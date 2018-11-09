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Linux on DeX beta programı başlıyor

Linux on DeX ile artık özel bir Ubuntu 16.04 LTS sürümünü harici ekranlara bağladığınız Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 üzerinden kullanabileceksiniz. Linux on DeX beta programı başlıyor.
6 ay
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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DeX adındaki aksesuarı ile harici ekranlarda daha verimli bir arayüz tecrübesi sunmaya başlayan Samsung, Linux desteği ile bu tecrübeyi bir adım daha ileriye götürmeyi amaçlıyor. Linux on DeX beta programı başlamak üzere.

Yeni bir dönem başlıyor

Linux on Galaxy adıyla tanıtılan ancak sonrasında Linux on DeX ismini alan program gerçek bir masaüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrı bir uygulama ile giriş yapılan Linux on Dex, Canonical vakfı ile birlikte geliştirildi.

Ayrıca Bkz. "Android uygulama güncelleme şekli değişiyor"

Canonical ortaklık kapsamında özel bir Ubuntu 16.04 LTS sürümü geliştirmiş. Bu sürüme vakıf teknik destek veriyor. Videolardan görüldüğü kadarıyla alıştığımız Ubuntu arayüzü biraz elden geçirilerek optimize edilmiş. Özellikle bir masaüstü deneyimi önemli bir farklılık oluşturabilir. Uygulamada diğer Linux dağıtımları da kullanılabilecek ancak buna resmi bir destek olmayacak.

Samsung yeni programı ile geliştiricilerin hareket halinde de kodlama yapabilmelerini ve bunun için bir bilgisayara ihtiyaç duymamalarını sağlamak istiyor. Elbette geliştiriciler yanında son kullanıcıların da ilgisini çekecek bir program olacak.

Şimdilik sadece Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 modellerinde kullanılabilen Linux on Dex programı için 12 Kasım tarihinde beta süreci başlayacak. Kayıt olanlara bu tarihte uygulama katılım linki gönderilecek.

 

https://www.sammobile.com/2018/11/08/samsung-linux-dex-beta-program Yorum Yaz
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bytradm 6 ay
bence dalga geçiyorlar. sailfish-os 5-10 kişilik bir ekip ürünü.
jolla cihazlar Tr ye gelse androdin ....
demek istediğim hiçbri ek cihaza gerek duymaksızın linux bal gibi
tellerde çalışabilir.
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Tensi 6 ay
Samsung Android - Google'dan kurtulmaya calisiyor. Muhtemelen apk performansi konusunda calisiyorlardir. BorderlessSanal makine ile Android uygulamalarini sorunsuz calistracak kadar verimli hale getirdilerse bir iki yil icinde birakabilirler Google'i. Malum , Avrupa'da satacagi telefonlarda Google'a artik lisans ucreti odemesi gerekecek.
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maholine 6 ay
Gelistiriciler ekran, klavye ve fare ile geziyordu hep bi samsung dex'leri eksikti. :D
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crazywinner3 6 ay
Microsoft'un yapamadığını samsung yapıyor :(
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Y-ZiyA 6 ay
Linux meego n900 nostalji (6 seneden fazla olmuş)
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yosunkaya 6 ay
Note 9 var da neden S9 lar yok mana veremedim.
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FatihAsl 6 ay
aksesuar gerekmeden klavye ve monitör portu olsa daha pratik olurdu. yanımda aksesuar taşımak istemem. işten eve evden işe laptop taşımaktan kurtuluruz
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fhrstw 6 ay
Vay bee nerden nereye harika olmuş ama diğer androidlere destek gelmez heralde? en azından type c şartı koyarlar yada?
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CWaRRioR 6 ay
Uzun süredir bekliyorduk, sonunda geliyor.
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yorumculuklar 6 ay
Bu tip hafif arayüzlerin normal PC (en güçlü bile olsa) kullanıcılarına sağlanması lazım. Böyle bir mobil cihazda IntelliJ açacak kadar hafifletilebilir bir arayüz herkese seçenek olarak sunulmalı.
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