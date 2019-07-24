Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek"

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, 2020’nin Mart ayından itibaren Türkiye’nin üretim zincirinden çıkarılacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Türkiye’nin almayı planladığı 100 adet F-35 Ankara’ya satılmayacak. Eğitim için ABD’ye giden Türk pilotların eğitimine de Temmuz sonu itibariyle son verilecek.
Türkiye'de F-35'lere yüzlerce parça üretiliyor
Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla birlikte F-35’lere parça üreten Türk şirketler de 2020’den itibaren üretime son vermek zorunda kalacak. Türkiye’de üretilen kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parça önümüzdeki yıldan itibaren ABD’de üretilecek. Türkiye’de F-35 programına destek veren üreticiler arasında AYESAŞ, ROKETSAN, Alp Havacılık, Kale Havacılık ve TUSAŞ gibi önemli isimler bulunuyor.
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının kendilerine zarar vermeyeceğini de belirten Hewson, aralarında Polonya’nın da yer aldığı bazı ülkelerin Türkiye’ye satılmayacak uçaklarla ilgilendiğini belirtti.
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Şimdi en mantıklı kenki insansız avcı uçaklarımızı yapmaya çalışmak olacaktır.
Saddam birinci körfez savaşında ABD silahlarıyla ABD'ye karşı koymadı mı?
Su anda pkk ya yapilan hava saldirilarinda kullanilan ucaklar turk yapimi mi?
Cidden bu laflara inaniyor musunuz?
Bunlar oyle cocuk oyuncagimi ki amerika istese kaldirtmazmis diyorsunuz. Ortada milyar dolar var ve milli savunma var. Bilip bilmeden atip tutmayin
Lockheed'in elinde Turkiye'nin yerine uretici bulunana kadar stoklanmis parca var zaten, Pentagon'un Lockheed ve diger alt yuklenicilerle hazirladigi raporda sabit.
Turkiye'nin yerine de Israil coktan talip oldu, kendileri F35'leri modifiye ederek, Adir adi altinda aktif olarak kullaniyor.
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