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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yer alan Dalhoise Üniversitesi'nde pil teknolojileri üzerinde araştırmalar yapan Jeff Dahn, Tesla'nın pil konusunda yeni uzmanı olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor
 
Tesla, Model 3’ün tanıtımı sonrasında otomobile gösterilen büyük ilgiden dolayı, talepleri eksiksiz olarak karşılayabilmek adına yürüttüğü büyüme çabalarında yeni bir adım attı. Tesla Motors, Kanada’nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaletinde yer alan Dalhoise Üniversitesi’nde pil teknolojileri üzerinde uzmanlaşan Jeff Dahn’la özel bir anlaşma imzaladı.
8 Haziran’da yürürlüğe girecek bu anlaşma kapsamında Dahn’ın görevi, şirketin halihazırda yüksek teknolojiyle ürettiği pilleri daha da geliştirmek olacak. Dahn, alınan duyumlara göre, pillerin performansını artırmak için “ne gerekiyorsa yapacak”.
Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor
 
Kendi ifadesiyle Tesla’daki görevini endüstride genel olarak beklenen şeyler olarak açıklayan Dahn, yüksek enerji yoğunluğu, düşük maliyet ve uzun ömürlülük gibi konularda geliştirilme yapılması için Tesla’da çalışacak. Hedeflerinin açık olduğunu ifade eden Dahn, bu hedefler doğrultusunda akla yatan her çözümü denemek için hazır olduklarını da ekliyor.
Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor
 
Dahn’ın şirkete dahil olmasındaki ilginç ayrıntı ise, aslında kendisinin Tesla’nın şu anda kullandığı teknolojinin aksine yeni pil kimyasalları üzerinde yürüttüğü çalışma ile ünlü olması. Dolayısıyla Tesla’nın pil teknolojisinde değişimler yaşanmasını ve bu konuda yeni duyurular gelmesini bekleyebiliriz.
Tesla’nın, yazının başında da belirtildiği gibi, Model 3 ile birlikte başlayacak olan yüksek hacimli üretim dönemine hazırlandığı bir gerçek zira şirket içinde son zamanlarda bununla ilgili olarak farklı makamlarda hem işe alım hem de işten çıkarma konusunda değişimler yaşanıyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/30/lithium-ion-battery-expert-jeff-dahn-start-tesla-motors/ Yorum Yaz
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
işten çıkınca akşamları apple'a da uğrasa iyi olur.
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kadirirdem 3 yıl
Umarım bu gelişme akıllı telefon pazarına da uğrar
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DH Misafiri 3 yıl
toryum pil den başkası yalan
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V4LKyR 3 yıl
İterbiyum elementine bi göz atmalarını buradan tavsiye ediyorum.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Bence foruma uğrasınlar
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SEO-Uzmanı 3 yıl
düşük radyasyonlu pil teknolojisine bir geçilse zaten,
tüm enerji üretim tesisleri tarih olacak !
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
işten çıkınca akşamları apple'a da uğrasa iyi olur.
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