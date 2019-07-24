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Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek"

F-35 programının ana yüklenicisi Lockheed Martin, Türkiye'nin Mart 2020 itibariyle üretim zincirinden çıkarılacağını açıkladı. Yani F-35'lere parça üreten Türk şirketler 2020'de üretimi durduracak.
54 dk. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Lockheed Martin:
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Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 programı tamamen çıkmaza girdi. Geçtiğimiz hafta Pentagon’dan “Türkiye programdan çıkarıldı” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da F-35’in üretiminden sorumlu Lockheed Martin’den geldi.

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, 2020’nin Mart ayından itibaren Türkiye’nin üretim zincirinden çıkarılacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Türkiye’nin almayı planladığı 100 adet F-35 Ankara’ya satılmayacak. Eğitim için ABD’ye giden Türk pilotların eğitimine de Temmuz sonu itibariyle son verilecek.

Türkiye'de F-35'lere yüzlerce parça üretiliyor

Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla birlikte F-35’lere parça üreten Türk şirketler de 2020’den itibaren üretime son vermek zorunda kalacak. Türkiye’de üretilen kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parça önümüzdeki yıldan itibaren ABD’de üretilecek. Türkiye’de F-35 programına destek veren üreticiler arasında AYESAŞ, ROKETSAN, Alp Havacılık, Kale Havacılık ve TUSAŞ gibi önemli isimler bulunuyor.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının kendilerine zarar vermeyeceğini de belirten Hewson, aralarında Polonya’nın da yer aldığı bazı ülkelerin Türkiye’ye satılmayacak uçaklarla ilgilendiğini belirtti.


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haqueim 44 dk. en beğenilen murdocklawless
aynen kanki amariga bizi kıskanıyor. 3 havaalanı merkeli zangır zangır titretiyor
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zdniz 27 dk.
F-35 harika bir uçak aslında ve muadili yok gibi birşey ama o görev bilgisayarı yüznden her hareketimiz takip edileçek gerekirse müdahale edilecekti zorlada olsa almamamız (vermemeleri) iyi oldu dostu düşmanı görmüş oldu bizm badem bıyıklılar. Ruslara gelince adamlar satarlar bize kendi çıkarları için ama bildiğim kadarıyla onlardan aldıgımızda silah geliştiremiyoruz onlar ne isterse o olucak yani. Artı boşuna rus sempatizanlıgı yapmayın Abd ne kadar dostumuzsa Ruslarda aynen öle artı daha kötü bile olabilirler bizim için. Şuan Ruslar ne lazım abime hemen vereyim modundalar ama amaçları Natodan bizi koparmak zaten Nato olmasa yüzümüze bile bakmazlar. Benim görüşüm Avrupaya yönelmek şimdilik bikaç avrupalıyla dost görünüp kendi sistemlerimizn olgunlaşmasını beklemek bu şartlarda bizim 5 nesili bırakın 4 nesil yapmamız bile 50 yıl sürer :D Birde F-35 için yapılan ödemeleri merak ediyorum geri veriiçeklermi yoksa onlardamı kalıcak
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MustafaC53 33 dk.
Çoook iyi oldu bizi üretimden çıkarmaları, buraya akacak para ile kendi uçağımızda epey bir yol katederiz.
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faniseyler 38 dk.
Bence iyi oldu. F-35 süper mükemmel bir uçak da olsa ki değil amerika isterse uçağı uçuramıyoruz. Yani bize Süriyeden çık yoksa uçamazsın, Akdenizde hakkını arama uçamazsın, Pkkların üzerinde kullanma yoksa uçamazsın deyip duracaktı. Bide uçak çok sorunlu bir uçak. Her işi yapsın diye uçağı uçaklıktan çıkardılar.
Şimdi en mantıklı kenki insansız avcı uçaklarımızı yapmaya çalışmak olacaktır.
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Fakirdepocu 21 dk. faniseyler
“F-35 süper mükemmel bir uçak da olsa ki değil amerika isterse uçağı uçuramıyoruz. Yani bize Süriyeden çık yoksa uçamazsın, Akdenizde hakkını arama uçamazsın, Pkkların üzerinde kullanma yoksa uçamazsın deyip duracaktı”
Saddam birinci körfez savaşında ABD silahlarıyla ABD'ye karşı koymadı mı?
Su anda pkk ya yapilan hava saldirilarinda kullanilan ucaklar turk yapimi mi?
Cidden bu laflara inaniyor musunuz?
Bunlar oyle cocuk oyuncagimi ki amerika istese kaldirtmazmis diyorsunuz. Ortada milyar dolar var ve milli savunma var. Bilip bilmeden atip tutmayin
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REV0 39 dk.
Cikmaza girdigi falan yok. Projeden cikarildik, parca uretimindeki katkimiz da sona erdi.
Lockheed'in elinde Turkiye'nin yerine uretici bulunana kadar stoklanmis parca var zaten, Pentagon'un Lockheed ve diger alt yuklenicilerle hazirladigi raporda sabit.
Turkiye'nin yerine de Israil coktan talip oldu, kendileri F35'leri modifiye ederek, Adir adi altinda aktif olarak kullaniyor.
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DH Misafiri 43 dk.
kurtulduk f-35 belasından...
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murdocklawless 48 dk.
iyi oldu şu uçağı almamamız. abd bile kendi f35 lerini zar zor uçuruyor.
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haqueim 44 dk. murdocklawless
aynen kanki amariga bizi kıskanıyor. 3 havaalanı merkeli zangır zangır titretiyor
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AirSupport 49 dk.
Yine mi kandırıldık !
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