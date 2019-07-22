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Rusya açıkladı: “S-400’lerin bazı parçaları Türkiye’de üretilebilir”

Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi satın alan Türkiye, ilişkileri daha da ileri taşımak için ortak üretim görüşmeleri sürdürdürüyor. S-400'lerin bazı parçaları Türkiye'de üretilebilir.
2 sa.
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rusya açıkladı: “S-400’lerin bazı parçaları Türkiye’de üretilebilir”
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Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçalarını Türkiye’ye getirdi. Üç etaplı sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı. S-400’ü gelmesinin ardından ABD, Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Türkiye, ABD’nin yaptırım uygulamaya başlamasının ardından S-400 projesinden geri adım atmak yerine Rusya ile iş birliğini daha ileriye taşıma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda S-400’ün bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesi görüşmeleri ile ilgili olarak, “Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400’lerin teslimatını Türkiye’nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz. S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor.” dedi.

S-400 özellikleri

S-400 hava savunma sistemi, Türkiye hava sahasına giriş yapan savaş uçakları, radar tespit uçakları, keşif uçakları, balistik füzeler, orta menzilli füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha edebilecek.

600 kilometre uzaklıktan tehdidi belirleyebilen S-400'ler, 60 kilometre uzaklıktaki balistik hedefleri, 400 kilometre uzaklıktaki aerodinamik hedefleri ve 10 metre kadar alçak irtifadaki hedefleri vurabilirken, Amerika’nın Patriot füzeleri ancak minimum 60 metre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.



https://www.aa.com.tr/tr/dunya/s-400lerin-ortak-uretiminde-muzakereler-devam-ediyor/1538033 Yorum Yaz
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Wi Fi 2 sa. en beğenilen Qantas
Senin durumuna sartlandirilmis reflex deniyor, internetten bir araştır istersen.
Bunu sana ve senin dahil olduğun sürüye indirgersek şu anlama geliyor.
Size göre hükümet kötüdür ve dolayısıyla hükümetin yaptığı her şeyde kötü olduğu için, s400 de bu hükümet tarafından getirildiginden kötüdür. Kabaca anlatıyorum yani.
Karşı bir argüman sunmak yerine alay etmekte başka büyük bir psikolojik soruna işaret ediyor, oda aşağılık kompleksi.
Senin durumuna sartlandirilmis reflex deniyor, internetten bir araştır istersen.Bunu sana ve senin dahil olduğun sürüye indirgersek şu anlama geliyor....
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Qantas 2 sa.
civata ve somunlarını üreteceğiz sanırım.
olsun bi yerden başlamak lazım.
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sistemli adam 14 sn.
Genç muhalifler yine rahatsız.
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Redeemertr 3 dk.
Bu gidişle alınan s400 leri bile 10 yıl sonra kuracaklar....
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hamza5806 12 dk.
Natoyla durumumuzu umarım etkilemez
Bati blogundan uzaklasmak Türkiyeyi sunni irana dönüştürür demokrasi falan kalmaz ülkede
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interwap 17 dk.
ABD'nin yaptırım tehdilerine karşı hindistanla s400 için anlaştılar. Üstelik ortak üretimde var. Rusya çok çakal. Ortak üretim ayağına kritik olmayan parçaları müşterisine ürettiriyor.
Bir Rus uzman şöyle bir açıklama yapmıştı : "Çin bizden s300'ün ilk modellerinden aldı. Kopyalamaya çalıştılar. Görünüşte başarılı oldular ama fonksiyon olarak hiç başarılı değildi. Daha sonra yine kopyalamak içinn s300'ün daha ileri modelini aldılar. Yine başarılı olamadılar. Yazılımı yapamadılar."
S400'de yazılım kopyalama söz konusu değil. s400 kendi yazılımını imha edebiliyor. Yada uzaktan müdahale edebiliyorlar.
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MonsterMMORPG 26 dk.
hangi parça?
ha sen yazılımı açık kaynak yap o zaman tamam derim gerçekten bir kısmı üretiliyor
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nexus can 33 dk.
Çöpten sistem.
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berk768 40 dk.
Ne bekliyodunuz böyle güçlü bir hükümet varken daha bunlar hiç bişey.
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agtr 1 sa.
Bazı parçaları, tam bir fasarya ifade, belirsiz. Ölçülemeyen ifadelerin teknikte yeri olmaz. Bazı, olabildiğince, büyük oranda vs vs. Bunları görünce at çöpe
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Qantas 1 sa.
Daha düne kadar Amerikan 6. filoyu korumak için önünde namaz kılan ümmetçiler şimdide bir zamanlar dinsiz gomünist dedikleri rusyadan medet umar hale gelmişler...
haa evet rusya da enayiydi.nato ülkesine silah teknolojisi transferi yapacak...

zaten gerenk te yok.bizim teknolocimiz bize yeter.

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ungalath 1 sa.
ülke için bir sıçrama olur. zayıf olduğumuz bir konuda ileri teknoloji bir alet üretiminde yer alacağız. inşallah kendi s 400 lerimizi de üretebilecek konuma geliriz.
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rusya, Türkiye Gündemi ve
8 etiket daha savunma sanayii üretim füze hava savunma sistemi s-400 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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