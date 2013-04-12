LinkedIn, Pulse haber uygulamasını satın aldı





Mobil platformlarda öncü haber okuma uygulamalarından birisi olan Pulse, en büyük kurumsal sosyal ağ olan LinkedIn'e resmen satıldı.





LinkedIn tarafından yapılan duyuruda, satın almanın 90 milyon dolarlık bir bedele sahip olduğu belirtilirken, ödeme yüzde 90 hisse senedi ile, yüzde 10 da nakit olarak yapılacak.





Uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalardan birisi olan Pulse, 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve günde on milyon makale okunuyor.





LinkedIn, satın alma ile kendi bünyesinde sunduğu hem kullanıcılardan gelen hem de farklı kaynaklardan gelen haber içeriklerini daha güçlü bir konuma getirmiş olacak. Böylece sosyal ağ, profesyonel bir yayın platformu haline gelecek.





LinkedIn platformu 200 milyon üyeye ev sahipliği yapıyor ve Pulse entegrasyonu ile birlikte tekil ziyaretçi ve sayfa gösterimi konusunda daha fazla etkileşim yaşanacak. Bu da LinkedIn'in reklam ağını ve gelirlerini artırmasına yardımcı olacak.



