Linux on DeX beta programı başlıyor

DeX adındaki aksesuarı ile harici ekranlarda daha verimli bir arayüz tecrübesi sunmaya başlayan Samsung, Linux desteği ile bu tecrübeyi bir adım daha ileriye götürmeyi amaçlıyor. Linux on DeX beta programı başlamak üzere.

Yeni bir dönem başlıyor

Linux on Galaxy adıyla tanıtılan ancak sonrasında Linux on DeX ismini alan program gerçek bir masaüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrı bir uygulama ile giriş yapılan Linux on Dex, Canonical vakfı ile birlikte geliştirildi.

Canonical ortaklık kapsamında özel bir Ubuntu 16.04 LTS sürümü geliştirmiş. Bu sürüme vakıf teknik destek veriyor. Videolardan görüldüğü kadarıyla alıştığımız Ubuntu arayüzü biraz elden geçirilerek optimize edilmiş. Özellikle bir masaüstü deneyimi önemli bir farklılık oluşturabilir. Uygulamada diğer Linux dağıtımları da kullanılabilecek ancak buna resmi bir destek olmayacak.

Samsung yeni programı ile geliştiricilerin hareket halinde de kodlama yapabilmelerini ve bunun için bir bilgisayara ihtiyaç duymamalarını sağlamak istiyor. Elbette geliştiriciler yanında son kullanıcıların da ilgisini çekecek bir program olacak.

Şimdilik sadece Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 modellerinde kullanılabilen Linux on Dex programı için 12 Kasım tarihinde beta süreci başlayacak. Kayıt olanlara bu tarihte uygulama katılım linki gönderilecek.