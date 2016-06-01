Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor

Tesla, Model 3’ün tanıtımı sonrasında otomobile gösterilen büyük ilgiden dolayı, talepleri eksiksiz olarak karşılayabilmek adına yürüttüğü büyüme çabalarında yeni bir adım attı. Tesla Motors, Kanada’nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaletinde yer alan Dalhoise Üniversitesi’nde pil teknolojileri üzerinde uzmanlaşan Jeff Dahn’la özel bir anlaşma imzaladı.

8 Haziran’da yürürlüğe girecek bu anlaşma kapsamında Dahn’ın görevi, şirketin halihazırda yüksek teknolojiyle ürettiği pilleri daha da geliştirmek olacak. Dahn, alınan duyumlara göre, pillerin performansını artırmak için “ne gerekiyorsa yapacak”.

Kendi ifadesiyle Tesla’daki görevini endüstride genel olarak beklenen şeyler olarak açıklayan Dahn, yüksek enerji yoğunluğu, düşük maliyet ve uzun ömürlülük gibi konularda geliştirilme yapılması için Tesla’da çalışacak. Hedeflerinin açık olduğunu ifade eden Dahn, bu hedefler doğrultusunda akla yatan her çözümü denemek için hazır olduklarını da ekliyor.

Dahn’ın şirkete dahil olmasındaki ilginç ayrıntı ise, aslında kendisinin Tesla’nın şu anda kullandığı teknolojinin aksine yeni pil kimyasalları üzerinde yürüttüğü çalışma ile ünlü olması. Dolayısıyla Tesla’nın pil teknolojisinde değişimler yaşanmasını ve bu konuda yeni duyurular gelmesini bekleyebiliriz.

Tesla’nın, yazının başında da belirtildiği gibi, Model 3 ile birlikte başlayacak olan yüksek hacimli üretim dönemine hazırlandığı bir gerçek zira şirket içinde son zamanlarda bununla ilgili olarak farklı makamlarda hem işe alım hem de işten çıkarma konusunda değişimler yaşanıyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/30/lithium-ion-battery-expert-jeff-dahn-start-tesla-motors/