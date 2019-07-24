Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek"

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Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 programı tamamen çıkmaza girdi. Geçtiğimiz hafta Pentagon’dan “Türkiye programdan çıkarıldı” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da F-35’in üretiminden sorumlu Lockheed Martin’den geldi.

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, 2020’nin Mart ayından itibaren Türkiye’nin üretim zincirinden çıkarılacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Türkiye’nin almayı planladığı 100 adet F-35 Ankara’ya satılmayacak. Eğitim için ABD’ye giden Türk pilotların eğitimine de Temmuz sonu itibariyle son verilecek.

Türkiye'de F-35'lere yüzlerce parça üretiliyor

Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla birlikte F-35’lere parça üreten Türk şirketler de 2020’den itibaren üretime son vermek zorunda kalacak. Türkiye’de üretilen kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parça önümüzdeki yıldan itibaren ABD’de üretilecek. Türkiye’de F-35 programına destek veren üreticiler arasında AYESAŞ, ROKETSAN, Alp Havacılık, Kale Havacılık ve TUSAŞ gibi önemli isimler bulunuyor.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının kendilerine zarar vermeyeceğini de belirten Hewson, aralarında Polonya’nın da yer aldığı bazı ülkelerin Türkiye’ye satılmayacak uçaklarla ilgilendiğini belirtti.