Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, HTC Exodus ekibine katıldı

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Dünyanın ilk blockchain telefonunu piyasaya sürmek için gün sayan HTC, Exodus isimli telefonun arkasındaki ekibe önemli bir ismin katıldığını duyurdu. Net tarihi paylaşılmasa da önümüzdeki sonbaharda satışa sunulacağı belirtilen Exodus'un danışmanlığını Litecoin'in kurucusu Charlie Lee üstlendi. Daha önce Bitcoin, Ethereum ve Lightning Network gibi çoklu blockchain protokollerini destekleyeceği belirtilen Exodus hakkında Lee, Litecoin'in de destekleneceği müjdesini verdi.





Blockchain telefonu kullanıcılara neler vadediyor?

HTC blockchain telefonuna ilişkin ilk planlarını bu yıl mayıs ayında duyurmuş ve HTC Vive ekibinin lideri olan Phil Chen şirketin ''merkezi olmayan projelerine'' liderlik etmesi için görevlendirilmişti. Exodus ile bütün blockchain ekosistemini kucaklamak isteyen HTC; Exodus'un yüksek güvenlik ve veri koruma standartları sağlayacağını ve kullanıcıların merkezi bir yapıya ya da yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan; mesajlarına, e-postalarına, cüzdanlarına ve diğer verilerine ulaşabileceğini vurguluyor.





Şirket şu ana kadar Exodus hakkında pek fazla detay vermese de telefonun, dahili bir soğuk cüzdan ile geleceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar kripto paralarını doğrudan akıllı telefonlarında muhafaza edebilecek. Bunun doğal bir sonucu olarak Exodus cihazlarında kripto para transfer işlemlerinin çok daha pratik bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca cihazda merkezi olmayan uygulamalar da yer alacak. Ethereum blockchaini üzerinde her geçen gün daha fazla merkezi olmayan uygulama geliştirildiğinden yola çıkarak Exodus'un merkezi olmayan uygulamalara özel bir marketle gelebileceği de iddia ediliyor.





Teknik detayları belirsiz olan telefonun fiyatı hakkında ise Phil Chen önemli bir açıklama yapmıştı. Chen'e göre Exodus'un fiyatı bir diğer blockchain telefon üreticisi Sirin Labs'in bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı Finney isimli telefonla karşılaştırılabilir olacak. Şu an 899 dolar karşılığında ön siparişi verilen Finney'in üretim süreci Foxconn'un yan kuruluşu FIH Mobile tarafından yürütülüyor. Exodus ve Finney'in yakın tarihlerde piyasaya sürülecek olması, akıllı telefon dünyasında yeni bir kategori olan blockchain telefonların sıkı bir rekabet içinde doğacağını işaret ediyor.

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