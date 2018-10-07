Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı

Lockheed Martin, Bremen’de gerçekleştirilen Uluslararası Astronomi Kongresi’nde geleceğin derin uzay projelerine yönelik çalışmalarını ve bu çalışmalarda kullanılması planlanan uzay aracı konseptini tanıttı. Uzay aracının Ay’a yapılacak sürekli görevlerde astronotları taşıması ve bilim adamlarına kazandıracağı deneyimlerle ilk Mars görevine önemli katkılarda bulunması planlanıyor.



Lockheed tarafından araçla ilgili yapılan açıklamada, yalnızca aracın değil dahil olduğu tüm sistemin yeniden kullanılabilir özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Orion ve Uluslararası Uzay İstasyonu projelerinden öğrenilenler temelinde geliştirilen projede temel hedef düşük maliyetler, hızlı gelişim ve güçlüklerin azaltılması olarak belirlenmiş.



Ay’a görev yapacak araç esasen Mars görevinde kullanılması hedeflenen aracın bir nevi küçüğü. Tek farkı Mars atmosferine girebilmek için gerekli aerodinamik değişiklikleri barındırmaması. Ay’a insan taşıması beklenen araç yakıt olarak sıvı hidrojen ve oksijen kullanacak. 4 kişilik mürettebatın yanı sıra bir tonluk kargo taşıyabilecek araç, Ay’da iki haftalık görevlere imkân verecek.



Planlanan operasyonun kalbinde Rusya ve ABD arasında geçtiğimiz yıl varılan “Derin Uzay Geçiş Kapısı – Deep Space Gateway” anlaşması yatıyor. Ay ve Dünya arasında bir yörüngeye kurulacak merkez donmuş yakıt depolayacak ve araçların bakımları burada yapılabiliecek. Ay’a inmeden önce buraya uğrayacak olan aracın bakımları ve yakıt ikmali burada gerçekleştirildikten sonra Ay’a inecek. Uzay aracı Ay'daki görevini yerine getirecek ve yeniden ikmale gerek duymaksızın doğrudan Dünya’ya geri dönecek.



Masrafların azaltılması kapsamında yeniden kullanılabilecek yapıya sahip tasarlanan aracın özellikleri bununla da bitmiyor. Çok daha geniş kapsamlı derin uzay projesine hazırlık kapsamında planlanan aracın kutuplara inip buradan su toplaması, bunu yakıta çevirmesi ve tekrardan görevine devam etmesi planlanıyor.



Lockheed Martin aracı, derin uzay projelerinin en önemli ilk adımı olarak kabul edilen Mars’a seyahatin vazgeçilmez bir parçası olarak nitelendiriyor. Benzer atmosfer ve yer çekimi özellikleri nedeniyle Ay’a yapılacak operasyonların değerli bilgiler sunacağı kaydediliyor. Kongre’de sunumu yapan Tim Cichan, Gateway’in projenin sürekliliği, sık ve yeniden kullanımı için hayati olduğunu, bu sayede aracın tekrar tekrar Dünya’ya inmek zorunda kalmayacağını, bunun maliyetleri ve kaybedilen zamanı önemli ölçüde azaltacağını kaydediyor.

https://newatlas.com/lockheed-martin-manned-lunar-lander/56628/#gallery