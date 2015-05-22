Light Phone projesi yükünüzü hafifletmeyi amaçlıyor

Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar giderek daha fazla gelişiyor ve fonksiyonlara sahip oluyor. Ancak öyle bir dönemde yaşıyoruz ki sadece telefon özelliği isteyenler bile akıllı telefon almak durumunda kalıyor. Light Phone projesi buna bir alternatif olmayı amaçlıyor.





Light Phone projesi 38gr ağırlığında ve 4mm kalınlığında bir standart telefon üzerine odaklanıyor. Telefon sadece bir kredi kartı büyüklüğünde. SIM kart girişi olan cihaz sadece çağrı alıyor ve çağrı gönderiyor. Bunun haricinde bir fonksiyonu yok.





Ayrıca Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanarak gelen çağrıları üzerine alabiliyor. Küçük bataryası ile cihaz 20 gün kullanım süresi sunuyor. Ekranda ise sadece saat ve telefon numaraları gözüküyor.





Aslına bakarsanız telefonun sunduğu öyle pek bir ahım şahım özellik yok. Ancak tüketicilerin bu tarz standart telefonlara ne kadar ilgi gösterdiğini yansıtması açısından önem arz ediyor. Zira artık sadece telefon etme ihtiyacı olan tüketiciler bir dolu özelliği cihazlarında istemiyor.





Cihaz 100$ bağış bedeli ile daha bir hafta olmadan 200 bin dolarlık kampanya sınırını geçmiş durumda. Bağışçıların büyük çoğunluğu cihazın bedelini karşılayan miktarı vererek satın almış. İvmeyi korursa projenin milyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazların dağıtımına ise ancak gelecek yıl başlanabilecek.

https://www.kickstarter.com/projects/thelightphone/the-light-phone/video_share