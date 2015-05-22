Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Light Phone projesi yükünüzü hafifletmeyi amaçlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Light Phone projesi yükünüzü hafifletmeyi amaçlıyor

Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar giderek daha fazla gelişiyor ve fonksiyonlara sahip oluyor. Ancak öyle bir dönemde yaşıyoruz ki sadece telefon özelliği isteyenler bile akıllı telefon almak durumunda kalıyor. Light Phone projesi buna bir alternatif olmayı amaçlıyor. 

Light Phone projesi 38gr ağırlığında ve 4mm kalınlığında bir standart telefon üzerine odaklanıyor. Telefon sadece bir kredi kartı büyüklüğünde. SIM kart girişi olan cihaz sadece çağrı alıyor ve çağrı gönderiyor. Bunun haricinde bir fonksiyonu yok. 

Ayrıca Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanarak gelen çağrıları üzerine alabiliyor. Küçük bataryası ile cihaz 20 gün kullanım süresi sunuyor. Ekranda ise sadece saat ve telefon numaraları gözüküyor. 

Aslına bakarsanız telefonun sunduğu öyle pek bir ahım şahım özellik yok. Ancak tüketicilerin bu tarz standart telefonlara ne kadar ilgi gösterdiğini yansıtması açısından önem arz ediyor. Zira artık sadece telefon etme ihtiyacı olan tüketiciler bir dolu özelliği cihazlarında istemiyor. 

Cihaz 100$ bağış bedeli ile daha bir hafta olmadan 200 bin dolarlık kampanya sınırını geçmiş durumda. Bağışçıların büyük çoğunluğu cihazın bedelini karşılayan miktarı vererek satın almış. İvmeyi korursa projenin milyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazların dağıtımına ise ancak gelecek yıl başlanabilecek. 

https://www.kickstarter.com/projects/thelightphone/the-light-phone/video_share Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NRLLH42 4 yıl en beğenilen
Çinliler zaten yaptı hemde ekranlı türkiyeden alanda çok var Hemde 15 dolar aliexpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zaferyurt 4 yıl
Askercell için özel telefon . bunu kimse dememiş . rehber olsa iyi olur muş . birde extradan mesajlaşma olabilse iyi olurmuş .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Hep istemisimdir sonunda yapan biri cikti, kartligin icinde bile tasinir harika..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NRLLH42 4 yıl en beğenilen
Çinliler zaten yaptı hemde ekranlı türkiyeden alanda çok var Hemde 15 dolar aliexpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 4 yıl NRLLH42
NRLLH42
Çinliler zaten yaptı hemde ekranlı türkiyeden alanda çok var Hemde 15 dolar aliexpress.com/...

Link çalışmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 4 yıl
Rehberli versiyonu iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
otemiz 4 yıl
Oğlum insan bi rehber ekler şuna, bunu alan insan yanında defter rehberle mi gezecek? :) O değil de eskiden şehirlere göre tüm evlerin telefonlarının yazıldığı, her yıl çıkan, ansiklopedi kalınlığında Türk Telekom / PTT telefon rehberleri vardı
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glikoz surubu 4 yıl otemiz
küçük şehirlerde halen kullanan var o numara defterlerini,eskinin 11880 i diyebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmaster 4 yıl
mantık iyi olabilir ama 4mm çok ince kullanışlı olmaz bu cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2944 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim