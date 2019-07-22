Rusya açıkladı: “S-400’lerin bazı parçaları Türkiye’de üretilebilir”

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Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçalarını Türkiye’ye getirdi. Üç etaplı sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı. S-400’ü gelmesinin ardından ABD, Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Türkiye, ABD’nin yaptırım uygulamaya başlamasının ardından S-400 projesinden geri adım atmak yerine Rusya ile iş birliğini daha ileriye taşıma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda S-400’ün bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesi görüşmeleri ile ilgili olarak, “Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400’lerin teslimatını Türkiye’nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz. S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor.” dedi.

S-400 özellikleri

S-400 hava savunma sistemi, Türkiye hava sahasına giriş yapan savaş uçakları, radar tespit uçakları, keşif uçakları, balistik füzeler, orta menzilli füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha edebilecek.

600 kilometre uzaklıktan tehdidi belirleyebilen S-400'ler, 60 kilometre uzaklıktaki balistik hedefleri, 400 kilometre uzaklıktaki aerodinamik hedefleri ve 10 metre kadar alçak irtifadaki hedefleri vurabilirken, Amerika’nın Patriot füzeleri ancak minimum 60 metre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/s-400lerin-ortak-uretiminde-muzakereler-devam-ediyor/1538033