

Ücretsiz Mesajlaşma, Nerede ve Ne Zaman İsterseniz

Arkadaşlarınızla nerede ve ne zaman isterseniz kendi aranızda veya grup sohbetleriyle ücretsiz mesajlaşın. LINE'ı tüm akıllı telefonlarda (iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, Nokia), tabletlerde ve hatta bilgisayarınızda bile kullanabilirsiniz.

Ücretsiz Sesli ve Görüntülü Arama

LINE ile arkadaşlarınızı ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü arayabilirsiniz. Sevdiklerinizle aranıza mesafe koymadan hemen şimdi LINE ı deneyin.

iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry(Sesli Arama) ve bilgisayarlarda (Windows/Mac OS) kullanılabilir.

LINE Sticker’ları

Daha eğlenceli ve anlamlı sohbetler

10.000'den fazla sticker ve ifade ile geniş bir duygu aralığında kendinizi ifade edebilirsiniz. LINE sticker’larıyla daha çok eğlenin.

Orijinal LINE karakterlerinin yanı sıra dünya çapında ünlü karakterlerin sticker’larını bulmak için Sticker Dükkanı’nı ziyaret edin.

Fotoğraf ve video paylaşımından sesli mesajlara

LINE, arkadaşlarınızla fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, konum ve iletişim bilgilerini kolayca paylaşın.

Popüler sanatçılardan ve markalardan son haberleri alın

En sevdiğiniz sanatçıların, ünlülerin, markaların ve TV programlarının resmi hesaplarını arkadaş olarak ekleyin ve yalnızca LINE'da bulunan özel haberleri alın.

Timeline

Sevdiklerinizle hikayelerinizi paylaşmak için Timeline'ı kullanarak metin, fotoğraf, video ve sticker paylaşın.

Şipşak Video

Yalnızca 10 saniyede yüksek kalitede videolar oluşturun! Güzel fon müzikleri ekleyin ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Kolayca arkadaş ekleyin

"Salla!" özelliğini, QR kodunu veya LINE ID’nizi kullanarak hızlıca arkadaş ekleyin.
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formula 1 4 yıl
bende hem lumia 735 ve lumia 1520 var bu iki telefon sayesinde aşağıdaki listede verdiğim programları kurup hangisi daha iyi olduğuna baktım
denediğim programlar
tango windowsphonede yok ...... buna bakamadım .....
line
oovoo
skype
agent icq
icq
indoona
kakaotalk

wechat
whatsapp
viber

deneme sonuçlarından sonra şu anda
line - skype - agent icq ve oovoo kullanmaya karar verdim

diğerlerini eledim
whatsappa sıra gelince
whatsapp ın menüsü ise çok karışık ve çok şarj yiyor 5 gün sonra kaldırdım
1 Yanıt Yanıtla
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Jül Sezar 4 yıl formula 1
sony xperia zl
bende hem lumia 735 ve lumia 1520 var bu iki telefon sayesinde aşağıdaki listede verdiğim programları kurup hangisi daha iyi olduğuna baktım
denediğim programlar
tango windowsphonede yok ...... buna bakamadım .....
line
oovoo
skype
agent icq
icq
indoona
kakaotalk

wechat
whatsapp
viber

deneme sonuçlarından sonra şu anda
line - skype - agent icq ve oovoo kullanmaya karar verdim

diğerlerini eledim
whatsappa sıra gelince
whatsapp ın menüsü ise çok karışık ve çok şarj yiyor 5 gün sonra kaldırdım

Kimlerle kullaniyorsun bu appleri
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silver0021 4 yıl
Halen line kullananami kaldi. Hepsi çıktı kullandik hepsi bomboş fıss. Whatsapp varken farklilik yaratmalari gerekiyor. Yada en azından kullanicilarin dikkatlerini çekmeleri şart diyelim ancak kaç kişi whatsapp dışında bir uygulamayi gercekten biliyor vede yukleyip kullaniyorki. Wechat messiyi oynatti dunyanin reklamını harcadi sonuç hüsran. Bazen reklamlarda ise yaramayabiliyor.
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Cihat_, 4 yıl
Sırf haber olsun ana sayfa boş durmasın diye yapmayın şu haberleri
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