LINE, Windows Phone tarafında güncellendi

231 farklı ülkeden 370 milyon kişi tarafından kullanıldığı açıklanan popüler mesajlaşma uygulaması LINE, Windows Phone (8 ve 7.5) tarafında yeni özellik ve geliştirmelerle 4.2 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni sürümüyle artık favori gruplar oluşturulmasına imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda bilinen önemli hatalardan kurtuluyor ve ciddi performans geliştirmeleri kazanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan LINE anlık mesajlaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/line-messenger-picks-update-favorite-groups-and-bug-fixing